У АфганЭмирата появился и.о. представителя при ООН - Насир Ахмад Фаик

09:26 17.12.2021

Стало известно, что власти Афганистана назначили исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика.



"Постоянное представительство Исламской республики Афганистан при ООН в Нью-Йорке информирует, что советник-посланник Насир Ахмад Фаик взял на себя руководство миссией в качестве исполняющего обязанности", - сказано в Twitter представительства страны.



Афганские власти уже отметили, что продолжат усилия по развитию тесного сотрудничества с руководством ООН и государствами-членами для борьбы со сложившейся тяжелой гуманитарной обстановкой в своей стране.



Напомним, ранее должность постпреда занимал Гулам Исакзай. Он был назначен предыдущим правительством Афганистана.



Ранее член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков заявил, что "Талибан" * пытается доказать, что является законной властью Афганистана.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.