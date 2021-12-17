Немецкие "комрады" Путина не устают пакостить России, где только могут, - "Взгляд"

17:51 17.12.2021

Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом

17 декабря 2021,

Текст: Ростислав Зубков,

Анастасия Заводовская



Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации "Северного потока – 2" минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией?



В пятницу немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр рассказал, почему Берлину пришлось выслать российских дипломатов из страны. Это стало ответом властей "на серьезное нарушение суверенитета" ФРГ, передает РБК. Ранее в среду два сотрудника российской дипмиссии в Германии были объявлены персонами нон грата по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.



"Это убийство по государственному заказу представляет собой тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ", – сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Напомним, Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Местная полиция заподозрила в этом россиянина Вадима Соколова, который в итоге по решению берлинского суда получил пожизненное. Москва опровергала причастность к этому, указывая, что Хангошвили был боевиком.



"Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова также пообещала, что в ответ РФ примет "симметричные меры, абсолютно адекватные".



В Кремле, комментируя приговор Соколову, подчеркнули, что "категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой". Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное влияние дела Хангошвили на запуск "Северного потока – 2". "В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом это проект, с нашей точки зрения (мы убеждены, что так оно и есть), представляет большой интерес для всех европейских потребителей", – сказал он.



Канцлер Германии Олаф Шольц также сказал, что это коммерческий проект, и уточнил, что сейчас рассматривается вопрос о его соответствии законам Европы в области энергетики. "Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии, – отметил политик. – Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа".



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Вскоре стало известно, что Берлин отложил сертификацию "Северного потока – 2". По данным Bloomberg, Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов.

Давлением на российских дипломатов и газопровод Берлин не ограничился: в четверг YouTube без объяснения причин заблокировал RT auf Sendung – отдельный канал RT DE, который начал круглосуточное вещание на немецком языке. Видеохостинг борется с отделениями RT не первый месяц: в конце сентября он навсегда удалил сразу два немецких канала компании.



Главред RT Маргарита Симоньян в ответ призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ. В свою очередь Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с немецких каналов RT DE и Der Fehlende Part на видеохостинге и пригрозил штрафом. Кроме того, юристы RT DE подали ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков, которые были наложены на каналы.



Интересно, что эти события совпали с кадровыми изменениями в правительстве Германии.



Шольц стал новым канцлером только на прошлой неделе, но уже считает высылку дипломатических работников России правильным решением. А на следующий день после этого недружественного жеста новой власти в Германии произошла блокировка RT DE.



В Общественной палате (ОП) России пообещали привлечь Google и YouTube к ответственности за блокировку канала. "Первое, что мы сделали в этом направлении – закон "о приземлении". С 1 января Google должен будет открыть в России нормальное представительство и начать соблюдать наши законы. После чего к нему возникнут уже совершенно иные вопросы", – заявил член ОП Александр Малькевич.



"Более того, представители Google должны оперативно, подробно и понятно разъяснить все те ограничительные меры, которые были введены против наших СМИ. И обосновать их, – подчеркнул эксперт. – Но самое главное – мы должны последовательно бороться за цифровые права наших граждан, быть готовы пойти до конца, чтобы все понимали, что если мы обнажили саблю из ножен, то мы ее применим".



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Блокировка RT DE и высылка дипломатов РФ не играют в пользу канцлера Шольца, считает сенатор Владимир Джабаров. "Еще будучи кандидатом в канцлеры он заявил о готовности налаживать отношения с Россией. Его коллегам по коалиционному правительству это не понравилось. После избрания для него создали крайне негативные условия", – сказал он.



"То, что немцы пригрели у себя террориста Хангошвили и никому не выдавали, а теперь решили обвинить нас в его убийстве, тормозит восстановление двусторонних отношений. Но я думаю, что рано или поздно там наступит прозрение. Без улучшения отношений между Германией и Россией вообще сложно понять, каким будет европейское будущее", – добавил первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.



По его мнению, налаживание связей Москвы и Берлина очень важно в контексте запуска "Северного потока – 2". "Германия становится хабом, но ведет себя безрассудно, в ущерб собственным национальным интересам и интересам всей Европы", – обратил внимание собеседник.



В Германии также считают, что конфликт между странами должен остановиться в ближайшее время. "Два дипломата высланы из Германии, в ответ два дипломата покинут Россию. Вероятно, эскалация на этом "заморозится", – прогнозирует немецкий политолог Александр Рар.



Он допустил скорую "разрядку" напряженности, однако силовые структуры Британии и США, а также немецкая партия "Зеленых", напротив, заинтересованы в эскалации конфликта.



"Они свято верят, что если не военным, то экономическим путем можно настолько ослабить Россию, что она развалится. В этом смысле на Шольца идет давление, чтобы он ужесточил общеевропейский курс в отношении России", – пояснил эксперт. "А ему нужно трезво посмотреть на ситуацию. Правда, в этом и проблема: как только кто-то пытается нажать на "тормоза" и "заморозить" ссору, находятся силы, которые порождают еще более крупные конфликты", – добавил он.



"Когда к власти после Гельмута Коля пришло достаточно молодое правительство Герхарда Шредера и Йошки Фишера, американцы надавили на Германию и заставили ее воевать против Сербии в югославском конфликте. Сейчас мы видим похожую ситуацию, только в случае с Шольцем и Россией. Это приводит его в очень трудное положение. На кого ему положиться, чтобы конструктивно работать с Россией?" – риторически резюмировал Рар.