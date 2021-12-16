Акио Кавато: Кризис в Европе: за кулисами украинского тупика

12:53 17.12.2021 Кризис в Европе: за кулисами украинского тупика (Shukan Gendai, Япония)

Политолог Акио Кавато: санкциями за Украину Россию из мировой экономики не выгнать



Японский политолог Акио Кавато считает, что Украина сама нагнетает военную напряженность с Россией, разместив в Донбассе свою армию в 120 тысяч человек. По его мнению, Киев находится в отчаянном положении, а Запад ему не доверяет. Наказать Москву санкциями весьма сложно, пишет Кавато. Скорее всего, и Украине, и России придется идти на уступки.



Акио Кавато (Akio Kawato)



120 тысяч солдат украинской армии в Донбассе, о чем Запад почему-то почти ничего не сообщает



Российские войска концентрируются на границе с Украиной. Их численность превышает 100000 человек. Между тем, хотя это и игнорируется западными СМИ, крупные украинские соединения направляются в Донецкую область на востоке Украины, где находятся многочисленные пророссийские силы, не подчиняющиеся киевскому правительству. Россия заявляет, что число украинских военных здесь превышает 120 000 человек. Украина, похоже, пытается спровоцировать российскую армию и перетащить Запад на свою сторону в попытке вернуть себе Восточную Украину, захваченную пророссийскими силами в 2014 году.



В этих условиях президент США Джо Байден говорит, что даже если Россия предпримет против Украины вооруженные действия, американские военные не будут отправлены в этот регион, а вместо этого против России будут применены санкции, которые окажутся "разрушительными" для российской экономики. Россия уже анонсировала длинный проект договора, в котором говорится, что, если Запад заключит с ней договор, обещающий, что Украина не вступит в НАТО, и не будет поставлять Киеву оружие, она отведет свои войска от российско-украинской границы.



Западу не нравится непослушание России, но включить в НАТО Украину, у которой разгорается конфликт с Россией - это для альянса очень чревато. Поэтому Запад делает вид, что идет на какой-то диалог с Россией, и украинская армия, естественно, попала в сложное положение.



Если подумать, то сколько бы Запад не говорил о "разрушительном воздействии" на российскую экономику, если экспорт сырой нефти и газа из России прекратится, западная сторона сама может испытать этой зимой гигантские трудности.



Ситуация чем-то напоминает процесс, в котором Сталин проникал в одну за другой в восточноевропейские страны сразу после Второй мировой войны. Страны Восточной Европы уже начинают взывать к США и странам Западной Европы, чтобы они "более твердо" защищали бы Украину. Почему же все это произошло и чего следует ожидать в будущем?



Украина и Россия. О чем идет спор?



Мы, японцы, не можем, например, отличать евреев и кавказцев, хотя это совершенно разные народы. Тем более не можем мы различать украинцев и русских, которые принадлежат к одной славянской этнической ветви.



На самом деле, для них это тоже весьма затруднительно, поскольку они очень похожи. Изначально Россия в раннем средневековье являлась группой городов-государств во главе с Киевом, столицей сегодняшней Украины. Из истории известно, что и Новгород, и Киев, были построены потомками викингов, которых еще называли варягами, и которые и проложили идущие с севера на юг торговые пути вплоть до Константинополя, получившие название путей "из варяг в греки".



Похоже, что нынешние и "украинцы", и "русские" появились в результате смешения общей славянской крови. Оба их языка более похожи, чем, например, северный японский диалект, распространенный возле пролива Цугару между Хонсю и Хоккайдо, и южный диалект префектуры Кагосима, отделяющей Хонсю от Кюсю.



Эта группа городов-государств, за исключением Новгорода, в 13 веке попала под монгольское иго. Среди них было и Великое княжество Московское, которому монгольской Ордой было поручено собирать для нее дань с русских земель. Постепенно именно это княжество сильно укрепилось, сбросило монгольское иго и стало стремительно расти, достигнув в 19 веке берегов Тихого океана. Так родилась современная Россия.



Следует отметить, что на протяжении почти всего этого времени то, что сегодня называется "Украиной", представляло собой разрозненные образования, в отличие от России не превратившиеся в единое могучее государство.



