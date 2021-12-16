Имперский мирохозяйственный уклад уходит в прошлое, - Сергей Глазьев

21:03 17.12.2021 Имперский мирохозяйственный уклад уходит в прошлое

к 30-летию развала СССР



Сергей Глазьев



Вопрос. Прошло 30 лет с момента августовского переворота 1991 года, который открыл путь к распаду СССР, но все еще многое остается неясным. Верите ли вы, что это действительно был переворот, и если это было так, то почему он так плачевно провалился? Почему ГКЧП не арестовала Ельцина и не позволила ему разыграть спектакль демократической революции? Какова была роль Горбачева?



Ответ. К сожалению, никого из членов ГКЧП уже нет в живых и некому ответить на этот Ваш вопрос. Я могу высказать лишь свое субъективное мнение, основываясь на следующих фактах.



Практически вся партийно-хозяйственная элита страны поддержала ГКЧП. Все областные комитеты КПСС и советы народных депутатов высказались в поддержку сохранения СССР и социалистического строя, отправив в Москву телеграммы в поддержку ГКЧП с требованиями положить конец раскачиванию ситуации и развалу страны. У КГБ, руководитель которого был одним из членов ГКЧП, были все возможности и основания арестовать Ельцина. Спецназ КГБ отслеживал все перемещения Ельцина, когда он ехал с загородной дачи в Дом Советов. Но проблема заключалась в том, что у этих людей не было стремления захватить власть. У них не было ни плана действий, ни решимости брать ситуацию под контроль. Они не планировали государственный переворот, стремясь лишь к сохранению советской государственности. Объявив чрезвычайное положение и введя войска в Москву, они полетели к Горбачеву за политическим решением. А у Ельцина был четкий план узурпации власти и каждую минуту промедления со стороны ГКЧП он использовал для усиления своего положения. Я точно знаю, что он и его окружение дрожали от страха, сидя в бункере Дома советов в ожидании штурма. На этот случай был план срочной эвакуации в посольство США, которое располагалось рядом. Причем рядом с ним находились Бурбулис и Гайдар, которые впоследствии возглавили первое независимое правительство России, а действовавшее правительство РСФСР во главе с Силаевым в большинстве своем разбежалось.



Вероятно, ГКЧП предшествовала какая-то политическая провокация со стороны Горбачева. Уехав в отпуск в Крым, он, видимо, дал негласную команду или согласие на "закручивание гаек" в разболтавшемся механизме советской государственности. Что-то вроде "попробуйте навести порядок", дав понять ястребам из своего окружения, что поддержит их решительные действия. До сих пор до конца не понятно, кто же был лидером и вдохновителем ГКЧП. Некоторые из его членов, такие как Стародубцев или Бакланов, были включены в него "за компанию". Стародубцев рассказывал, что ему позвонили накануне и попросили "выступить за крестьян". Никто из членов ГКЧП не проявил политической воли принять решение о применении силы в отношении Ельцина и его сторонников, которые перехватили инициативу и, собрав несколько тысяч своих сторонников вокруг Дома Советов, по сути, сами начали государственный переворот. Среди военных началось брожение, некоторые из введенных в Москву войсковых командиров начали переходить к Ельцину. Политического решения члены ГКЧП ждали от Горбачева, которого зачем-то до этого закрыли в его резиденции в Крыму. Горбачев же, узнав о том, что в Москве собралась толпа поддерживающих Ельцина активистов, которую без жертв разогнать было невозможно, испугался и обвинил членов ГКЧП в попытке узурпации власти. Ельцин использовал его нерешительность и объявил себя победителем и спасителем нарождавшейся "демократии". Он перехватил лидерство и начал стремительный захват власти.



Вопрос. Какова была роль американских и/или других иностранных служб в событиях 1991 года и, в более общих чертах, в начале и последующем направлении перестройки?



Ответ. Прямого участия спецслужб США или других государств в событиях 1991 года не замечено. Но, как убедительно пишет тогдашний директор ЦРУ П.Швейцер в своей книге "Победа", их роль была определяющей. Без последовательной политики американских спецслужб по подрыву советской государственности, распад СССР, наверное, бы не случился. В этой книге глава ЦРУ признается в существовании плана по развалу СССР, разработанного им по прямому поручению Президента США Р.Рейгана. Наиболее яркие события, реализованные согласно этому плану, хорошо известны: сбивание корейского пассажирского самолета, нарушившего воздушное пространство СССР, вслед за которым было уволено руководство Вооруженных сил, сопротивлявшееся политике Горбачева. Затем демонстративный перелет через территорию СССР с посадкой на Красной площади Руста, после чего последовала еще одна чистка руководящего состава военных. Провокации в Прибалтике и на Кавказе, раздувание национальной розни и поощрение сепаратистов – за всем этим стояло ЦРУ. Самым большим достижением американских спецслужб стала вербовка Ельцина. Сегодня в штаб-квартире Национального демократического института по международным вопросам в Вашингтоне можно видеть постоянно действующую экспозицию "достижений" этого института в обеспечении избрания Ельцина президентом РСФСР в 1991 году. Фактически всю агитационную компанию, издание листовок, подготовку публикаций, пиар компанию Ельцина вели американские советники. Всячески льстя и прославляя Горбачева, американцы готовили ему удар в спину, выращивая Ельцина для захвата власти осенью 1991 года.



