Агентство культурного наследия Узбекистана возглавил Шахриер Нуруллоев

13:13 17.12.2021

Директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта назначен Шахриер Нуруллоев. До этого он работал в Администрации президента.



Постановлением правительства Узбекистана от 16 декабря директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта назначен Шахриер Ахтамович Нуруллоев. Об этом сообщило Министерство юстиции.



Telegram-канал "Нигох" уточняет, что Шахриер Нуруллоев до этого был ответственным работником Администрации президента.



В начале ноября сообщалось о назначении исполняющим обязанности директора агентства Турсунали Кузиева, бывшего руководителя Академии художеств, депутата Олий Мажлиса и министра по делам культуры и спорта.



Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта было образовано в апреле этого года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.