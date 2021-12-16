В Узбекистане заявили о высыхании самого крупного озера страны – Айдаркуль

01:28 18.12.2021

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на 22-м пленарном заседании Сената обсуждали вопрос высыхания крупного озера Айдаркуль. Об этом сообщает UPL.



Заместитель главы комитета Сената РУз по вопросам по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Рискул Сиддиков заявил, что для решения экологической проблемы системы озер было образовано ГУП "Дирекция системы озер Айдар-Арнасай". В расположенных рядом с озером районах ведется работа по строительству рыбоводных хозяйств, инкубационных цехов и рыбоводческих бассейнов. Сиддиков рассказал о том, как менялся объем воды в озере.



1994-2000 годы - объем воды 44,1 млрд кубометров, площадь 350 000 га и длина 250 км.



2013-2021 годы - объем воды 37,7 млрд кубометров.



Основной причиной снижения объема воды является отсутствия сброса в систему озер из Шардаринского водохранилища (Казахстан). Рискул Сиддиков отметил, что уровень воды в озерах снизился на 2 м, уровень минерализации за 10 лет вырос с 5,1 г/л до 8,6 г/л, а возле местности Баймурад этот показатель превысил 12 г/л.



После снижения уровня воды и засоления, некоторые прибрежные участки отпустили на 15-50 м. В результате этого, образовался слой солей до 15-20 см. Во время сильных ветров образовывается соляная пыль. Это негативно влияет на здоровье граждан, - заявил он.



Хоким Джизакской области Эргаш Солиев заявил, что ситуация на деле намного хуже. Солиев подчеркнул, что во время СССР в пустынных местностях, в Джизакской и Сырдарьинской областях использовались пестициды в больших объемах.



Эти пестициды остались в земле, и при вымывании солей эти пестициды попадают в Айдар-Арнасайскую систему озер через коллекторы. Недавно при анализе выяснилось, что вредные пески, вредные вещества выявляются в деревьях Ташкента. Это тоже причина засыхания деревьев, - заявил он.







Айдаркуль называют географическим чудом, возникшим на юго-восточной окраине пустыни Кызылкум. В прежние времена только излишки дренажных вод из Джизакской степи сливались во впадину с солончаковой почвой. Но летом 1969 года катастрофически высокий паводок на реке Сырдарья превысил вместимость Чардарьинского водохранилища, и вода заполнила впадину. В озере появилось много рыбы. Берега и островки озера привлекают множество перелетных птиц. Также здесь существуют огромные колонии бакланов, пеликанов.