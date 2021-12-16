Колыбель ислама: в горном кишлаке Катта Лангар сохранилась и действует первая мечеть ЦентрАзии

13:00 17.12.2021

Колыбель ислама: как попасть в древнюю обитель суфиев

В горном поселке Катта Лангар сохранилась и действует первая мечеть Центральной Азии



Фото: Ильдар Садыков



Горный поселок Катта Лангар расположен у подножия Зарафшанского хребта в Камашинском районе Узбекистана. Считается, что именно отсюда началось распространение ислама по Центральной Азии. Здесь находится первая мечеть, возраст которой составляет более 800 лет. Как живет поселок - в фотогалерее "Известий"



Земля поселка и его окрестностей имеет красный цвет. Местные жители утверждают, что это из-за большого содержания оникса в почве



Название поселка означает "якорь". По легенде, однажды зимним утром Мухаммад Содик, ученик знаменитого суфия Ишкийа Бабы, основателя суфийского ордена Ишкийа, проспал и не успел разогреть воду для омовения. Чтобы хоть как-то согреть ее, он прижал кувшин к груди. Когда же он подал кувшин Ишкийа Бабе, оказалось, что вода закипела. Тогда учитель сказал ученику, что тот постиг все ступени просветления и вдвоем им нечего делать на одном месте, а затем приказал сесть на верблюда и ехать, пока животное сможет идти, там молодому суфию надо будет "бросить якорь". Так Мухаммад Содик покинул своего наставника и добрался до мест в окрестностях Шахрисазба, одного из древнейших городов Центральной Азии. Здесь и появился поселок Лангар



Здешняя мечеть внешне очень неприметна и похожа на соседние строения



Однако считается, что именно отсюда началось распространение ислама по Центральной Азии



Возраст мечети - более 800 лет



Доподлинно известно, что именно Катта Лангар охранял один из древнейших списков Корана, изначально насчитывающий 143 листа. На сегодняшний день их осталось всего 12, и реликвия была передана в Духовное управление мусульман Узбекистана



А мечеть действует и поныне



На холме напротив мечети - мазар (мавзолей) суфия Мухаммада Содика



Мавзолей располагается на вершине холма, на высоте 1 тыс. м, а на склонах нашли приют десятки суфиев Ишкийа



Это святое место - центр паломничества



К зданию мавзолея ведет длинная лестница, готовящая паломников к встрече с мудростью веков



Время, которое требуется для подъема к святыне, дает возможность постепенно отойти от суеты и усмирить свой дух



Шпиль мавзолея украшен четырьмя шарами, это допустимо делать лишь над усыпальницей великого суфия. Само здание из обожженного кирпича внешне очень строгое, оно практически лишено элементов декора



Мавзолей является усыпальницей основателя поселка Мухаммада Содика, его отца Шейхзаде Абул-Хасана II и его сына Абул-Хусейна Ахунда. Также предполагается, что в одной из могил покоится дочь Амира Тимура



Жизнь в поселке за столетия практически не изменилась



Здесь продолжают строить традиционные глинобитные дома



Жители сохраняют и чтут древние традиции и обычаи



Среди местных немало долгожителей, многие успевают отметить 100-летний юбилей



Как и во многих горных кишлаках Узбекистана, в Лангаре есть проблема с водоснабжением



Ее решают, как и много столетий назад, - привозят из ближайшего источника



В качестве транспорта по-прежнему используют ослов



Вода - особая ценность, ее собирают где только возможно, и экономят



Такой импровизированный водосток встречается практически в каждом доме



Спокойная природа этих мест будто создана для медитаций и философских размышлений



Паломники и туристы приходят сюда, чтобы поклониться святыням и прикоснуться к вечности