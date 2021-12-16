 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.12.2021
21:15  В Кыргызстане в 2021 году самыми популярными именами новорожденных стали Мухаммад и Салиха
21:04  Виртуальная война Дяди Сэма, - Илья Титов
21:03  Имперский мирохозяйственный уклад уходит в прошлое, - Сергей Глазьев
18:58  Ввиду полного обвала лиры в Турции вынуждены приостановить, а затем и вырубить Стамбульскую биржу
18:26  Поднебесная винтокрылая империя. Китай намерен догнать ведущих производителей вертолетов, - А.Храмчихин
17:51  Немецкие "комрады" Путина не устают пакостить России, где только могут, - "Взгляд"
17:49  Турки всерьез воюют с российским оружием, - Юрий Мавашев

15:00  В России криптофермам пересчитают стоимость киловатта
13:53  ЦБ России повысил ставку до 8,5% - максимум с 2017 года
13:47  Валютный кризис в Турции углубляется после последнего снижения ставки Эрдоганом
13:14  Потенциал ГЭС в Центральной Азии в XXI веке
13:13  Агентство культурного наследия Узбекистана возглавил Шахриер Нуруллоев
13:11  Главная кладовая Казахстана: Атырауская область продолжает кормить страну?
13:10  Россия создаст био-лабораторию в Узбекистане (стандарт BSL-3)
13:04  Без газа. Запад сам себе стреляет в ногу, - В.Малышев
13:00  Колыбель ислама: в горном кишлаке Катта Лангар сохранилась и действует первая мечеть ЦентрАзии
12:59  Сможет ли юань вытеснить доллар
12:57  Сын Трампа: "Нам не хватило мозгов пойти на сделку с Москвой"
12:53  Акио Кавато: Кризис в Европе: за кулисами украинского тупика
10:20  "Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю" - Токаев
10:05  Японцы используют Тайвань, как НАТО Украину. Как охладить "горячих японских парней", - А.Кошкин
09:46  Россия не станет поставлять оружие талибам
09:41  Москва и Пекин вышли на старт. Новые олимпийские прожекты, - С.Строкань
09:37  Враг не добит. Перспективы либерализма в России, - Николай Сорокин
09:26  У АфганЭмирата появился и.о. представителя при ООН - Насир Ахмад Фаик
09:18  В США скончалась младшая дочь Шарафа Рашидова - Светлана
00:38  Россию заподозрили в подготовке энергетической войны. Евросоюз планирует взять под контроль подземные хранилища, - "НГ"
00:17  США нагло не допускают к Олимпиаде рос-спортсменов
00:16  Второе рождение "Халифата": накануне реванша
Четверг, 16.12.2021
21:34  Бывший президент Афганистана Карзай объяснил, зачем "пригласил" талибов в Кабул после бегства Гани
21:15  Жители Донбасса стали россиянами второго сорта. Почему так? - "МК"
21:10  Экс-министр ДНР Стрелков призвал Чубайса покинуть Россию. Пока жив...
20:27  Казахстан. Обезглавленная история, - Сергей Кожемякин
19:44  Бывший начальник финуправления Внутренних войск Киргизии задержан по делу о присвоении 33,9 млн сомов
19:00  Турецкая лира рухнула до нового исторического минимума - 15,21 лиры за $1
18:42  Кто станет новым президентом Ливии? - Джон Доу
16:27  Зачем протестующие казахи осаждают китайское посольство в Нур-Султане? - eurasianet.org
16:25  ИГ продолжает антиталибскую пропаганду, с прицелом на Ташкент, - Лукас Уэббер
16:10  Холод в хату: на Украине начались отключения электричества
09:32  Откроем глаза.., - Мирзиеев заметил взрыв в Денау
09:28  Прослушивают и следят. Казахстан использует шпионскую программу Pegasus (видео)
09:19  Как Китай стал сверхдержавой после распада Советского Союза, - Рид Стэндиш
09:18  КазЭксперты не унимаются. Ждет ли сибирские реки поворот в ЦентрАзию (веб-конференция 17/12, анонс)
09:13  AUKUS и грядущие войны в Азии, - А.Игнатьев
09:10  Англия готова воевать с Россией... за Донбасс, - Д.Минин
08:20  Казахстанские экспортеры пилят СУГ, на котором сидит внутренний рынок
07:56  Рухшона Эмомали (третья дочь Рахмона) назначена послом Таджикистана в Англии
07:51  Гендерный казус Акаева. КырЦИК изменил правила голосования... задним числом, после выборов
07:35  Мирзиеев улетел к другу Муну. В Сеул
07:34  ХМАО - первый регион России запретил мигрантам работать таксистами и водителями
02:29  Узбекистан выпускает в обращение новые банкноты в 50 и 100 тысяч сумов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ввиду полного обвала лиры в Турции вынуждены приостановить, а затем и вырубить Стамбульскую биржу
18:58 17.12.2021

Биржа Стамбула приостановила работу после резкого падения турецкой лиры
Тимур Батыров

Стамбульская биржа на время приостановила торги после падения курса лиры до исторического минимума. После возобновления торгов основной фондовый индекс обвалился на 9%
Стамбульская фондовая биржа в пятницу приостановила работу из-за резкого падения курса турецкой лиры. Как сообщает Bloomberg, торги на площадке автоматически приостанавливались дважды за один час после того как индекс Borsa Istanbul 100, который отслеживает 100 крупнейших компаний на стамбульской бирже, обвалился на 7%.

Операции возобновились около 17:42 мск, и спустя несколько минут падение индекса ускорилось до 9,1%, отмечает агентство. По данным на 18:37 мск, индекс Borsa Istanbul 100 составлял 2084,47 пункта, теряя 8,52%.

Курс TRYUSD от TradingView
Индекс стамбульской биржи начал падение после интервенции центрального банка Турции, которой не удалось остановить обвал турецкой лиры, пишет Bloomberg. В пятницу валюта опустилась до исторического минимума, достигнув отметки в 17 лир за доллар. По состоянию на 18:37 мск $1 стоил 16,47 лиры.

Реклама на Forbes

В четверг центробанк Турции снизил процентную ставку на аукционах недельного репо с 15% до 14%, остальные ставки остались без изменения. Сразу после этого турецкая лира упала более чем на 5%. Снижение ставки в четверг стало четвертым подряд, однако регулятор дал понять, что намерен завершить цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Турецкая лира в 2021 году потеряла примерно половину своей стоимости, писал ранее Bloomberg. При этом годовой рост потребительских цен ускорился в ноябре до 21,3%. Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев выросли до 21,39% с 15,61%, приводило агентство данные декабрьского опроса участников рынка, проведенного Центробанком.

Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается неортодоксальной точки зрения, что именно высокие ставки вызывают, а не сдерживают инфляцию. В середине ноября он пообещал, что избавит Турцию от "бедствия" высоких процентных ставок.

Тимур Батыров

Источник - forbes.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639756680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Совета сенаторов при Сенате Парламента РК
- В Казахстане сохраняется стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации
- За 11 месяцев 2021 г. инвестиции в основной капитал АПК Казахстана увеличились на 40,5%
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК
- Элита Казахстана – назарбаевская или токаевская?
- Кырымбек Кушербаев принял участие в праздновании 20-летия Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
- Чем заняты депутаты маслихатов
- Кадровые перестановки
- Единственный акционер АО "Аграрная кредитная корпорация" принял решение о присоединении АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" к АО "Аграрная кредитная корпорация"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  