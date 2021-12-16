Россия не станет поставлять оружие талибам

09:46 17.12.2021

Спецпредставитель президента РФ Кабулов: Москва не будет поставлять оружие талибам



Россия не станет поставлять оружие радикальному движению "Талибан" (запрещено в России), захватившему власть в Афганистане. Об этом РИА Новости заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.



"Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы", - оценил Кабулов заявления о поставке Москвой оружия талибам. Он отметил, что боевики не нуждаются в этом, так как американские войска оставили в Афганистане столько оружия, "что на две страны хватит".



Более того, Кабулов предупредил, что талибы из-за экономического кризиса могут начать продавать оставленное американцами оружие. "Вот это, не дай бог, попадет в руки террористических группировок разных мастей от Европы до Африки. Тогда будет большая беда", - заключил спецпредставитель президента.



15 августа "Талибан" взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Эвакуация американских войск и дипломатической миссии из Афганистана официально завершилась 31 августа 2021 года.