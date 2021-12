Арестована рос-олигархиня Миримская. Оказалась редкой прохиндейкой и взяткодательницей

10:05 18.12.2021 Ольга Миримская расплатилась со следствием своим арестом

Влиятельную бизнес-леди взяли под стражу вместе с сотрудником СКР



Басманный райсуд арестовал на два месяца совладельца компании "Русский продукт" и Банка кооперативного финансирования (БКФ) Ольгу Миримскую. Вместе с ней под стражу был отправлен следователь ГСУ СКР по Московской области Юрий Носов. По данным следователей центрального аппарата СКР, пять лет назад господин Носов через посредников получил от госпожи Миримской два автомобиля за фальсификацию доказательств и уголовное преследование сожителя предпринимательницы - совладельца платежной системы "Золотая корона" Николая Смирнова. Его дело было прекращено в прошлом году за отсутствием состава преступления.



Ольгу Миримскую обвинили в подкупе следствия

Ольгу Миримскую обвинили в подкупе следствия



Фото: Пресс-служба Басманного суда



Оперативники управления "М" ФСБ и следователи главного следственного управления СКР в семь утра вошли в особняк Ольги Миримской, расположенный в элитном поселке на Николиной Горе. В доме несколько часов проводились обыск и выемка документов, после чего хозяйку отвезли в здание комитета в Техническом переулке. Там женщине предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК), а после допроса ее задержали. Ночь глава "Русского продукта" и БКФ провела в изоляторе, а днем 17 декабря ее под конвоем доставили в Басманный суд. Спустя еще несколько часов райсуд удовлетворил ходатайства следователя об аресте на два месяца госпожи Миримской и еще одного фигуранта этого дела - следователя подмосковного главка СКР Юрия Носова. Ему накануне также было предъявлено обвинение, но уже в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Предложения обвиняемых и их защиты о домашних арестах суд отклонил. В СИЗО обвиняемые будут находиться до 15 февраля, их защита намерена обжаловать судебные решения, считая расследование местью бывшего сожителя арестованной.



Дело, в рамках которого были арестованы оба фигуранта, ГСУ СКР возбудило, по данным "Ъ", 15 декабря.



Оно было выделено из материалов расследования еще 2017 года, обвиняемой по которому также проходила Ольга Миримская. Первое дело было связано с попыткой передачи взятки в сумме $550 тыс. судьям Пресненского райсуда и незаконной прослушки телефонов адвокатов ее бывшего мужа -экс-топ-менеджера ЮКОСа Алексея Голубовича.



Эпизоды нового дела еще старше и относятся к 2016 году. Тогда, уверены в ГСУ СКР, подмосковный следователь Носов получил от арестованной две взятки на сумму 3,3 млн руб.



Взятки передавались за фальсификацию доказательств в уголовном деле против бывшего сожителя главы БКФ - совладельца платежной системы "Золотая корона" Николая Смирнова. Бизнесмен обвинялся в похищении ребенка госпожи Миримской, и следователь Носов предъявил совладельцу "Золотой короны", его секретарше и суррогатной матери девочки обвинения в купле-продаже ребенка в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК). Заодно следователь объявил господина Смирнова в международный розыск, но Интерпол отказался помещать бизнесмена в свою базу.



Как теперь уверено следствие, действия господина Носова были оплачены владелицей БФК новым автомобилем Mitsubishi Outlander и трехгодовалой Honda CR-V. Судя по материалам дела, автомобили приобретались доверенными лицами госпожи Миримской. Так, подержанная Ноnda была найдена ее помощницей в октябре 2016 года по объявлению на сайте avto.ru, а после покупки подарена жене следователя на ее день рождения - именинница ею и пользовалась. А уже 17 декабря 2016 года новый японский внедорожник в московском автосалоне "Рольф" купил отец Юрия Носова, заплатив за него 2 млн руб., а затем передал машину сыну. Деньги на покупку, уверено следствие, Носов-старший получил от водителя Ольги Миримской прямо в автосалоне незадолго до оформления машины.



При этом дело о похищении было закрыто в 2020 году за отсутствием состава преступления.



Теперь, как отметил "Ъ" адвокат господина Смирнова Вадим Багатурия, его доверитель намерен добиваться привлечения обоих обвиняемых к уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Как уверен адвокат, в новом расследовании вскоре "появятся другие фигуранты и новые эпизоды". По данным "Ъ", следствие помимо возможной причастности к очередным эпизодам коррупции сейчас проверяет фигурантов на причастность к подготовке ими убийства.



