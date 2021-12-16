Вышел на русском труд швейцарского политолога Ги Меттана "Растерянный континент"

00:03 18.12.2021

На русском языке вышло исследование известного швейцарского журналиста и политолога Ги Меттана "Растерянный континент"

Книга Ги Меттана уже вызвала большой резонанс. Его книга про Европу, которая, как он пишет, на исторической развилке повернула не туда, выбрав русофобию.



Его ценят и здесь и там за прямоту и искренние переживания за судьбу Европы. В своих книгах Ги Меттан говорит европейцам, что ЕС - не демократическое объединение, а вотчина бюрократов на побегушках у США, часто действующих против интересов своих народов. И в новой своей книге "Растерянный континент", он говорит о том, что Европа потеряла энергию созидания, потому, что ее принуждают к конфронтации.



"Конечно, причины этого в действиях американцев. Представьте себе Европу с ее промышленным потенциалом и капиталами, объединенную с Россией с ее недрами и интеллектуальными ресурсами. Это была бы сверхдержава, которая автоматически отодинула бы США на второй план. И, конечно, они не могут этого допустить", - отмечает Ги Меттан.



Журналист, политик и философ, он пишет ясным и простым языком о сложных проблемах континента: "Как можно говорить о Европейском союзе, когда некоторые представители континента отвергнуты, искусственно изолированы и считаются врагами (как, например, Россия)? И как объяснить тот факт, что Европа охотно принимает иммигрантов из мусульманских стран, захлопывая при этом дверь перед носом славянского православного мира, который ей намного ближе в культурном отношении?"



"30 лет назад Европа не осознала своего шанса, не осознала ни последствий, ни потенциала предлагаемых возможностей, оттолкнув Россию, создала угрозу возникновения напряженности на континенте", - говорит Ги Меттан.



Это он, Ги Меттан, несмотря на косые взляды Ватикана, прямо заявил в своих книгах, что причины русофобии уходят тысячелетними корнями в историю католицизма. Это он, в юности энтузиаст объединения Европы, заявил, что разочаровался в нем, когда Запад фактически развалил Югославию, а авиация НАТО бомбила сербские города.



"Югославские события показали, что в самом сердце Европы может разразиться война, просто потому, что влиятельным силам в ЕС, не говоря уже о США, это понадобится", - говорит Ги Меттан.



Тогда европейские политики под давлением США скрепя сердце согласились на интервенцию и бомбардировки. Сегодня, когда военная инфраструктура НАТО у границ России, а русофобия в западных странах достигла немыслимых масштабов, по словам Меттана, о том, зачем создавалась единая Европа, там вспоминают все реже.



"И я вынужден констатировать, многие мои коллеги журналисты продолжают воспроизводить эту идеологию раскола, не понимая, что это идет абсолютно в разрез с интересами их стран. Ситуация с "Северным потоком", яркий тому пример", - отмечает Ги Меттан.



По словам журналиста, в ЕС победила технократическая система, подменившая собой демократию. Появление ярких народных трибунов, таких как Де Голь или Вилли Бранд в ней просто исключено. Европа в растерянности. Этим пользуются ушлые американцы.



"Вы написали о том, что одним из выходов для Европы, чтобы так сказать уйти от этой растерянности, надо обрести подлинную независимость от тех же США. Вы сам верите, что это в принципе возможно?" - спрашивают журналиста.



"Ха-ха-ха, это хороший вопрос. Знаете я сейчас в этом смысле, наверное, пессимист", - отвечает Ги Меттан.



Павел Пчелкин