Без газа. Запад сам себе стреляет в ногу, - В.Малышев

13:04 17.12.2021

Что будет, если Россия откажется поставлять газ в Европу?

Владимир Малышев

17.12.2021

Запад сам себе стреляет в ногу

Как сообщило в среду американское агентство Bloomberg, Европа готовится нанести удар по энергетическому рынку России. По мнению авторов статьи, рекордные цены на газ и его "политизация" Москвой подталкивают ЕС к снижению зависимости от импорта голубого топлива. В результате Брюссель хочет ужесточить правила хранения газа, чтобы обеспечить безопасность поставок и постепенно полностью перейти на экологичные виды энергоресурсов.



"Европейский союз, – пишет Bloomberg, – планирует установить жесткие сроки отказа от долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках перехода на экологичные виды топлива. Это станет серьезной утратой для главного поставщика –России". Исполнительный орган этого блока хочет не допустить продления таких контрактов далее 2049 года, намереваясь осуществить масштабную перестройку на своих энергетических рынках.



Об этом, отмечается в статье, говорится в документах, с которыми удалось ознакомиться журналистам Bloomberg News. Еврокомиссия также предложит меры по повышению надежности поставок, поскольку этой зимой Евросоюзу грозят рекордно высокие цены и острая нехватка топлива.



При этом Брюссель даже не скрывает, что отказ от долгосрочных контрактов готовится для нанесения ущерба России, которая, исходя из данных на конец 2020 года, – крупнейший поставщик природного газа, потребляемого Европой.



Сама идея массовых спотовых контрактов изначально преподносилась как инструмент снижения бюджетных издержек. Современная рыночная теория либералов утверждает, что разовые контракты не дают формироваться монополиям (имеется в виду, конечно, "Газпром") и всегда приводят к снижению цен. Год уходящий убедительно показал, что ни одно правило не может считаться аксиомой, но Брюссель в его русофобии было уже не остановить и там уже готовы сами выстрелить себе в ногу.



Иначе как самоубийством такое никак не назовешь. Ведь США, равно как Австралия и Катар, своим основным рынком видят Азию, быстро растущую в промышленном и демографическом плане. А России по умолчанию достается Европа, которая с бессмысленным упорством требует перехода на спотовые контракты. И поэтому она будет теперь вынуждена все больше платить все тем же русским. Просто потому, что никто другой массово завозить СПГ в Европу и не планирует.



Что будет, если…



Несмотря на все выкрутасы Евросоюза, –нелепые нападки на "Газпром", беспочвенные обвинения в адрес Москвы в использовании газа, как "энергетического оружия", бесконечные проволочки с запуском уже готового "Северного потока-2" – Россия строго выполняет все контракты по поставкам голубого топлива в Европу. И не обращает особого внимания на русофобские наскоки. Старый континент – большой и выгодный для нашей страны энергетический рынок и отказываться от него Россия сама не собирается.



Но давайте пофантазируем. До 2049 года еще далеко. Что произойдет, если не Европа, а Россия, утомленная упорным противодействием ЕС "Северному потоку-2" и раздраженная вздорными обвинениями в свой адрес, сама откажется от поставок газа в Европу, перенаправит его, скажем, на рынки Китая, Индии и других стран, где потребности в нем постоянно и стремительно растут, да и цены выше? То есть сделает то, что уже сделали и делают США.



Таким вопросом уже задавалась неcколько лет тому назад британская FinancialTimes и пришла к неутешительному для Запада выводу. "Если такое случится, – констатировал Ник Батлер, бывший менеджер BP, – то удар по экономике Западной Европы, включая главного импортера российского газа Германию, будет особенно мощным. Для некоторых стран Центральной и Восточной Европы из состава ЕС он может стать еще серьезнее, но справиться с этим все равно будет возможно. Больше всего в таком случае пострадает Украина, потому что подконтрольные Киеву территории используют российский и донбасский уголь и электричество, а также получают газ из России. Киев в целях экономии энергии может ввести двухдневную рабочую неделю (вспомните трехдневную рабочую неделю в Великобритании в 1974 году). На Украине в таком случае произойдет экономический крах, и украинцы в огромных количествах могут устремиться в Польшу, Германию и дальше, как это сегодня делают беженцы из Сирии и других стран.

