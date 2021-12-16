 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Враг не добит. Перспективы либерализма в России, - Николай Сорокин
09:37 17.12.2021

Враг не добит. Перспективы либерализма в России
Николай Сорокин

На днях состоялась "историческая" встреча Президента России с т.н. Советом по правам человека (СПЧ), структурой воистину исторического масштаба. Если кто не знает, в данный Совет входят, как минимум, на половину, наиболее прославленные и заслуженные представители либерального андеграунда, подлинные герои 90-х годов, о которых все уже и думать забыли…

Это такие выдающиеся деятели культуры, науки и бизнеса как режиссер Сокуров, адвокат Генри Резник, главный идеолог приватизации и российской либеральной экономической школы профессор Ясин, небезызвестные журналисты-русофобы Павел Гусев и Катя Винокурова, ведущий различных ток-шоу Иван Засурский, известный драчун и мачо Николай Карлович Сванидзе и ряд других уважаемых фронтменов.

Разумеется, именно они, по старой привычке из 90-х и задавали тон, умничали, задавали острые вопросы, беспрерывно "подкалывая" российского лидера. Многие помнят, как в годы перестройки и ельцинизма, когда вся эта публика находилась при власти, их манеру объединяться и всем хором "заклевывать" любых здравых, отличных от мейнстрима, даже робко патриотично настроенных товарищей…

Сейчас они никто и звать никак, но желание вернуться в высшую, хотя бы общественную, элиту, настолько разбирает злобных отморозков, что, действительно, надо быть Путиным, чтобы эти выходки терпеть и спокойно, вежливо, без всяких негативных коннотаций всем отвечать, это просто поразительно!

"Вот смотрите – говорит Путин - середина 1990-х–начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США".

"Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации", – подчеркнул президент. По его словам, "это только один пример" попыток вмешательства в дела России. "На самом деле их гораздо больше"…

Хочется отметить выступление Генри Резника по кличке Карандаш, с ненавистью прокричавшего, что "Россия стала враждебной всему миру".

Генри имеет в виду ровно следующее: группе из 29 стран мира, которую здесь представляем я лично, Сванидзе, Ясин и еще ряд товарищей, Россия враждебна и ненавистна… Президент и ему долго и подробно разъясняет, почему это не соответствует действительности: в мире 200 независимых государств, с какой радости мы должны опираться на мнение 29-ти?

Адвокат скроил такую рожу, как будто его лишили в жизни самого дорогого - банковского счета. У него и так специфический вид, но тут это приняло совсем гротескные, какие-то мефистофелевские черты.

Порадовал альтернативно мыслящий интеллектуал режиссер Сокуров. Ничего этого не предвещало, к этому дискуссия не подходила и близко, и тут он вносит на рассмотрение первого лица глубочайшую, как видно, выстраданную им в гениальном прозрении, мысль: а давайте, говорит, отпустим все российские регионы, которые не хотят с нами жить, предоставим им независимость, пусть уходят…

Половина зала просто выпала в осадок, ВВП даже бровью не повел, вот что значит школа.

Ну, опять же, про что эта сверхценная сентенция? Я перефразирую главу государства. Это то же самое, что и у Резника: давайте распустим Россию, а на ее месте оставим Московию.

Нет ни одного намека на то, чтобы хоть один субъект хотел уйти из России. Может быть, за исключением одного, да и то не факт - там просто нужно навести порядок с элитами (это я так думаю, а не Президент говорил).

Во всяком случае, при прошлогоднем голосовании по Конституции позиция Путина победила во всех 100% регионов.

Идиотское выступление Павла Гусева, в сотый раз обмусолившего одну из самых волнительных для демократического истеблишмента тем: пересмотр нашумевшего закона об иноагентах.

В Штатах и Европе по полной программе прессуют отечественные СМИ и некоммерческие организации, таскают их в минюсты, суды, угрожают арестами, всячески ставят палки в колеса…

Что нужно делать с газетами, телевизионными и интернет-каналами, которые за западные бабки пытаются устроить государственный переворот, привести к власти группу подонков, которые попытаются восстановить ельцинизм, вернуть олигархический строй, разгромить в угоду своим спонсорам и покровителям все госинституты?..

Никто не утверждает, что сейчас идеально. Проблем море, но давайте смотреть правде в глаза: это вообще нельзя сравнивать с нищебродством и беспределом 90-х.

А что, собственно, предложили и утвердили? Получаешь кэшем или переводами из-за бугра - назовись иноагентом и работай себе спокойно, никто тебя не трогает, не закрывает, не запрессовывает, как в Штатах…

Особое внимание Путин обратил на проблему фактической ползучей оккупации нашей страны в период между 1987 и 2000 годами. "На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали", – уверен глава государства. Конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала самостоятельной, суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться".

Путин призвал вспомнить, как складывалось отношение к первому Президенту России Борису Ельцину. "Все было хорошо, его с удовольствием все [западные лидеры] похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий, а мы с вами понимаем, что в этом - абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии: когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности, это грубейшее нарушение международного права, – стоило только Борису Николаевичу в защиту международного права и прав народов Югославии, для того, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично", – констатировал Путин.

Какой из всего этого можно сделать вывод. Остатки недобитых либералов еще очень сильны. Патриотические силы не могут почивать на лаврах, на нас оказывается совместное давление либералов и сочувствующих им, временно ушедших в тень финансовых кругов, в синергии с Западом; они будут пользоваться любой возможностью, любой площадкой для полноценного реванша.

Для того, чтобы этого не допустить, необходимо и достаточно только одно: выстраивать общество, основанное на патерналистской идеологии, даже не столь важно какой, солидаристской (только не фашистской, конечно) или социалистической. Нас могут дожать либералы только лишь по одной причине: мы слишком атомизированы, не связаны в единый организм.

За ними стоят и всегда будут стоять большие деньги и практически все мировые СМИ, на это можно адекватно ответить только сплоченностью. Да, Путин, по сути, начал вторую (исторически - третью) индустриализацию. Да, каждый год, начиная с позапрошлого, вводится в строй до тысячи крупных и средних предприятий, в несколько раз выросли оборонка и космос, восстанавливается наука.

Это все здорово и необходимо, экономический базис определяет все. Но без солидарного общества нас рано или поздно сомнут. И в одной из следующих публикаций мы поговорим о методах построения такого общества и государства.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639723020
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