Запад Украины оставался под сильным влиянием Польши и Литвы, а в центральной части поселилось многочисленное казацкое население. В ходе Первой мировой войны Украина сильно пострадала от иностранных нашествий. Конец им после гражданской войны положило создание из "лоскутов" украинских территорий первого единого украинского государства - Украинской советской социалистической республики в составе Советского Союза.



Россия никак не может "отпустить" Украину от себя



Население Украины составляет около 44 миллионов человек, и ее можно было назвать краеугольным камнем Советского Союза. Она была второй после России в СССР по объему ВВП. Это теперь Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, а в советские времена именно Украина была "житницей" Советского Союза с ее богатыми черноземами, и имела мощную промышленность, занимая монопольное место в производстве советских стратегических ракет. Именно на Украине был построен первый советский авианосец и гигантский транспортный самолет Антонов Ан225.



Россия, оккупировавшая Крым в 2014 году и испортившая отношения с Украиной, на несколько лет отстала в развитии своих ВМС из-за того, что не могла получить двигатели для своих боевых кораблей и вертолетов.



Однако после распада Советского Союза Украина не смогла реформировать свою экономику. В результате администрация президента Януковича (2010-2014 гг.), которая поначалу не смогла получить крупные займы у России, начала проявлять повышенное желание подписать "соглашение об ассоциации" с Евросоюзом.



По существу, это был договор о более тесных экономических отношениях с ЕС непосредственно перед вступлением в союз, и президент Путин, который увидел в этом отход Украины от России, начал оказывать на нее давление. Не только из-за давления, но и из-за полученного от России гигантского кредита Янукович в конце ноября 2013 года в мгновение ока изменил свою позицию, отбросив историю о договоре ЕС, который он собирался подписать несколькими днями позже. Вы можете подумать, что это ужасно, но такие повороты являются обычном явлением в жесткой евразийской политике.



Однако при этом украинские либеральные силы, которые ждали сближения с ЕС при помощи социальных сетей и других политтехнологий разожгли пламя Майдана в центре Киева за свержение Януковича.



НКО в США и европейских странах, которые поддерживают "демократизацию за рубежом", также усилили свою поддержку украинских демократических сил. С другой стороны, "правые", которые не были связаны ни с правительством, ни с либералами, начали рваться к власти с помощью насилия. Так создалась нынешняя турбулентная "украинская ситуация".



Февраль 2014, Киев, повторение "инцидента на мосту Марко Поло"



Вторая волна этого протеста достигла пика в феврале 2014 года. Темной ночью, точно так же, как в инциденте на мосту Марко Поло (Лугоу) в окрестностях Пекина, положившем начало китайско-японской войне, неизвестные силы с крыши зданий начинают стрельбу как по правительственным, так и либеральным силам. Германия, Франция и другие страны проводят встречу с Путиным, чтобы попытаться разрешить ситуацию, но правые силы врываются в официальную резиденцию президента с целью захвата Януковича.



Он бежит на вертолете, полном ценностей, и в конце концов оказывается спасенным российской армией. Путин тогда подумал, что Запад его одурачил, поскольку украинские силы, преследовавшие Януковича, вошли в Крым и ворвались в военный порт Севастополь, в котором Россия имела свою крупнейшую военно-морскую базу. Это один из немногих незамерзающих портов России и единственная база Черноморского флота, охраняющая южные рубежи России вплоть до Ближнего Востока и Африки.



Путин, который оставался в Кремле до утра и руководил операцией по спасению Януковича, вернулся домой, когда увидел, что украинский президент спасен. Но тут же он приказал подавить угрозу, исходившую из Крыма. Соответствующая операция планировалась давно, и все было готово к такой ситуации.



Крым, который первоначально принадлежал Османской Турции и Крымскому ханству, в 1783 году, был присоединен к Российской Империи и стал частью Российской Советской Социалистической Республики. В 1956 году, ради консолидации своей власти Хрущев передал Крым Украинской ССР для того, чтобы заручиться поддержкой Украины и ее руководства в своей борьбе с политическими соперниками.



Тогда все это происходило в едином Советском Союзе, и об отдаленных последствиях этого решения не думали. Но после развала Союза в России появилось много политиков, стали активно эксплуатировать тему о том, что "Крым принадлежит России". Вот почему аннексия Путиным Крыма в какой-то момент получила большую поддержку в российском обществе.