Владислав Трифонов



Тайна неприкасаемой банкирши. Как Ольга Миримская связана с иском бывших акционеров ЮКОСа к России

Ольга Миримская



В ходе расследования ГСУ СК РФ уголовного дела, фигурантом которого является совладелец банка БКФ Ольга Миримская, выяснились новые обстоятельства продажи акций группы "Менатеп" бывшим владельцам ЮКОСа. В результате той сделки у заинтересованных лиц появилась возможность подать в Арбитражный суд Гааги иск против Российской Федерации с требованием компенсировать убытки за нарушение европейской Энергетической хартии, защищающей инвесторов от экспроприации. Согласно судебному решению 2014 года, обжалование которого продолжается до сих пор, Россия обязана выплатить офшорам, за которыми стоят Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский, рекордные в истории гаагского арбитража 50 миллиардов долларов. Об этом деле - в материале "Ленты.ру".



Контекст

В распоряжении "Ленты.ру" оказалась копия свидетельских показаний по уголовному делу о покушении на дачу особо крупной взятки руководству Пресненского суда, рассматривавшего имущественный спор совладелицы банка БКФ и компании "Русский продукт" Ольги Миримской с ее бывшим супругом, когда-то топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем, а также организации незаконного прослушивания телефонов четверых адвокатов.



Из документов следует, что обвиняемая по этому делу Ольга Миримская получила в 2006-2007 годах от контролируемого Леонидом Невзлиным траста Rysaffe Charlotte N Isadora и юридической фирмы Charles Russel LLP, представлявшей в международных судах интересы экс-акционеров ЮКОСа, 135 миллионов долларов.



"Помимо 97 миллионов долларов, полученных в августе 2007 года через юрфирму Charles Russel LLP за продажу доли своего бывшего мужа Голубовича в GML (Group Menatep Limited, основной акционер ЮКОСа - прим. "Ленты.ру"), Миримская в августе-октябре 2006 года получила от траста Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, учрежденного Невзлиным, два платежа размером 8 миллионов долларов и 30 миллионов долларов на свои счета в банке UBS AG за продажу тех же долей Голубовича в GML, - утверждается в свидетельских показаниях. - Кроме того, Миримская получила от GML в качестве оплаты долей Голубовича в GML 50 процентов ПАО "Русский продукт", которым сейчас владеет через кипрскую "техническую" компанию Mart Capital LTD". Свидетель также предположил, что данная компания уже сменилась, чтобы избежать ареста имущества в рамках уголовного преследования Миримской.



Фото: Сергей Карпухин / Reuters



Против Российской Федерации

По данным следователей ГСУ СК РФ, те самые 135 миллионов долларов, полученные от бывших акционеров ЮКОСа, были переведены на личный счет Миримской в банке UBS AG Jersey, который в налоговых органах РФ задекларирован не был. Причем до этого бизнесвумен подписала соглашение с Group Menatep Limited о неразглашении своего с ней взаимодействия. Копия документа имеется в распоряжении "Ленты.ру". Таким образом, следователи получили доказательства того, что именно Ольга Миримская заключила сделку с бывшими акционерами НК ЮКОС, в результате которой 4,43 процента акций были проданы Group Menatep Limited. Эта сделка, в свою очередь, позволила консолидировать акционерный капитал GML и предъявить исковые требования в международном арбитраже против Российской Федерации.



Напомним, что до банкротства ЮКОСа 1 августа 2006 года более 50 процентов ее акций контролировались гибралтарской компанией Group Menatep Limited (впоследствии была переименована в GML) через цепочку дочерних компаний (Yukos Universal, остров Мэн; Hulley Eneterprises, Кипр). Еще около 10 процентов акций принадлежали кипрской фирме Veteran Petroleum. Владельцем 70 процентов акций GML до 2003 года был основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский, после ареста в 2003 году он передал свой пакет в GML Леониду Невзлину. Кроме Невзлина, GML контролируют Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский (у них по 7,3-8,6 процента акций компании).



По итогам расследования дела ЮКОСа Леонида Невзлина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, Платона Лебедева - к 14 годам, Василия Дубова - к 8 годам заочно, Василию Шахновскому дали год лишения свободы и освободили от наказания "в связи с изменением обстановки", а Михаил Брудно до сих пор находится в розыске.



Ольга Миримская

Ольга Миримская



Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ



Следует пояснить, что бывший супруг Миримской Алексей Голубович ушел из ЮКОСа в 2001 году и занялся бизнесом на рынке ценных бумаг. "В 2007 году я фактически прекратил отношения с Ольгой, но формально не разводился, - рассказывал он "Ленте.ру". - Развод я инициировал в 2012 году (…) Суд зафиксировал, что мы не проживаем как супруги с 2008 года, а фактически - с 2004-го. Когда я уехал за границу, она за мной не последовала, и супружеские отношения прекратились".



"Голубович, после начала уголовного преследования Ходорковского, от любого взаимодействия с GML отказался и никаких сделок с этой компанией не проводил, - утверждает свидетель. - Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и вышеуказанными Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский". Он же владел 20 процентами Банка БКФ".



