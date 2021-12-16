Виртуальная война Дяди Сэма, - Илья Титов

21:04 17.12.2021 Виртуальная война

в арсенале Дяди Сэма осталось очень мало средств мирного обоснования своей власти

Илья Титов



Вот уже много лет изо всех щелей на нас льется нескончаемым потоком словосочетание "информационная война". Кто-то понимает под этим схватку пропагандистских структур, кто-то видит бесконечные интернет-баталии истово верующих в свою правоту, кто-то наблюдает за столкновением нарративов, а для кого-то информационной войной объясняются любые сведения, которые неприятно видеть. Вооруженные конфликты, происходившие на постсоветском пространстве с 2014 года, открывают новую трактовку набившего оскомину понятия: теперь "информационная война" - симуляция войны, существующая лишь в медиапространстве. Пропаганда, неизбежно сопровождавшая любые столкновения с первобытных времен, разрослась настолько, что заслонила собой действительность. Отсюда кремлевские дивизии подводной кавалерии, уже восемь лет храбро сдерживаемые щирыми солдатами АТО, отсюда же знаменитые фейки про громадные потери армянской армии в карабахском конфликте и шквал постов про единодушие таджикского и российского "диктаторов" в соцсетях, бурливших по поводу киргизско-таджикского конфликта в селе Ворух. Тем не менее до декабря 2021 года мир еще не видел войны, проходившей только в воображаемом пространстве, переводящей информационную войну в разряд виртуальных. Первая виртуальная война случилась в начале декабря и привела к странным результатам.



Набивание себе цены в преддверии переговоров - неотъемлемая часть дипломатической игры, но в этот раз она зашла слишком далеко. С конца ноября самые влиятельные мировые СМИ трубили о готовящемся нападении России на Украину - хитрые планы Путина оказались настолько плохо защищены, что ежедневно вскрывались самыми разными СМИ, и не только крупными журналами и телеканалами, но и небольшими интернет-изданиями и скромными газетами. Полные недоумения, им вторили российские массмедиа, ничего не слышавшие ни о планах атаки, ни о верных признаках грядущей войны, но вынужденные освещать заметную тему и возвращать в центр внимания давно и мрачно утомившую российского зрителя Украину. У подобной раскрутки есть несколько причин. Во-первых, как уже было сказано, это подготовка к переговорам, попытка подойти к виртуальной встрече глав государств с наиболее выгодных позиций, визуально занять как можно больше, чтоб не жалко было уступать, возвращаясь к статусу-кво. Во-вторых, злую шутку здесь играет тот факт, что самые влиятельные СМИ всего мира - транснациональные медиакорпорации, базирующиеся в США, а важнейшие игроки регионального рынка массовой информации - локальные телеканалы, медиахолдинги и издательские дома - завязаны на те самые транснациональные корпорации, то есть американская повестка дня задает тон всему миру. Американская же повестка дня остро нуждалась в перекрывании негатива позитивом. Рост цен на энергию, топливо, жилье и продукты, рекордные скорости падения стоимости доллара, перспективы холодной зимы и надоевший, но идущий уже на третий или четвертый кошмарный заход ковид должны были быть уравновешены чем-то хорошим. Администрация Трампа в случае падения рейтингов любила доставать из рукава внешнеполитические успехи: так, Дональд регулярно мирил евреев с арабами, суннитов с шиитами, а кошек с собаками. Байден, идущий по стопам своего предшественника, решил поступить так же: для демонстрации решительной защиты союзников, твердого давления на соперников и бдительного присутствия Америки был оперативно выдуман и героически погашен коварный план нападения на Украину. Под эти цели была мобилизована многочисленная команда хитрой на выдумки голи из американских и европейских СМИ. Они нарисовали с десяток карт, каждая из которых была поразительней предыдущей. Согласно одной, российские войска пойдут в лоб, идеально ровно с востока на запад. Другая рисовала мудрый в стратегическом плане рисунок атаки беженцев с Ближнего Востока на территорию Литвы, дабы прорубить сухопутный коридор из Белоруссии в Калининградскую область. Больше всего отличились немцы из Bild: они изобразили поистине шизофренический план захвата востока Украины танковыми ударами, завоевания юга страны парашютным десантом и атаки на Киев посредством марша танковой колонны через чернобыльскую зону отчуждения и триумфального парада фонящих радиацией машин по Крещатику. При этом журналисты Bild в своей буйной фантазии оставили право на независимость за западной частью страны, где бастионами свободы светлели города Czernowitz и Lemberg (австро-венгерские названия Черновцов и Львова). Все это безумие нашло отражение и в американских угрозах новых санкций - дошло чуть ли не до обещаний ввести эти санкции не по факту нападения, а во имя его предотвращения. Нагнетание имело целью подготовить публику к зрелищу, которое должно было случиться 7 декабря.



