В России криптофермам пересчитают стоимость киловатта

15:00 17.12.2021 Криптофермам пересчитают киловатты

Как домашний майнинг стал проблемой для энергетики



Резкий рост майнинга криптовалюты в России неожиданно стал одной из центральных тем и серьезных проблем уходящего года для энергетиков. Последние активно лоббируют перевод ферм, формально относящихся к энергопотреблению граждан, на более высокие коммерческие тарифы. По неофициальной информации, регуляторы готовы изменить правила тарифообразования для потребителей в жилом секторе. "Ъ" разбирался, как майнинг будут выводить из тени и к чему это приведет.



Этим летом Китай, традиционно лидировавший по объему добычи биткойна в мире, полностью запретил майнинг из-за дефицита электроэнергии (к концу сентября в стране развернулся полномасштабный энергокризис). Пустующую нишу стали занимать другие страны. Россия быстро вырвалась на третье место: по данным Кембриджского университета, ее доля в мировом объеме вычислительных мощностей для майнинга превысила 11%.



Среди ключевых причин были как раз избыток энергомощности и низкие тарифы на электроэнергию для населения. Между тем бум майнинга в частном секторе возмутил энергетиков. Участники рынка потребовали перевести криптофермы в жилых домах на высокие коммерческие тарифы на электроэнергию. Тема поднялась до правительства, а затем и до президента Владимира Путина. Однако найти выход из ситуации будет непросто, поскольку властям придется вернуться к чувствительной проблеме регулирования тарифов для населения.



Один белый, другой серый



Майнинг криптовалюты - это, по сути, генерация цифровых денег с помощью оборудования, которое производит математические вычисления для поддержания блокчейн-сети. Майнеры используют два типа устройств: специализированные машины на ASIC-чипах для добычи биткойна или мощные видеокарты для добычи эфира и других валют. Машинам для майнинга требуется очень много электроэнергии. Одно устройство на ASIC-чипах потребляет 2–3,2 кВт•ч и стоит $5–15 тыс., отмечают в BitRiver (оператор дата-центров). Ферма из десяти видеокарт, по оценкам источников "Ъ", стоит около 1 млн руб., ее потребление составит до 2 кВт•ч. Кроме того, требуются мощные системы охлаждения оборудования, которые также потребляют много электроэнергии.



Майнинг криптовалюты в России никак не регулируется, но фактически разрешен. В январе вступил в силу 259-ФЗ "О цифровых активах": он дает определение криптовалюты, но такими деньгами нельзя расплачиваться за товары и услуги, поясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Предполагается, что правила работы криптоферм пропишут позднее. Но цифровая валюта уже признана имуществом, люди могут создавать биткойн для личных целей, а майнинг - это легальный способ приобретения нового имущества по законам РФ, отмечает юрист. В Госдуме, Минэкономики и Минэнерго предлагают признать майнинг предпринимательской деятельностью, что заставит "фермеров" платить налоги.



В результате в России быстро развиваются специализированные майнинг-центры, работающие в легальном поле (они платят налоги и покупают электроэнергию по коммерческим тарифам). В таких центрах любой желающий может установить оборудование для майнинга: с клиентами заключают договор на обслуживание или хранение устройств, рассказывают в BitRiver.



Общий объем легального майнинга в специализированных центрах составляет около 600–700 МВт, причем в скором времени он приблизится к 1 ГВт, по оценкам президента Ассоциации ЦОД Игоря Дорофеева. В BitRiver прогнозируют рост рынка до 2–2,5 ГВт (1% от установленной мощности РФ) уже в следующем году. К таким центрам у энергетиков нет претензий.



Объем серого майнинга (в домах, гаражах, сараях и в квартирах), по оценкам собеседников "Ъ", уже сейчас может превышать 300–400 МВт. Но узнать точную цифру невозможно: такие объекты маскируются под обычные жилые дома, скручивают электросчетчики или врезаются в электросеть незаконно.



