"Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю" - Токаев

10:20 17.12.2021

Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 35 лет с Декабрьских событий, передает Zakon.kz.

35 лет назад наша молодежь выступила против диктата союзного центра. Протесты 1986 года продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников Декабрьских событий, ставших предвестником Независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

17-18 декабря 1986 года в Алматы начались волнения из-за решения генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС.



Собравшиеся требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения. Митинг перешел в массовые беспорядки и побоища.



Граждане, необоснованно привлеченные к ответственности, были полностью реабилитированы, а 17 декабря объявлен Днем демократического обновления Республики Казахстан. Также этот день является Днем памяти жертв декабрьских событий 1986 года.



Айтурган Азимжанова