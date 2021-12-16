ЦБ России повысил ставку до 8,5% - максимум с 2017 года

13:53 17.12.2021

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 8,5%



ЦБ повысил ставку на 1 п.п., до 8,5%. Регулятор продолжает ужесточать денежно-кредитную политику в условиях разгона инфляции и резкого роста инфляционных ожиданиях россиян



Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря повысил ключевую ставку на 1 п.п. - с 7,5% до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, она выросла до максимума с октября 2017 года.



1 п.п. - верхняя граница диапазона, который рассматривал ЦБ, принимая решение в отношении ключевой ставки. Декабрьское повышение стало седьмым подряд: регулятор последовательно ужесточает денежно-кредитную политику с марта 2021 года. За это время ставка выросла на 4,25 п.п.



"Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - заявил Банк России.



В отличие от прошлого решения, когда ЦБ неожиданно для рынка повысил ставку на 0,75 п.п., нынешнее не стало для аналитиков сюрпризом. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, почти 80% опрошенных экономистов предполагали повышение ставки на 1 п.п. Аналитики, опрошенные РБК, также единогласно заявляли о повышении ставки по верхней границе диапазона, который глава ЦБ Эльвира Набиуллина обозначила еще в конце ноября.



Текущие показатели инфляции не укладывались в октябрьский прогноз ЦБ (7,4-7,9% по итогам года). По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 8,4%, что стало максимальным значением с января 2016 года. На неделе с 7 по 13 декабря цены выросли на 8,1% в годовом выражении. Новый прогноз ЦБ давать не стал, но отметил в релизе, что инфляция "складывается выше октябрьского прогноза".



Инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне, следует из справки, которую ЦБ опубликовал за день до решения: медианное значение ожидаемой инфляции достигло 14,8% по сравнению с 13,5% в ноябре, и это рекорд с 2016 года. Наблюдаемая инфляция составляет 17,7%.



Аналитики, которых ранее опрашивал РБК, полагают, что декабрьское повышение будет не последним. В частности, старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин прогнозировали, что в первом квартале 2022 года регулятор повысит ставку еще на 50 б.п. - до 9%. Оба эксперта не исключают, что значение ставки в следующем году может быть двузначным, если инфляция еще больше отклонится от целевого показателя. Начать снижение ключевой ставки Банк России может во второй половине 2022 года, полагают эксперты.



Сам ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Ранее он писал, что снижение до 4-4,5% должно произойти "в 2022 году" (а не к его окончанию). Банк России сохранил жесткий сигнал о том, что "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".



Маргарита Мордовина