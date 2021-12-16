Валютный кризис в Турции углубляется после последнего снижения ставки Эрдоганом

13:47 17.12.2021

Дарен Батлер и Невзат Девраноглу



* В этом году доллар вырос на 122% по сравнению с лирой.



* С сентября процентные ставки снизились на 500 пунктов, несмотря на инфляцию в 21%.



* Центральный банк сигнализирует о паузе в цикле снижения ставок



* Повышение минимальной заработной платы на 50% увеличивает инфляцию до 10 пунктов (добавлены свежие комментарии, подробности)



СТАМБУЛ, 17 декабря. (Рейтер) - Кризис в Турции усилился в пятницу, когда лира упала на 6% до нового исторического минимума, охваченного опасениями по поводу инфляционной спирали, вызванной неортодоксальным планом президента Тайипа Эрдогана по снижению процентных ставок перед лицом растущие цены.



К 1004 по Гринвичу лира упала до 16,69 по отношению к доллару. В этом году он потерял 56% своей стоимости, в том числе 40% только за последние 30 дней, что серьезно встревожило основные страны с формирующимся рынком.



Решение Эрдогана продвинуть смягчение денежно-кредитной политики на 500 базисных пунктов с сентября, включая еще одно значительное сокращение в четверг, привело к тому, что инфляция взлетела выше 21%. По словам экономистов, в следующем году он, вероятно, превысит 30% из-за резкого роста импортных цен и экстренного повышения минимальной заработной платы.



"Поскольку Эрдоган, по-видимому, все более укрепляется в своей антипроцентной позиции, чем дольше длится валютный кризис, Турция может выйти за пределы точки невозврата", - сказал Патрик Карран из Tellimer, охарактеризовав лиру как полностью оторванную от фундаментальных факторов.



"Мы все еще не готовы поймать падающий нож", - сказал он о возможности реинвестирования в турецкие активы. "Пока у руля находится Эрдоган, ничто не может помешать лире продолжать обесцениваться".



Последствия этого были быстрыми и болезненными, поскольку турки наблюдают, как исчезают их сбережения и доходы.



Эрдоган объявил о повышении минимальной заработной платы на 50% до 4250 лир (275 долларов США) в месяц в следующем году. Но ожидается, что это приведет к увеличению общей инфляции потребительских цен на 3,5–10 процентных пунктов.



Повышение затронуло около шести миллионов рабочих, но, учитывая резкое снижение курса лиры, новая минимальная заработная плата по-прежнему ниже, чем эквивалент 380 долларов годом ранее.



"Мы считаем, что нынешнее сочетание политик является по существу неустойчивым", - заявил в онлайн-трансляции Максим Рыбников, директор по суверенным рейтингам региона EMEA в S&P Global Ratings.



ПЕРЕОЦЕНКА ПОЛИТИКИ?



Снижение ставки Центрального банка на 100 базисных пунктов в четверг привело к тому, что реальный курс Турции оказался еще глубже в отрицательной зоне.



Банк дал понять, что приостановит цикл смягчения, чтобы отслеживать его влияние в следующие три месяца, когда "все аспекты основы политики будут пересмотрены, чтобы создать основу для устойчивой ценовой стабильности", - говорится в сообщении.



"Возможно, это означает, что могут быть рассмотрены другие каналы процентных ставок", - сказал Рыбников. В прошлом центральный банк использовал коридор процентных ставок при установлении ставок.



Рыбников добавил, что если цикл снижения ставок продолжится, вероятность контроля над капиталом может возрасти. "Это не наша базовая линия ... мы считаем, что в качестве меры политики они будут использоваться в качестве крайней меры".



Хотя Эрдоган отверг призывы даже внутри своего правительства изменить курс, трейдеры предсказывают, что это должно произойти в ближайшее время. Доходность 10-летних облигаций выросла почти вдвое до 22,5% с 12% в начале года.



Банк Уолл-стрит JPMorgan предсказал значительное повышение процентных ставок на 12 процентных пунктов в следующем году, что намного больше, чем у любого из его конкурентов.



На центральный банк оказал давление Эрдоган с требованием снизить ставки, чтобы стимулировать экономический рост, кредитование и экспорт в соответствии с его новым экономическим планом. Экономисты и законодатели оппозиции широко критиковали эту политику как безрассудную.



Центральный банк четыре раза проводил интервенции на валютном рынке за последние две недели, продавая доллары, чтобы замедлить падение лиры, и разрушая свои и без того истощенные иностранные резервы.



В этом году лира также упала на 51% по отношению к евро и 54% по отношению к фунту стерлингов. (Дополнительный репортаж Карин Штрохекер в Лондоне; редактирование Ана Николаси да Коста, Джонатан Спайсер, Кирстен Донован)