Зрелище получилось таким захватывающим и столь невероятным, что о нем и писать нечего. Современные США и Россия имеют настолько мало точек соприкосновения интересов, что обсуждать их на саммитах нет никакого смысла. Но отсутствие контактов неизбежно будет истрактовано мировой дипломатией как признак открытой вражды - именно с этой целью два опытных политика, два президента вынуждены тратить время и встречаться, часами впустую разговаривая неизвестно о чем. В этот раз встреча прошла в онлайн-формате и не запомнилась ничем. Да, дежурно обозначились разного рода "эксперты", анализировавшие позы, выражения лиц и освещение в комнатах для переговоров, но никаких серьезных, осмысленных и небанальных выводов сделано не было. Здесь, как и в случае с виртуальной войной, контекст полностью заслонил событие, а суфлеры начали говорить в полный голос поверх молчания актеров. Американские консерваторы принялись обвинять Байдена одновременно (и иногда даже в рамках одного эфира на Fox) в недостаточной жесткости и в неадекватной конфликтности. Либералы, напротив, принялись вовсю праздновать победу президента Байдена, хотя никаких признаков этой победы общественности явлено не было. Истерика вокруг судьбы Украины, которую и на карте-то не каждый западный житель покажет, оказалась мгновенно забыта - пропагандистские листки даже не потрудились сочинить что-нибудь такое же неправдоподобное для объяснения того, как Путин под воздействием Джо был вынужден в последний момент развернуть войска вспять. Странным образом возбудились и российские СМИ - для большинства из них обещание Байдена обсудить с членами НАТО вопрос предоставления письменных гарантий нерасширения на восток стало громкой и однозначной победой российской стороны. Странное ликование, не принимающее во внимание вольную интерпретацию американцами любых соглашений, которые выгодно нарушать, оказалось забыто так же быстро, как и сама встреча президентов двух стран. Остатком после нескольких недель пустой шумихи в западной прессе стал очередной раунд разговоров старых журналистов на старые темы: стоит ли расширять НАТО, как гарантировать безопасность союзникам за пределами Организации, допустимо ли в принципе разговаривать со "вселенским злом" в лице Путина? Президент РФ в данном случае поработал на пользу пиар-стратегов Джо Байдена, замысливших нехитрую комбинацию для поднятия рейтинга.



Но мировому средоточию добра и любви мало было загнать "кровожадного злодея" обратно в его берлогу - нужно было обозначить союзников. Для этого американский президент, все так же не вылезая из Вашингтона, принял участие в саммите демократий. Новый формат международных встреч с самого начала выглядел одноразовой пустышкой, призванной разграничить своих и чужих, причем вовсе не по декларируемому признаку. Так, на саммит показательно были приглашены такие демократические лидеры, как индийский премьер Нарендра Моди, филиппинский президент Родриго Дутерте и представители таких демократических стран, как Ангола и Кения. Показательно это на контрасте с намеренным игнорированием не только президента России или руководителя КНР (с которым у Байдена был тяжелый сеанс связи незадолго до разговора с Путиным), но представителей вообще любой страны, с которой у нынешней президентской администрации есть разногласия. Поэтому на саммите не было Турции и Венгрии, потому же не пригласили и представителей Саудовской Аравии - едва ли недемократичность режима остановила бы Байдена, сохрани он хорошие отношения с принцем Мухаммедом бин Салманом. Участники умудрились сделать саммит еще более пустым, чем видеопереговоры президентов - единственным выводом стала декларация намерения встретиться через год в очном формате и проверить, стала ли демократия еще более демократичной. Первая виртуальная война завершилась виртуальными саммитами, а отсутствие боевых действий привело к отсутствию результата от взаимодействия дипломатов.



Пока рано говорить, насколько эффективны были усилия Джо по спасению своего хворающего рейтинга: опросы стабильно показывают цифры в районе 40–45% в графе "одобрение" и что-то от 50 до 55% в графе "неодобрение", то есть ничего нового. Но неуклюжая попытка блеклой развалины изобразить из себя сияющий град, а также фейковость, нелепость и бессмысленность разыгранного фарса показывают, что в арсенале Дяди Сэма осталось очень мало средств мирного обоснования своей власти. Когда набор этих средств подойдет к концу, виртуальные войны могут материализоваться. Источник - Завтра

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