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Армения и Турция во второй раз попытаются помириться, - Юрий Симонян
09:46 18.12.2021

Анкара деблокирует с Ереваном пока только авиасообщение
Юрий Симонян
Обозреватель "Независимой газеты"
16.12.21
По словам Мевлюта Чавушоглу, заявки на выполнение рейсов Стамбул–Ереван уже принимаются.
Сердар Кылыч – бывший посол Турции в США – будет назначен спецпредставителем по нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Назначение опытного дипломата свидетельствует о важности, с которой Анкара относится к данному вопросу. Ереван своего представителя пока не называл.

Мевлют Чавушоглу сообщил о назначении Кылыча спецпредставителем по урегулированию отношений с Арменией в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты. Он уточнил, что "все шаги в данном направлении Турция будет координировать со своим стратегическим партнером – Азербайджаном". В Ереване это уточнение не услышать не могли. Однако объявлять его неким "предусловием", или фактором, который помешает процессу урегулирования, не стали.

Вероятно, такой подход является свидетельством добрых намерений и армянской стороны тоже.

Это вторая попытка Еревана и Анкары наладить соседские отношения. Первая была предпринята в 2008 году и получила название "футбольной дипломатии". Напомним, что Турция одной из первых признала независимость Армении после распада СССР. Во время армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе в 1990-х годах она однозначно встала на сторону Азербайджана и, объявив транспортную экономическую блокаду Армении, в одностороннем порядке разорвала с ней дипломатические отношения. В 2008 году президент Армении Серж Саргсян неожиданно заговорил о необходимости изменить ситуацию. Президент Турции Абдулла Гюль откликнулся на его приглашение посетить в Ереване футбольный матч отборочного цикла чемпионата мира 2010 года между сборными своих стран. На следующий год на ответную игру в Бурсу поехал уже Саргсян. Такая разморозка получила название "футбольной дипломатии" и увенчалась подписанием в Цюрихе 10 октября 2010 года двух протоколов – "Об установлении дипотношений" и "О развитии двусторонних отношений". Документы получили общее название "Цюрихских протоколов" и предусматривали начало процесса примирения без каких-либо предусловий. При этом стороны договорились со временем создать некую общую комиссию, которая занялась бы изучением самого болезненного вопроса между Анкарой и Ереваном – о геноциде армян в Османской империи, который Турция напрочь отрицает.

Однако выяснилось, что местные общества не готовы к полномасштабному примирению – и в Турции, и в Армении состоялись заметные акции протеста. К тому же Анкара оказалась под жестким давлением союзного Баку, обвинившего ее в предательстве карабахского вопроса. Тушить разгоравшийся между союзниками пожар взялся сам Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший тогда пост премьер-министра. Он дважды ездил в Баку на встречи с президентом Ильхамом Алиевым. О содержании переговоров можно догадаться. В результате Анкара придралась к тому, что "Цюрихские протоколы" армянская сторона передала не только на ратификацию в парламент, но и на рассмотрение Конституционного суда страны, как, собственно, требует законодательство – любой международный договор вначале проходит оценку этого института. Турция объявила это нарушением соглашения об отсутствии предусловий, и турецкий парламент отказался ратифицировать документы. Армения ответила симметрично: Национальное собрание (парламент) также отказалось рассматривать "Цюрихские протоколы", а в феврале 2015 года президент Саргсян вовсе отозвал их, объявив, что вопрос нормализации армяно-турецких отношений исключен из повестки дня.

И вот новая попытка. В поляризованном армянском обществе, естественно, единодушного мнения по столь важному и острому вопросу нет. В лагере скептиков считают, что у нынешних властей, испытывающих откровенный кадровый голод по многим направлениям, нет тяжеловеса, сопоставимого с Сердаром Кылычем, который без труда сможет проводить и защищать интересы своей страны. Точнее, турецко-азербайджанского союза. К тому же время для нормализации отношений с Турцией после поражения в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе не самое подходящее – Ереван далеко не всегда в состоянии выдержать дипломатическое давление визави. Там обращают внимание также на то, что Анкара, как и Баку, настаивает на скорейшем создании "Зангезурского коридора", который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении. Это тоже можно расценивать как предусловие турецкой стороны в вопросе нормализации отношений.Ресурс news.am цитирует политолога Сурена Саркисяна: "Все понимают, что впервые в своей истории Армения удовлетворила все предусловия Турции… Сейчас нас будут поощрять за действия в процессе примирения с Турцией и Азербайджаном, потому что мы готовы к уступкам за счет нашей территории, суверенитета и Карабаха".

Действительно, Вашингтон уже выразил удовлетворение устами госсекретаря Энтони Блинкена, объявив что будет способствовать достижению прогресса как в армяно-турецких, так и армяно-азербайджанских отношениях.Доволен и другой мировой центр – Париж. Президент Эмманюэль Макрон, встретившийся в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, выразил надежду на скорое сглаживание всех острых углов. Впоследствии президент повторил заявление французских депутатов: "Франция не бросит Армению".

Еще один политический центр, в чьи интересы входит Южный Кавказ, – Москва – своего отношения к происходящему пока не обозначил.

Между тем Анкара, похоже, со своей стороны приступила к деблокации транспортного сообщения. Глава МИДа Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что начат официальный прием заявок турецких и армянских авиакомпаний на выполнение авиарейсов по маршруту Стамбул–Ереван.

О деблокации интенсивно говорят и в Баку. В частности, Ильхам Алиев в интервью зарубежным изданиям сказал, что в Брюсселе удалось убедить армянскую сторону "в неизбежности открытия автомобильной дороги в Нахичеван через территорию Армении". "Но у нас остаются еще некоторые нерешенные вопросы… хотя обе стороны принимают тот факт, что открытие коридора должно состояться". В целом брюссельские переговоры с Пашиняном Алиев назвал эффективными.

Наконец, в Ереване тоже рассуждают о возобновлении транспортного сообщения в турецком и азербайджанском направлениях. На заседании правительства 16 декабря Никол Пашинян сообщил, что на переговорах с Алиевым была подтверждена договоренность о строительстве железной дороги Ерасх–Джульфа–Ордубад–Мегри–Горадиз. Он напомнил, что это соглашение было достигнуто при участии России во время трехсторонней встречи 26 ноября в Сочи. По словам Пашиняна, по данной дороге Армения получит выход в Иран и Россию, а Азербайджан – в Нахичеванскую автономию. По ходу выступления Пашинян затронул и вопрос железнодорожной ветки от Гюмри до Карса, расположенного в Турции. Она нуждается в реконструкции, и при успешном армяно-турецком процессе эта дорога также будет задействована.

Источник - ng.ru
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