Например, в Иркутской области местный "Иркутскэнергосбыт" выявил более 1 тыс. нелегальных ферм. Один из самых ярких примеров - ферма в поселке Плишкино мощностью более 200 кВт. А "Россети" с начала года пресекли работу 24 нелегальных криптоферм, которые воровали электроэнергию мимо счетчика. Ущерб оценивается в 123 млн руб. Всплеск серого майнинга в жилом секторе чреват перегрузками сети и авариями.



История с географией



Майнинг быстрее всего развивается в регионах с низкими ценами на электроэнергию. Столица российской криптолихорадки - Иркутская область, где тариф для сельских жителей составляет 0,86 руб. за 1 кВт•ч.



В первом полугодии потребление жилого сектора в области подскочило в полтора раза, до 4,7 млрд кВт•ч. Доля домохозяйств в общей структуре потребления достигла примерно 16%. Причина - развитие ферм по добыче криптовалюты, уверены в министерстве жилищной политики и энергетики региона. Там полагают, что после запрета майнинга в Китае часть подержанного оборудования хлынула через границу в Иркутскую область.



Быстрый рост потребления жилого сектора происходит и в целом по стране. Второй год подряд население увеличивает расход электроэнергии в среднем на 4–6%, говорит источник "Ъ", знакомый со статистикой. Причем доля категории с потреблением свыше 600 кВт•ч в месяц составляет около 40% от общего объема.



По данным "Россетей", потребление населения второй год подряд растет на 5%: в 2020 году показатель отпуска составил 111 млрд кВт•ч, в 2021 году ожидается 117 млрд кВт•ч.



Впрочем, оценить влияние именно майнинга на рост потребления населения затруднительно. В "Россетях", например, связывают увеличение потребления жилых домов в первую очередь с переходом на удаленную работу: "Явных тенденций по географии случаев энерговоровства незаконными майнерами нет. Пока наибольшее количество фактов несанкционированной "добычи" криптовалюты отмечено в Дагестане".



Под маской овцы таился лев



Главная претензия энергетиков к нелегальным майнерам - оплата электроэнергии по низким тарифам, установленным для населения. Многочисленные жалобы участников рынка заставили регуляторов вернуться к застарелой и чувствительной проблеме отрасли - перекрестному субсидированию (когда бизнес компенсирует сниженные тарифы населения). Объем субсидии растет каждый год. В 2019–2020 годах бизнес доплачивал за население 237 млрд руб., а в 2021 году показатель уже достигнет 241 млрд руб., сообщили "Ъ" в "Совете рынка" (регулятор энергорынков). И теперь промышленность субсидирует не только граждан, но и весьма доходное производство криптовалюты.



Пока энергетики пытаются бороться с майнерами самостоятельно: в Иркутской области добытчиков криптовалюты точечно выявляют по нетипично большим объемам потребления и обращаются в суды. Но процесс идет очень медленно: из 85 исков "Иркутскэнергосбыт" выиграл лишь девять (см. "Ъ" от 8 декабря). При этом энергосбытовые компании не обязаны заниматься подобными проверками: они не имеют права заходить на частную территорию, а сами владельцы отрицают потребление электроэнергии в коммерческих целях, подчеркивают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.



Энергетики просят решить проблему комплексно: все участники рынка, опрошенные "Ъ", предлагают вводить дифференциацию тарифов населения по объему потребления. Подобные решения применялись в других странах, столкнувшихся с бумом майнинга. В Белоруссии, например, майнеров законодательно приравняли к дата-центрам и ввели для них повышенный тариф, в Казахстане планируют ввести доплату за электроэнергию для майнинга, отмечает партнер Guskov & Associates Александр Гуськов.



Под социальным напряжением



Но решиться на такие реформы регуляторам непросто: любая форма повышения или какого-то ограничения энерготарифов для населения вызывает серьезное социальное напряжение. Тем более что "фермерство" развивается далеко не в самых богатых регионах.



