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Москва и Пекин вышли на старт. Новые олимпийские прожекты, - С.Строкань
09:41 17.12.2021

15.12.2021,

Лидеры России и Китая договорились об Олимпиаде и стратегическом партнерстве после пандемии

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сегодня провели встречу в формате видеоконференции, ставшую для каждого из них кульминацией внешнеполитического года. Не ограничившись подведением итогов 2021 года и демонстрацией личной дружбы, Владимир Путин и Си Цзиньпин дали понять: так и не вступившие в формальные союзнические отношения Москва и Пекин фактически уже выступают как союзники, и вбить клин между ними Западу не удастся. В ходе общения с китайским коллегой Владимир Путин подтвердил свои планы приехать на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в феврале в Пекине. Таким образом, российский президент нанес удар по инициативе политического бойкота Олимпиады, к которому призывают США и их союзники.

Полуторачасовая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции началась в 11 часов по московскому времени, когда в Пекине уже была вторая половина дня (разница во времени между двумя столицами составляет пять часов). Переговоры проходили в закрытом режиме - для прессы были открыты только вступительные заявления двух лидеров, в которых они, впрочем, обозначили ряд принципиально важных моментов.

Накануне второго в этом году российско-китайского саммита, который должен был подвести итоги юбилейного года - 20 лет назад Россия и Китай подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве,- обе стороны не скупились на громкие заявления, словно соревнуясь в том, кто найдет более яркие определения, характеризующие отношения стратегического партнерства двух стран. По общему мнению Москвы и Пекина, эти отношения не имеют аналогов в международных отношениях и в то же время не являются формальным союзом.

Открывая переговоры с Си Цзиньпином, Владимир Путин назвал отношения с Китаем "настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке".

"Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства",- отметил российский президент. В связи с тем, что действие большого российско-китайского договора 2001 года в этом году было продлено на новый пятилетний период, Владимир Путин напомнил: именно реализация этого документа "позволила вывести наши отношения на беспрецедентно высокий уровень".

Для иллюстрации уникальности российско-китайских отношений Владимир Путин, в частности, сослался на последнюю статистику товарооборота этого года, который в январе-ноябре увеличился на 31%, до $123 млрд. "Уже побиты рекордные показатели допандемийного 2019 года. В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 миллиардов",- продолжал президент РФ.

Впрочем, главная новость в заявлении российского лидера касалась того, что будет происходить в отношениях Москвы и Пекина уже в следующем году.

На фоне звучащих на Западе призывов к политическому бойкоту Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля, Владимир Путин подтвердил, что он принял приглашение Си Цзиньпина и готовится к поездке в Китай.

В программу его визита будут также включены российско-китайские переговоры. "Рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр",- заявил Владимир Путин.

По его словам, Россия и Китай поддерживают друг друга в "неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения". "Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать",- отметил Владимир Путин.

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Примечательно, что китайский Новый год, отмечаемый по лунному календарю, в будущем году наступит 1 февраля. При этом официальные праздники и выходные по случаю Нового года по всему Китаю приходятся на первую неделю февраля и продлятся с 31 января по 6 февраля. Таким образом, первые два дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, на церемонии открытия которых будет присутствовать Владимир Путин, приходятся на последние два дня лунно-новогодних каникул, что позволит китайцам с их особой любовью к традициям и символическим датам считать визит президента России "счастливым предзнаменованием" и "политическим новогодним подарком".

При этом обращает на себя внимание и то, что, закрыв свой внешнеполитический 2021 год саммитом с Си Цзиньпином, Владимир Путин даст быстрый старт 2022 дипломатическому году со все тем же председателем Си - только теперь уже в очном, а не в дистанционном формате.

"С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи. Готов с вами рука об руку идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемический период",- прочувствовано отреагировал на это Си Цзиньпин, назвав Владимира Путина "старым другом" и напомнив, что их нынешняя встреча стала уже 37-й с 2013 года.

"Мир вступил в период турбулентности и больших перемен. Китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, приобрели новое дыхание",- отметил китайский лидер, также поблагодарив Владимира Путина за то, что он не позволил Западу "вбить клин" между Москвой и Пекином.

Сергей Строкань

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639723260
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