На Западе распространено мнение, что Россия использовала армию для завоевания Крыма. На самом деле это была полностью бескровная операция. В то время украинской армии почти не существовало, а зарплаты российских госслужащих и военнослужащих в Крыму превосходили украинские более, чем в три паза. Говорят, что крымчане почти не сопротивлялись возврату полуострова в состав Росси.



"Поймавшая кураж" Россия следующим своим шагом вызвала внутренние беспорядки в Луганской и Донецкой области на востоке Украины и отправила туда добровольцев для консолидации контроля со стороны пророссийских сил. В этом регионе проживает более 2 миллионов человек, и хотя многие жители говорят по-русски, большое их число выступает против присоединения к России. Сейчас Россия сохраняет только крайнюю восточную часть этого ареала в качестве полунезависимой буферной зоны, отделяющей ее от основной Украины.



Глубокое недоверие к Украине на Западе



Для украинских политиков "возврат Крыма и востока Украины" продолжает оставаться самой большой задачей. В 2014 году, когда украинская армия была еще слабой, она потерпела сокрушительное поражение от российских войск в районе города Дебальцево. В результате Украина вынуждена была подписать мирный план под названием "Минский протокол".



Он гласит, что Украина сначала вносит поправки в свою Конституцию, чтобы предоставить сильную автономию восточной части Украины, затем проводит в регионе выборы, и лишь затем Россия выводит войска. Поскольку это фактически приведет к разделу восточной Украины, украинское правительство категорически не желает подчиняться этому плану.



С другой стороны, США и страны ЕС не хотят быть вовлеченными в Украину, которая пытается полагаться на Запад, пока в ней существует мощная коррупция. Последние несколько лет Запад старался избегать просьб о помощи со стороны Украины, используя клише "Сначала выполнение Минских соглашений".



Сегодня в этом отношении все остается по-прежнему. На июньском саммите НАТО упоминалось о вступлении Украины в НАТО, но не был разработан даже необходимый ПДЧ (План действий по членству) в качестве подготовительного шага. Байден также заявил после телефонного разговора с Путиным 7 декабря, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность военного противостояния России.



Украина находится сейчас в отчаянном положении. Сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом в 2019 году, он заявлял о "политике умиротворения", но теперь он ужесточает свою позицию, чтобы вернуть Восточную Украину.



За последний год МВФ ясно дал Украине понять, чего он добивается в обмен на свою поддержку Киеву. Речь идет о приватизации земли и борьбе с засильем олигархов в национальной экономике. И Зеленский послушно выполняет эти требования.



Украинская армия, которой почти не было во время Крымского кризиса - некоторые говорят, что солдаты, отправленные на передовую, возвращались в родные города на маршрутных автобусах, - сейчас потребляет 4% ВВП. Поддерживаемая оружием со стороны США и других стран НАТО, а также программами западного военного обучения, она выросла в численности до 200 000 человек.



Недавно дрон турецкого производства перелетел через линию прекращения огня на востоке Украины и атаковал пророссийские артиллерийские позиции. Российская сторона заявляет, что украинские правительственные силы в настоящее время собрали ударный кулак в 125 тысяч человек в направлении Донецка, и Украина этого не отрицает.



Будет ли война?



Судя по всему, в разгар серьезного конфликта Украина и Россия, вероятно, предпримут некоторые меры, заморозив текущую ситуацию в том числе, и из-за давления со стороны Запада, но не будут пытаться достичь максимальных результатов на пути к соглашению. Перспективы на данный момент следующие.



1) Если украинская армия перейдет в наступление, российская армия тоже предпримет решительные действия. Однако, если российская армия открыто пересечет границу, это будет нарушением международного права и Москве будет сложно рассчитывать на симпатии в мире. Так что, как и в 2014 году, Россия скорее всего введет в действие "зеленых человечков". На даже в этом случае санкции Запада будут достаточно суровыми.



2) Запад, который хочет избежать войны с Россией, также будет призывать и Украину к сдержанности. Уже 22 ноября Правление МВФ сняло запрет на выдачу около 700 миллионов долларов, что является частью 5-миллиардного кредита, который он предоставил Украине. Украине сейчас будет демонстрироваться "морковка" дальнейшей финансовой поддержки. Кстати, японское финансирование через МВФ тоже играет в ней существенную роль.



