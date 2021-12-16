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|Бой в Кочо-Бою. На кыргызо-таджикской границе опять стрельба
00:42 18.12.2021
НА ГРАНИЦЕ КЫРГЫЗСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА ПРОИЗОШЛО ВООРУЖЕННОЕ СТОЛНОВЕНИЕ
В погранслужбе #Кыргызстан"а рассказали о применении таджикскими пограничниками боевого оружия в отношении гражданских лиц.
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло вооруженное столновение
РИА Новости со ссылкой на пресс-центр погранвойск Кыргызской Республики сообщили об инциденте с применением оружия, который произошел 16 декабря в населенном пункте Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области.
Граждане Кыргызской Республики, проживающие в этом селе, решили построить проводили строительные работы на своих землях. К ним с сопредельной территории подъехали таджикистанские пограничники и стали требовать прекратить строительные работы. В результате словесной перепалки офицер таджикистанских погранвойск достал табельный пистолет и произвел четыре выстрела в воздух.
На этом инцидент был исчерпан. На место происшествия выехала группу кыргызстанских пограничников, которая выяснила все обстоятельства дела. Таджикистанские силовики признали неправомочность своих действий и пообещали разобраться со стрелявшим офицером.
По словам таджикистанских пограничников, кыргызстанские силовики открыли огонь по мирным жителям, в ответ военнослужащие армии РТ произвели несколько выстрелов в их сторону.
Стороны еще будут разбираться в произошедшем, однако хозяйственная деятельность местного населения на недемаркированных участках кыргысзко-таджикистанской границе, дает почву для постоянных стачек между пограничниками двух стран.
Ia-centr.ru ранее писал о серьезных столкновениях таджикистанских и кыргызстанских военных в мае 2021 года.