Вопрос. Какие цели преследовал проект Горбачева и его советников, когда они провозгласили перестройку и гласность?



Ответ. Как теперь выясняется, агенты США, прежде всего, Яковлев и Шеварнадзе последовательно вели Горбачева к катастрофе. Пользуясь его неимоверным тщеславием, они внушали ему простые идеи о демократизации и гласности, создавали ему культ мессии, призванного вывести СССР на столбовую дорогу развития человечества. Бессодержательные лозунги "социализм с человеческим лицом", "больше демократии, больше социализма", "Перестройка" призваны были задурманить его собственное и общественное сознание. Особое впечатление на Горбачева производили его триумфальные поездки в западные страны, где его встречали как величайшего героя современности. Он возомнил себя Пророком, спасающим мир от катастрофы. В несколько приемов он провел кадровую чистку в центральных органах партии, обеспечив большинство своих сторонников. Но как человек малообразованный и безыдейный, он не мог сформулировать внятной стратегии, идя на поводу у своего главного советника и американского агента Яковлева. Его избрание в члены Политбюро Госдеп США праздновал как свою выдающуюся победу.



Вопрос. Каковы были основные ошибки, допущенные реформаторами, и почему они были допущены? Был ли другой способ реформировать СССР и "социалистический блок"?



Ответ. Разумеется, был альтернативный путь реформирования СССР, который блестяще продемонстрирован Коммунистической партией Китая, отметившей свое 100-летие. Поначалу советское правительство двинулось по этому пути, расширяя свободу государственных предприятий, создавая вместо министерств концерны, поощряя кооперативы и научно-техническое предпринимательство. Но помешал догматизм мышления партийного руководства. Оно свято придерживалось марксистско-ленинского принципа государственной собственности на средства производства и недопущения эксплуатации труда частным капиталом. Поэтому вместо системного развития рыночных отношений создавались химерические институты, расшатывавшие хозяйственный механизм СССР: выборы директоров госпредприятий, создание кооперативов со свободным ценообразованием на выпускаемую продукцию, укрупнение органов управления народным хозяйством. В результате нарастал хаос: переток денег из безналичного контура денежного обращения в наличный повлек лавинообразное нарастание дефицита потребительских товаров; выборы директоров повлекли необоснованный рост заработных плат, что увеличивало спрос и усугубляло дефицит. Нарастающая разбалансированность повлекла нарушение воспроизводственных процессов и размывание контуров управления народным хозяйством.



Вопрос. Тридцать лет прошло с момента разрушения социалистического блока и СССР и введения капиталистических отношений производства, распределения и соответствующей "цивилизационной", "идеологической" надстройки. Какими вам видятся сегодняшние перспективы России и других бывших советских республик?



Ответ. Рыночные реформы по образцу "шоковой терапии" обернулись для России и других бывших республик СССР экономической катастрофой. Объем производства сократился вдвое, инвестиции – впятеро, доходы большинства населения опустились ниже уровня бедности. Резко вырос алкоголизм, наркомания, пошла эпидемия социально обусловленных болезней. Общие демографические потери только в России составили около 12 млн. человек. Чудовищное социальное неравенство разделило общество на антагонистические классы. Страна превращена в донора западных стран: вывоз капитала с территории бывшего Союза превысил 2 трлн. долл., утечка умов составила сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, миллиарды тонн невоспроизводимых природных ресурсов ушли на переработку за рубеж. Большинство отраслей наукоемкой промышленности прекратили свое существование.



За тридцать постсоветских лет экономическая активность едва достигла советского уровня при деградации структуры экономики, объем инвестиций все еще вдвое меньше. Перспектив дальнейшего развития две: либо продолжение деградации на периферии американо-европейского капитализма, либо опережающее развитие на основе нового технологического и мирохозяйственного уклада по образцу КНР. Во втором случае сохраняется возможность опережающего развития российской экономики с темпом около 10% прироста ВВП в год. Но для этого нужно возродить социалистическую идеологию, подчинить рыночные отношения задачам повышения народного благосостояния, подчинить денежную политику целям роста инвестиций и производства, внедрить прогрессивную систему налогообложения, прекратить утечку капитала, повести деофшоризацию экономики, развернуть систему стратегического планирования на основе государственно-частного партнерства.



