В Кыргызстане в 2021 году самыми популярными именами новорожденных стали Мухаммад и Салиха

21:15 17.12.2021

В 2021 году в десятку распространенных мужских имен вошли Умар, Али, Амир, Билал, Алихан, Алинур, Нурислам, Эмир и Усман. Об этом 17 декабря пишет пресс-служба Министерства цифрового развития.



Среди женских имен наиболее популярными стали Салиха, Амина, Фатима, Айлин, Алия, Хадича, Аруузат, Сафия и Арууке.



"Самое распространенные имена Умар и Раяна сдали свои позиции. На протяжении 5-6 лет подряд они оставались самыми популярными именами для новорожденных младенцев", - пишет Минцифры.



Именем Мухаммад 4537 родителей назвали своих малышей, что на 405 больше, чем Умар (4132). Девочек по имени Салиха на 243 младенца больше, чем Раяна (2864).