В результате в Минэнерго говорят, что решение о дифференциации тарифов для населения "относится к социально-экономической политике" и должно приниматься на уровне правительства. В Минэкономики и в ФАС предпочитают вообще отмалчиваться. Участники рынка, наученные горьким опытом, стараются всеми силами избегать опасного словосочетания "социальная норма" потребления электроэнергии, пытаясь заменить его более мягким "тарифным меню".



Действительно, до сих пор все попытки изменений тарифов для населения вызывали много шума и проваливались. В 2018 году, например, правительство пыталось установить так называемую социальную норму, когда по льготному тарифу можно получить до 300 кВт•ч в месяц, затем тариф предлагалось повысить, а при потреблении более 500 кВт•ч - установить на экономически обоснованном уровне. Также речь шла и о постепенной отмене льгот в селах и для квартир с электроплитами. Но от идеи быстро отказались, хотя механизм успешно работает в Крыму: в пределах 190 кВт•ч граждане платят 3,3 руб. за 1 кВт•ч, при потреблении до 800 кВт•ч - 4,2 руб., далее - 5,53 руб.



Сейчас речь идет о компромиссе: повышенных тарифах на объемы "сверх разумных для бытового потребления", говорят в Совете производителей энергии. "Сообщество потребителей энергии" предлагает установить максимальную планку бытового потребления в 7–7,5 тыс. кВт•ч в месяц (в 20–25 раз больше среднего для домов и квартир). Такой объем ассоциация рассчитала исходя из максимальной льготной мощности технологического присоединения объекта (15 кВт) и коэффициента неравномерности использования мощности (0,7). По данным источников "Ъ", ФАС уже разрабатывает соответствующий нормативный акт.



Не задушишь, не убьешь



Но и такие относительно мягкие изменения вызывают возмущение майнеров. "Нельзя забирать у народа возможность заработка. Металлурги (крупные потребители энергии.- "Ъ") пусть не жалуются: они продают все за рубеж и зарабатывают миллиарды",- говорит владелец домашней криптофермы, и соглашаются его коллеги, опрошенные "Ъ". Они отказываются представляться, опасаясь регуляторов и злоумышленников. Майнер с фермой на 40 кВт рассказал "Ъ", что представители сбытовой компании уже задавали ему вопросы о целях потребления. Он сослался на большую площадь дома, электроотопление и зарядку электромобиля.



Впрочем, майнеры несколько преувеличивают свои сложности - дифференциация тарифа не должна радикально ухудшить их экономику. Добывать биткойн выгодно при тарифе до 5–6 руб. за 1 кВт•ч, говорят источники "Ъ". Доля цены электроэнергии в себестоимости биткойна составляет 18–20% при курсе $60 тыс. и тарифе $0,06 (около 4,4 руб.), подсчитали в BitRiver. Там говорят, что при использовании современного оборудования порог рентабельности наступает только при тарифе $0,3 (22 руб.). Для фермы на подержанных машинах майнить становится невыгодно при тарифе $0,1 (7,35 руб.).



При этом обеление ферм может принести много плюсов: произойдет рост энергопотребления, местные бюджеты получат дополнительные налоги, в отдельных депрессивных регионах доходы от майнинга могут выйти в лидеры пополнения бюджета, считает Игорь Дорофеев. Для индустриального майнинга, по его мнению, особо ничего не поменяется, но, возможно, при большей легализации рынка в сегмент придут связанные с энергетикой крупные игроки (например, АФК "Система", "Газпром", "Роснефть", "Интер РАО", En+ и прочие).



В BitRiver тоже приветствовали бы большую прозрачность регулирования: "Легализация бизнеса позволит нам как оператору дата-центров работать с российскими компаниями, которым не нужно будет регистрировать иностранные юридические лица. Плюс подобные шаги сделают индустрию более понятной и прозрачной для потенциальных иностранных клиентов и поможет привлечь больше инвестиций в регионы".



Полина Смертина; Влад Никифоров, Иркутск Источник - Коммерсант

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