Вопрос. Существует ли причинно-следственная связь между внедрением капитализма и распадом СССР? Считаете ли Вы, что реинтеграция постсоветского пространства возможна в условиях капитализма?



Ответ. Социализм в СССР был очевидной реальностью так же, как ведущая роль Советского Союза в создании мировой социалистической системы, охватывавшей треть мира. Директивная модель централизованного планирования была порождена объективными обстоятельствами, позволив Советскому Союза одержать победу во Второй мировой войне с противником, в распоряжении которого были все ресурсы Европы. Эта система управления оказалась на порядок более эффективной, чем капиталистическая корпоративная модель Третьего рейха. И оставалась эффективнее европейского капитализма вплоть до превращения научно-технического прогресса в главный фактор экономического роста. Отсутствие конкуренции сдерживало инновационные процессы в СССР, следствием чего стала технологическая многоукладность советской экономики и нарастающее отставание технического уровня народного хозяйства.



Исторически реставрация капитализма произошла после распада СССР, так что связь как раз обратная. Отказ от социалистической идеологии повлек крах правящей Коммунистической партии и последующую быструю эрозию системы государственного управления, закончившейся распадом страны и бурным ростом криминального предпринимательства на основе расхищения государственной собственности.



Реинтеграция постсоветского пространства происходит в форме общего рынка. Единым регулятором в части определенных договором о Евразийском экономическом союзе функций управления является сегодня наднациональный орган – Евразийская экономическая комиссия. В отличие от Европейского союза, который я определяю как бюрократическая империя, в Евразийском союзе все решения принимаются консенсусом с полным уважением национального суверенитета.



Вопрос. Впервые за многие десятилетия правительство США предпринимает некоторые шаги по отходу от неолиберализма. Как вам кажется, могут ли разнонаправленные интересы России и США быть фундированы в рамках переговорного процесса сторон?



Ответ. Я рассматриваю происходящее сквозь призму смены мирохозяйственных укладов. Имперский мирохозяйственный уклад уходит в прошлое – вслед за развалом СССР прекращается и глобальное доминирование США. На смену ему приходит интегральный мирохозяйственный уклад – с социалистической идеологией, восстановлением международного права, уважением национальных суверенитетов, регулируемой в интересах общества рыночной экономикой, в которой частные интересы подчинены цели роста народного благосостояния и построения гармоничного общества. Властвующая элита США оказывает сопротивление этому процессу, развернув гибридную мировую войну против Китая, России, Ирана, Кубы и других неконтролируемых ею стран. В этой войне они пытаются мобилизовать свои ресурсы, для чего под предлогом борьбы с пандемией усиливают контроль над обществом и наращивают денежную эмиссию.



Тем самым они усиливают власть финансовой олигархии, которая исповедует либерализм для прикрытия своего стремления к мировому господству. На самом деле финансово-властная элита США ведет дело к созданию мирового правительства, используя для этого страх перед пандемией, потеплением климата и другими угрозами человечеству. Они торопятся успеть это сделать до неминуемого краха долларовой финансовой системы.



Вопрос. Нас приучили считать союз человека и природы некоторой самовоспроизводящейся целостностью. Практика природопользования в условиях экспансионистской сущности капиталистического хозяйствования показывает иное, опровергая устоявшиеся представления о возможности бесконечного балансирования возрастающей нормы потребления и возобновляемости качества среды обитания. Можем ли мы справиться с экологическими вызовами в этом контексте?



Ответ. Экологические пределы экономического роста всегда преодолевались технологической революцией и переходом к новому технологическому укладу. Именно это происходит и в настоящее время. Бурное распространение ядра нового технологического уклада – комплекса нано-, биоинженерных, информационно-коммуникационных, цифровых технологий – влечет резкое повышение эффективности производственной деятельности, включая снижение энергоемкости и материалоемкости, а следовательно – и нагрузки на окружающую среду. Ведущими отраслями нового технологического уклада является солнечная и ветровая энергетика, которые замещают углеводородную. Самыми большими отраслями становятся здравоохранение, образование, наука и культура, на которые в совокупности в скором будущем будет приходится более половины использования ВВП. Это отрасли, в которых государство играет ведущую роль. Этот гуманитарный характер нового технологического уклада неизбежно ограничит свободу частного капитала, подчинит его движение общенародным интересам. Этому также будет способствовать информационная революция в денежном обращение – переход к национальным цифровым валютам, обращение которых будет контролироваться центральными банками. Источник - glazev.ru

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