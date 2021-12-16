Главная кладовая Казахстана: Атырауская область продолжает кормить страну?

13:11 17.12.2021

В начале декабря глава Казахстана подписал Закон "О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы". Больше всего изъятий планируется в бюджете на 2022г. из Атырауской области Казахстана – это 220.960.446 тенге (или около $505 тыс.). Понятно, что на территории области находится около 73% запасов углеводородного сырья всей страны, но это далеко не весь экономический портрет региона. За счет чего Атырауская область продолжает "кормить" Казахстан – в коротком обзорном материале на Ia-centr.ru



Атырауская область является лидером в Казахстане по показателю внутреннего регионального продукта (ВРП) на душу населения. В 2020 году он составил 7,9 млн тенге. Это в 10 раз больше показателя Туркестанской области, занимающей в рейтинге "ВРП на душу населения" последнее (17-е) место.



Атырауская область, пожалуй, главная сокровищница Казахстана, поскольку здесь находятся уникальные запасы нефтегазового и газоконденсатного сырья, богатые месторождения калиевых и натриевых солей, бората, строительных материалов.



Кроме того, регион является важнейшим рыбопромысловым районом. Согласно оценке нефтегазоносности региона, извлекаемые запасы нефти составляют порядка 8,8 млрд тонн, газа – свыше 2 трлн м3.



Административный центр области расположен в городе Атырау, который называют "нефтяной столицей Казахстана".



Общие показатели экономики Атырауской области



В рейтинге конкурентоспособности регионов Казахстана в 2019 году область занимала 2 место, а в исследовании Всемирного банка Doing Business регион находился на 6 месте в стране по легкости ведения бизнеса.



На территории области находится 73% запасов углеводородного сырья страны. Помимо нефти и газа, наиболее важными для экономики региона являются соли бриката и бората, соли калия, магния. Сырье строительной промышленности включает мел, бор-жемчужные породы, гипс, ангидрид, глину, песчаный известняк, а также битуминозные породы, источники свежей и минеральной воды. Борат встречается только в одной части мира, только в Атырауской области. Имеются также шламы, песчано-гравийные смеси, огнеупорные глины и кирпичные глины, глины, целебная грязь, бурый уголь и минеральные глины.



Здесь расположено 25% промышленного производства республики.



Приоритетными направлениями развития экономики области являются:



· нефтегазодобывающая промышленность;



· производство стройматериалов;



· обрабатывающая, агропромышленная и рыбная отрасли.



В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает добыча сырой нефти и попутного газа, перегонка нефти, производство и распределение электроэнергии. Недостаточно развита легкая и пищевая промышленность.



Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2020 г. составил 86,4 млрд тенге. Из них 84,7 млрд тенге приходятся на продукцию сельского хозяйства. В области насчитывается 194,5 тыс. коров, 734,9 тыс. баранов и коз, 98,3 тыс. лошадей, 34,9 тыс. верблюдов, 320,8 тыс. птиц.



Внешняя торговля Атырауской области составляет более 27 млрд долларов США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт – 23,8 млрд долларов, доля импорта составляет 3,2 млрд долларов.



В области имеется потенциал для развития туризма. Здесь расположены: заповедная зона северной части Каспийского моря, Новинский государственный природный (зоологический) заказник, природный резерват Акжайык, меловые обнажения (Аккерегешин и Актолагай), плато Аккерегешен, гора и пещера Иманкара, озеро Камысколь.



Есть также большое количество исторических памятников: стоянки древних скотоводов, Сарматские курганы, городище Актобе, городище Актобе-Лаэти, останки древнего города Сары-Айчик, мавзолеи Асалы-Кокетай, Жубана, Махамбета Утемисова и Архитектурно-мемориальный комплекс "Исатай-Махамбет".



ЕАЭС и Атырауская область



В 2020 году объем взаимной торговли Атырауской области со странами ЕАЭС составил 343 млн долларов, в том числе экспорт – 59,7 млн долларов, импорт – 282,3 млн долларов.



Основными партнерами среди стран ЕАЭС для Атырауской являются Россия (96,7%), Беларусь (3%) и Кыргызстан (0,3%).



Учитывая близость области к крупным российским промышленным регионам, таким как Самара, Саратов, Оренбург, Астрахань, у Атырауской области есть большие возможности для дальнейшего развития в рамках приграничного взаимодействия.



Руслан Бахтигареев