Учитывая то, что, согласно приговорам в отношении бывших владельцев ЮКОСа, извлеченные ими доходы от деятельности нефтяной компании являются похищенными средствами, получение Миримской 135 миллионов долларов и их сохранение нанесло значительный ущерб бюджету страны. Миримская, сокрыв в 2006-2007 годах информацию о сделках с акциями, преследовала личные корыстные цели и воспрепятствовала установлению всех обстоятельств противоправной деятельности бывших топ-менеджеров ЮКОСа, что негативно отразилось на решениях международных судов.



"Таким образом следует, что Миримская в период 2006-2007 годы активно взаимодействовала с Ходорковским и Невзлиным в целях сокрытия и легализации имущества, похищенного у ОАО "НК ЮКОС", и извлекла незаконный доход в доказанной сумме 135 миллионов долларов, которая не является окончательной, поскольку Миримская претендует на часть от суммы в 55 миллиардов долларов, отсуженной у Российской Федерации по иску бывших акционеров ОАО "НК ЮКОС"", - сообщает следователям Следственного комитета свидетель. По его словам, Миримская не декларировала в ФНС России свои счета в банке UBS, как не декларировала и доход в размере 135 миллионов долларов, с которого не уплатила налоги.



Леонид Невзлин

Леонид Невзлин



Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ



Аргумент для суда

Тем временем судебные баталии по иску бывших акционеров ЮКОСа продолжаются. И 5 ноября Верховный суд Нидерландов отменил решение, согласно которому Россия должна выплатить им более 50 миллиардов долларов. Дело вернули в апелляционный суд Амстердама.



"В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. Дело было передано в Апелляционный суд Амстердама для нового решения по этому основанию. Остальные основания отклонены", - говорится в постановлении.



Учитывая такое решение в Нидерландах, сведения о получении и сокрытии Миримской денежных средств за продажу акций бывшим акционерам ЮКОСа могут иметь важное значение для дальнейшего оспаривания их неправомерных требований к России. Но наличие у нее гражданства Израиля, которое она получила в 2019 году, делает Миримскую практически недоступной для российского правосудия, поскольку ближневосточная страна своих граждан не выдает.



Кстати, минувшим летом Следственный комитет продлил на срок свыше 57 месяцев следствие по делу Ольги Миримской. Летом текущего года издание "Коммерсантъ" сообщало, что "уголовное дело о попытке дачи взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ) было возбуждено в отношении сначала неустановленных лиц в мае 2017 года (…) Обвинение по ст. 138 и 291 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также покушение на дачу взятки) госпоже Миримской было предъявлено сначала заочно в феврале 2018 года, а очно - спустя два месяца, когда ее задержали сотрудники управления "К" ФСБ и доставили к следователю. Несмотря на вторую, особо тяжкую статью УК, с нее взяли обязательство о явке, что не мешало предпринимательнице свободно перемещаться по всему миру и получить гражданство Израиля".

https://lenta.ru/articles/2021/11/19/taina/



Ольга Миримская

OLGA MIRIMSKAYA

Карьера

общественный деятель, бизнесвумен, банкир

Дата рождения

14 февраля 1964 г.

Водолей

Возраст

57 лет

Место рождения

Жуковский, СССР

Семейное положение

разведена

Биография

Ольга Миримская построила успешную карьеру, а также находила время для общественной деятельности и благотворительности. Ее имя было отмечено в списках влиятельных российских женщин, а фото и интервью часто появляются в прессе.



Детство и юность

Ольга Михайловна Миримская появилась на свет в феврале 1964 года. Несколько поколений семьи знаменитости были причастны к науке. Еще ее дедушка Николай Федорович участвовал в создании Центрального аэрогидродинамического института.



Мать Светлана Николаевна по профессии авиаконструктор, внесла вклад в создание космического корабля "Буран". Отец Михаил Григорьевич защитил кандидатскую диссертацию, сотрудничал с ОКБ П. О. Сухого. Позднее стал акционером и менеджером волгоградского АО "Каустик" (входит в группу НИКОХИМ).



Ольга МиримскаяОльга Миримская

Ранние годы Ольги прошли в городе Жуковском Московской области. Там она окончила школу № 3. В период учебы девочка увлекалась литературой и даже планировала поступать на филфак МГУ. Но по совету родителей отдала предпочтение МИНХ им. Г.В. Плеханова, где получила образование на факультете экономической кибернетики.



Учебу Миримская завершила с отличием, после чего стала аспиранткой Института США и Канады АН СССР.



Наука и бизнес

В 1986 году Ольга стала научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР (ИСКАН), где работала под руководством известных советских ученых Андрея Кокошина и Леонида Евенко. Она находилась в составе группы ученых, стоявших у истоков научного направления и практических разработок в сфере анализа и проектирования организационных структур управления производственных и научно-производственных объединений.



