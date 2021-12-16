Россия создаст био-лабораторию в Узбекистане (стандарт BSL-3)

13:10 17.12.2021

РОССИЯ СОЗДАСТ В УЗБЕКИСТАНЕ БИОЛАБОРАТОРИЮ

Стало известно, что специалисты Роспотребнадзора помогут #Узбекстан"у создать биолабораторию третьего класса безопасности.

Россия создаст в Узбекистане биолабораторию

Sputnik сообщил, что Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана совместно с Роспотребнадзором России создадут в Узбекистане биолабораторию третьего класса безопасности (стандарт BSL-3). Это решение было принято на II Международной научно-практической конференции по борьбе с коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями, прошедшей в Санкт-Петербурге.



Для решения частных вопросов, связанных с реализацией проекта, с 16 по 18 декабря эксперты двух стран проведут совместные консультации.



В ноябре прошлого года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о развитии системы безопасности в стране. Строительство данной лаборатории – часть системы мониторинга и реагирования на биологические угрозы, а также начало технологического пути для разработки и выпуска в Узбекистане собственных вакцин. Стоимость строительства и оснащения лаборатории оценивается в $53 млн. Местом ее расположения определили территорию ташкентского фармацевтического комплекса Tashkent Pharma Park.



Ранее сообщалось, что в конце ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с узбекистанскими коллегами о взаимном сотрудничестве и расширении обмена опытом. В том числе в области изучения генома COVID-19.