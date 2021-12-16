В США скончалась младшая дочь Шарафа Рашидова - Светлана

09:18 17.12.2021

В Нью-Йорке 14 декабря скончалась Светлана Рашидова – младшая дочь первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР Шарафа Рашидова, который занимал свою должность более 20-ти лет (1959-1983), сообщает Tashkent Retrospective.



Светлана Рашидова родилась 1 марта 1952 года в Ташкенте в семье руководителя Узбекистана Шарафа Рашидовича Рашидова, и была самой младшей в дружной семье Рашидовых. Окончила романо-германский факультет Ташкентского государственного университета. Защитила диссертацию в МГУ на звание кандидата наук в области зарубежной литературы. Работала доцентом на романо-германском факультете ТашГУ.



В 1971 году вышла замуж за Алишера Васитовича Вахидова. Вместе с ним выехала в США, в Нью-Иорк, куда он был направлен в 1994 году, заняв пост исполняющего обязанности Постоянного представителя Республики Узбекистан при ООН, а с 1997 по 2008 год являлся послом, постоянным представителем Республики Узбекистан при ООН.



Отмечается, что Светлана Шарафовна в Нью-Йорке активно занималась общественной работой в качестве вице-президента Нospitality Committee for UN Delegations по работе с членами семей дипломатов при ООН. В последние годы она болела, и скончалась 14 декабря.