Значимой была и ее роль советника по вопросам конверсии в Верховном Совете СССР. Миримская неоднократно ездила в США, сопровождая директоров военных заводов.



1987-й ознаменовался для Ольги Михайловны путешествием в Варшаву, где она проходила стажировку в Институте экономики Польской академии наук. Уже в следующем году отправилась в США и по программе обмена учеными преподавала экономику студентам Университета Мэриленда. В этот период Миримская также сотрудничала с Центром стратегических инициатив, созданном при Сенате США. Она участвовала в решении вопросов конверсии и оценки возможностей обмена технологиями между США и Союзом.



Ольга МиримскаяОльга Миримская

После этого Миримская отправилась в Вашингтон и была зачислена в Школу международной политики при Джорджтаунском университете. Она окончила это учебное заведение в 1992 году с дипломом магистра. В столице США россиянка прошла стажировку в офисе Мирового банка. В рамках своей программы она также успела перенять опыт сотрудников транснациональной компании Mars в городе Слау под Лондоном.



Завершив учебу, Ольга Михайловна в 1992 году получила должность главного консультанта издательской компании "Менатеп-информ". Она занимала ее в течение двух лет, после чего стала начальником Департамента пищевой промышленности ЗАО "Роспром".



Значимое событие в биографии Миримской случилось в 1996 году, когда она стала генеральным директором основанного ею АО "Русский продукт", а спустя 7 лет возглавила совет директоров этой организации. За годы ее руководства компания превратилась в лидера российского рынка по производству и реализации бакалейных продуктов. Именно Ольга Михайловна заложила прогрессивный подход к развитию и инновациям в ДНК компании.



Новой вехой в карьере Ольги Михайловны стало назначение в 2008 году на пост старшего вице-президента банка БКФ. Через два года она стала председателем правления, а в 2013 году и президентом организации.



Общественная жизнь

Делая успехи в карьере, Миримская не забывала и об общественной деятельности. Она сделала вклад в развитие конного спорта, основав клуб "Мечта". Начиная с 2002-го на арене "Битцы" ежегодно проводились соревнования между конкуристами в рамках турнира "Хрустальное седло". Он получил статус международного и был этапом Кубка мира. Инициатива просуществовала 7 лет.



Параллельно при поддержке "Русского продукта" и издания о лошадях "Золотой Мустанг" проводились соревнования по конкуру на стиль для молодых лошадей под названием "Хрустальный дебют". Первый турнир состоялся в июне 2003 года.



Личная жизнь

В прошлом Миримская была замужем за Алексеем Голубовичем, который прославился как владелец Arbat Capital. В браке родились трое детей. Илья, старший сын, окончил Стэндфордский университет и создал свой фонд. Аркадий, младший, решил посвятить себя режиссуре. Дочь Наталия стала маркетологом, продолжив развивать семейный бизнес.



Ольга Миримская с детьми

После развода с мужем Ольга Михайловна попробовала обрести счастье в личной жизни с Николаем Смирновым – главой платежной системы "Золотая корона". Они прожили вместе 6 лет, в 2015-м у них родилась дочь София. Младшая дочь радует маму успехами в верховой езде и изучении иностранных языков.



Ольга Миримская сейчас

В 2021 году при поддержке АО "Русский продукт" был запущен проект "Геркулес – первые медали" для детей от 8 до 14 лет. В рамках этой программы представители компании и действующие спортсмены взяли на себя обязанности по помощи юным участникам в достижении спортивных целей, включая покупку необходимого инвентаря и проведение мастер-классов.



Позаботилась Ольга Михайловна и о внедрении новых технологий на предприятиях. В апреле в подразделении "Русского продукта" в селе Детчино, расположенном в Калужской области, она презентовала губернатору Владиславу Шапше проект цифровизации пищевого производства. Он был создан при поддержке "Ростелекома" и Московского завода тепловой автоматики для повышения уровня российского FoodTech. Инициатива получила высокую оценку.



В декабре 2021-го Миримскую задержали по ходатайству, поступившему в Басманный суд Москвы, об избрании меры пресечения в виде ареста. Был взят под стражу и следователь Юрий Носов, подозреваемый в получении взятки от Ольги Михайловны еще в 2017-м. Тогда он вел дело, в котором бизнесвумен проходила потерпевшей. По версии следствия, она давала взятки машинами.



Интересные факты

В 2015 году Ольга Михайловна была включена в рейтинг "Богатейших женщин России" по версии Forbes, в котором заняла 22-ю строчку. Ее состояние оценили в $100 млн.

В 2017 году Миримская вела программу "С добрым утром, малыши!", где вела рубрику "Клуб деловых детей".

Помимо русского, знает французский, итальянский и английский языки.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639811100