3) Россия требует от Запада "заключить договор о прекращении расширения НАТО на восток и воздержаться от усиления поддержки украинских войск" как условие вывода своих подразделений из приграничной зоны. Западу трудно на это пойти. Вместо того, чтобы просто отвергнуть это требование, западные страны сделают вид, что они готовы начать его обсуждение, и попытаются обмануть Россию, как уже указывалось выше.



"Отключить" Россию от мировой экономики весьма сложно



Кстати, что это за "беспрецедентно строгие экономические санкции против России", на которые намекают США? Остались ли еще какие-то неиспользованные санкции?



"Отделить Россию от мировой экономики" сложно. Западные страны, в том числе Япония, вложили значительные средства в Россию, и в конце концов, российские нефть и газ незаменимы для Европы. Этой осенью цены на природный газ в Европе подскочили примерно в 10 раз, и от России еще требуют увеличить поставки голубого топлива. Сейчас Россия является вторым в мире поставщиком нефтепродуктов, прежде всего, тяжелой нефти, ни для кого иного, как для самих Соединенных Штатов.



Кандидатами на "беспрецедентно строгие экономические санкции" являются "запрещение России размещать государственные облигации на зарубежных рынках", "недопущение расчетов с Россией в долларах" и "исключение России из системы мировых банковских расчетов SWIFT". Однако запрет на выпуск гособлигаций сегодня на Россию не влияет. Это связано с тем, что торговый баланс страны находится в плюсе, валютные резервы растут, а государственный бюджет сводится с профицитом.



А как насчет того, чтобы не допустить использования Россией доллара в качестве платежного средства? Большая часть мировой торговли использует для расчетов доллары, которые всегда проходят через банки США. Попутно большинство из них используют базирующуюся в Бельгии систему под названием SWIFT, глобальную систему связи по денежным переводам, подобную Интернет-маршрутизатору.



Если вы захотите закрыть SWIFT для России, то помните, что SWIFT - это частная организация, которая не слушает, что говорят ей иностранные правительства, даже американское. Россия не сможет торговать за границей… так, наверное, думают в администрации США. Но у России есть много путей обхода этих запретов. Со странами Европы она может рассчитываться в евро, а в последнее время все шире становятся расчеты между Россией и Китаем в рублях и юанях.



Россию так же трудно поймать, как и угря.



Однако даже угря можно оглушить ударом весла по голове. Для России такой жесткий способ - это удар Соединенных Штатов и Соединенного Королевства по зарубежным активам ближайшего окружения Путина (так называемым "олигархам"), которые почти все проходят через США и Британию. Если их заморозить, то угорь потеряет свою силу.



Поэтому, если Россия пойдет на вторжение на Украину, ее ожидает ужасный опыт. Если же она отступит на полпути, то может получить украинское наступление. Это тупик. Правильно ли осознает это российское руководство? С учетом военных успехов России в Грузии в 2008 году и Сирии в 2009 году и слабости тогдашней реакции Запада, не может ли Москва совершить на этот раз стратегический просчет?



Какая должна быть в этих условиях позиция Японии? В основном - выжидательная. В принципе Япония может играть перед Западом роль некоего "конформиста", поддерживая в целом нарратив западных СМИ о том, что "Путин - это плохо", "Нужно защитить украинскую демократию" и т.д. Однако многие страны, включая и саму Украину, ведут вокруг украинской проблемы "свою собственную игру".



И Япония не должна быть исключением. Если мы в чем-то выступим в поддержку Украины, то должны просто создавать у США и других западных стран хорошее впечатление, чтобы Япония могла рассчитывать на их поддержку по действительно важной для нас тайваньской проблеме и другим животрепещущим региональным вопросам.



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Акио Кавато - известный японский дипломат и политолог. Долгое время работал в МИДе Японии. Трижды побывал в командировках в посольствах Японии в СССР и России. В последний раз в должности советника-посланника. Служил японским послом в Узбекистане и Таджикистане. Работал главным консультантом в инвестиционном департаменте государственного Банка развития Японии. Автор многих книг и статей. В качестве приглашенного профессора преподает в Токийском университете и университете Васэда. Источник - ИноСМИ

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