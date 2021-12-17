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Японцы используют Тайвань, как НАТО Украину. Как охладить "горячих японских парней", - А.Кошкин
10:05 17.12.2021

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 17.12.2021 |

Сохраняющий влияние на политику Японии бывший премьер-министр Синдзо Абэ делает заявления, которые могут ухудшить и без того не лучшие отношения Страны восходящего солнца с Китайской Народной Республикой.

Администрация США в своем открытом противоборстве с Москвой и Пекином сплачивает союзников по всему миру для организации нового похода, пока облаченного в формы гибридной войны. Однако, судя по интенсивности военных маневров у границ России и Китая и провокационных подлетов американских военных самолетов и подходов кораблей к рубежам этих стран, не исключена опасность прямого столкновения.

Вашингтон и его ближайшие союзники для оправдания своих провокационных действий развернули широкую пропаганду якобы скорого нападения России на Украину, а Китая – на Тайвань. А потому военная готовность необходима-де для предотвращения "нападений".

Являясь одним из наиболее верных вассалов США в политике, а последнее время и в военной стратегии, Япония, вопреки своим интересам, требующим мирных отношений с соседями, взяла под козырек и принимает активное участие в сколачивании в Азиатско-Тихоокеанском регионе нацеленного против Китая и России "восточного НАТО".

При этом Токио фактически отходит от заявленного при установлении с КНР дипломатических отношений признания "принципа одного Китая". Напомним, что в 1972 году по итогам переговоров японского премьер-министра Какуэй Танаки с руководителями КНР было принято совместное заявление правительств двух стран, в котором объявлялось об установлении дипломатических отношений между двумя странами и об их намерении провести в дальнейшем переговоры с целью заключения договора о мире и дружбе. Такой договор был заключен в 1978 году.

Токио признал правительство КНР единственным законным правительством Китая и заявил, что "целиком и полностью" уважает его позицию, заключающуюся в том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. Одновременно с подписанием совместного заявления министр иностранных дел Японии заявил, что в связи с установлением дипломатических отношений Японии с КНР японо-тайваньский "договор о мире и дружбе" "утратил смысл своего существования и поэтому прекратил действие".

Дипломатические отношения Токио с Тайванем были прекращены, что, однако, не привело к сколько-нибудь заметному свертыванию экономических и других связей Японии с "мятежным островом". Как известно, продолжил свои отношения с Тайванем и Вашингтон, не останавливаясь перед поставками Тайбэю вооружений.

В США был принят "Закон об отношениях с Тайванем", который возложил поддержание неофициальных, но де-факто дипломатических отношений на Американский институт на Тайване. Закон позволяет правительству США предоставлять оборонительные средства и услуги, в том числе в случае внешних угроз безопасности Тайваня; характер и объемы таких услуг определяются президентом и Конгрессом США.

Всегда существовал вопрос, как совместить военный союз Вашингтона и Токио с обязательствами США защищать Тайвань. Этот вопрос обрел еще большую остроту после принятия японским правительством в 2016 году закона о "коллективной безопасности", который предусматривал оказание Японией и США "взаимной поддержки в критических ситуациях". Продавливавший этот закон тогдашний премьер-министр Японии Абэ заявлял: "Появилась возможность помогать друг другу в критических ситуациях. Союзнические связи стали крепче".

Имелось в виду, что отныне японские вооруженные силы получили право вести боевые действия на стороне США в любой точке планеты. Абэ разъяснял, что, согласно документам, в том случае, если на союзника Японии нападет враг и при этом страна будет находиться под угрозой уничтожения, японские "силы самообороны" применят оружие. Также, согласно Абэ, они могут начать действовать, если под угрозой окажется безопасность населения страны-союзника и даже в случае провокаций со стороны государства-агрессора.

Ссылаясь на это законодательство, бывший премьер, а ныне глава крупнейшей фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в ходе выступления на мероприятии тайваньского аналитического центра 1 декабря заявил, что любые непредвиденные обстоятельства на Тайване будут также чрезвычайной ситуацией для Японии и для японо-американского союза безопасности. Абэ говорил: "В случае нападения на американский корабль может возникнуть ситуация, представляющая угрозу для выживания Японии, что заставит прибегнуть к коллективной самообороне". Указывая на то, что остров Йонагуни – самая западная территория Японии – находится всего в 110 километрах от Тайваня, он говорил: "Если что-то здесь произойдет, это определенно станет критической ситуацией, влияющей на мир и безопасность Японии". Как уточняет японское информационное агентство "Киодо ньюс", "при выполнении такого условия силам самообороны Японии будет разрешено оказывать материально-техническую поддержку Вооруженным силам США".

Реакция Пекина была ожидаемо резкой. ТАСС сообщал: "Правительство КНР выразило Японии решительный протест в связи с заявлением бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, в котором политик предостерег Китай от военного вторжения на Тайвань. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь".

"Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ нарушил принцип "одного Китая" и неоднократно допускал ошибочные заявления по вопросу Тайваня и внутренним делам КНР. Китай выражает в связи с этим решительный протест японской стороне и осуждает такие действия", – указал он.

"Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. И КНР не позволит ни одной стране под каким бы то ни было предлогом и в любой форме вмешиваться в тайваньский вопрос", – добавил дипломат. Он отметил, что Токио несет особую "историческую ответственность" за те преступления, которые были совершены в отношении Тайваня правительством милитаристской Японии.

Хотя китайское правительство не дает повода рассматривать ситуацию вокруг Тайваня как "критическую" и чреватую военными действиями, "Киодо ньюс" отмечает, что КНР "рассматривает самоуправляемый остров как отступническую провинцию, подлежащую воссоединению с материком, в случае необходимости силой".

Избранная американской администрацией стратегия окружения России и Китая "поясом нестабильности" и военными базами враждебных государств, балансирования на грани войны требует от Москвы и Пекина еще более тесного стратегического взаимодействия, объединения военных усилий в целях купирования исходящих от противостоящей коалиции угроз, нейтрализации приближающегося к границам России и КНР наступательного оружия. Более важным, чем ранее, элементом стратегического планирования двух стран-партнеров становится противодействие и устранение японского военного потенциала, который ныне призван выполнять не только вспомогательные задачи тылового обеспечения. Согласно своей военной доктрине, Япония выходит на передовые рубежи борьбы с соседними державами, допуская еще недавно немыслимые "превентивные удары" по потенциальным противникам, в числе которых и наша страна.

Поэтому, как и китайское правительство, российское руководство вправе, с одной стороны, напоминать токийским политикам результаты развязанной Японией совместно с нацистской Германией Второй мировой войны. А с другой – крепить обороноспособность на Дальнем Востоке, регулярно демонстрируя новые образцы вооружений, ибо только это может охладить "горячих японских парней", похоже, затосковавших по былым победам самураев.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639724700
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