В этом случае правительства Британии, Франции и Германии, для которых проблема миграции является самой болезненной, будут готовы договариваться с Путиным. Соединенные Штаты осудят действия России по дестабилизации Украины, однако Путину и его советникам будет предельно ясно, что Вашингтон никогда не прибегнет к применению военной силы ради защиты Украины".



Европа проиграет



Таким образом, – делает вывод Батлер, – кризис может закончиться договоренностью, причем, в основном на российских условиях. Украина превратится в официально нейтральное государство, но ее руководство будет ориентироваться на Россию или мириться с ней. А Донбасс получит фактическую независимость. Европа, со своей стороны, будет вынуждена подписать с Россией новый долгосрочный контракт на поставку энергоресурсов. Европейцы возьмут на себя обязательство сроком на 25 лет покупать в больших количествах газ по фиксированной цене, на 20 процентов превышающей среднюю рыночную. Хотя эксперт и делает оговорку, что все же считает такой сценарий маловероятным.



И так думают не только в США. Еще раньше, в августе 2014 года уже сама Европейская комиссия провела "стресс-тест", чтобы проверить гибкость энергетической системы на случай возможного кризиса с газом. Его результаты тоже оказались для Европы весьма печальными: если Россия перекроет поток газа, Европа попросту замерзнет, сделала вывод Еврокомиссия.



По словам министра энергетики России Александра Новака, "на сегодняшний день доля России в общем потреблении газа в Европе, доля российского газа составляет порядка 45%. И она увеличилась, по сравнению с прошлым годом, еще на несколько процентов".



Европа – огромный для "Газпрома" рынок, но с учетом регулярных обвинений ЕС в его адрес и будущих планов Европы по отказу от долгосрочных контрактов российскому монополисту, как считают эксперты, выгоднее уже сделать акцент на развитие крупных газовых проектов в азиатском регионе.



Альтернативы для России



И такая альтернатива для нас есть. Недавно "Газпром" и китайская госкомпания CNPC договорились о существенном наращивании топливных поставок в КНР в 2022 году. А как считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, с вводом в эксплуатацию нового трубопровода "Сила Сибири- 2" китайское направление может стать для "Газпрома" приоритетным. Пекин не собирается отказываться от газа и к 2060 году, в отличие от Европы он намерен и в дальнейшем заключать долгосрочные контракты, отметил он. А если к этому добавить, что во время последних переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили и о поставках газа, то именно такой вариант не исключен.



В перспективе у России есть и такой колоссальный потенциальный потребитель наших энергоресурсов, как Индия. Уже сейчас Индия и компания "Новатэк" обсуждают заключение долгосрочного контракта на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ-2", рассказал заместитель министра нефти и природного газа Индии Тарун Капур. Первая очередь завода "Арктик СПГ-2" планируется к запуску в 2023 году. Индия уже в этом десятилетии станет главным источником роста спроса на энергоресурсы, обогнав Китай и США.



Так что Европе впору не грозить России отказом от долгосрочных контрактов и блокировкой "Северного потока-2", а лучше бы подумать над тем, что случится с ее экономикой, если наша страна вдруг "рассердится" на ее фокусы.



Ну, а Россия, конечно, опускать рубильник для газа в Европу не планирует, все заключенные контракты выполняет и даже перевыполняет. А также будет заключать новые, тем более, что сейчас цены на газ в результате абсурдной политики ЕС подскочили до небес, и прибыли "Газпрома" растут. Альтернативы же газу из России сегодня у Европы нет.