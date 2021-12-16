Ввиду полного обвала лиры в Турции вынуждены приостановить, а затем и вырубить Стамбульскую биржу

18:58 17.12.2021

Биржа Стамбула приостановила работу после резкого падения турецкой лиры

Тимур Батыров



Стамбульская биржа на время приостановила торги после падения курса лиры до исторического минимума. После возобновления торгов основной фондовый индекс обвалился на 9%

Стамбульская фондовая биржа в пятницу приостановила работу из-за резкого падения курса турецкой лиры. Как сообщает Bloomberg, торги на площадке автоматически приостанавливались дважды за один час после того как индекс Borsa Istanbul 100, который отслеживает 100 крупнейших компаний на стамбульской бирже, обвалился на 7%.



Операции возобновились около 17:42 мск, и спустя несколько минут падение индекса ускорилось до 9,1%, отмечает агентство. По данным на 18:37 мск, индекс Borsa Istanbul 100 составлял 2084,47 пункта, теряя 8,52%.



Курс TRYUSD от TradingView

Индекс стамбульской биржи начал падение после интервенции центрального банка Турции, которой не удалось остановить обвал турецкой лиры, пишет Bloomberg. В пятницу валюта опустилась до исторического минимума, достигнув отметки в 17 лир за доллар. По состоянию на 18:37 мск $1 стоил 16,47 лиры.



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В четверг центробанк Турции снизил процентную ставку на аукционах недельного репо с 15% до 14%, остальные ставки остались без изменения. Сразу после этого турецкая лира упала более чем на 5%. Снижение ставки в четверг стало четвертым подряд, однако регулятор дал понять, что намерен завершить цикл смягчения денежно-кредитной политики.



Турецкая лира в 2021 году потеряла примерно половину своей стоимости, писал ранее Bloomberg. При этом годовой рост потребительских цен ускорился в ноябре до 21,3%. Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев выросли до 21,39% с 15,61%, приводило агентство данные декабрьского опроса участников рынка, проведенного Центробанком.



Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается неортодоксальной точки зрения, что именно высокие ставки вызывают, а не сдерживают инфляцию. В середине ноября он пообещал, что избавит Турцию от "бедствия" высоких процентных ставок.



Тимур Батыров