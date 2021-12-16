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Будет больно. Рамзан Кадыров ответил "продажной морде" "маразматику" режиссеру Сокурову
10:23 18.12.2021

Ошибка режиссера: Сокурову нужно было извиняться перед Кадыровым
Опасения члена СПЧ нельзя назвать беспочвенными

Александр Сокуров обратился к председателю СПЧ с письмом, в котором извинился за свои высказывания на встрече членов совета с Владимиром Путиным и сообщил об угрозе для своей жизни. То свое выступление на совете режиссер называет сегодня ошибкой. Но, похоже, Александр Николаевич ошибся вновь: сложившая в нашей стране политическая культура требует, чтобы просьбу о прощении он адресовал совсем другому лицу. Тогда, возможно, и вопрос личной безопасности не стоял так остро.

Опасения члена СПЧ нельзя назвать беспочвенными

Напомним, что этот очевидный адресат отреагировал на слова Сокурова незамедлительно и очень бурно. "Сокуров трусливо не упомянул мое имя, но все поняли, что речь идет обо мне в одном из его тезисов, - написал глава Чечни в свое телеграм-канале. - Я не президент, не падишах. Я - Глава Чеченской Республики... Жалкая попытка маразматического выступления Сокурова представить чеченцев отдельным государством не стоит и выеденного яйца... Не нравится мне эта продажная морда!"

Кадыров выразил надежду, что "компетентные органы" дадут словам "нигилиста Сокурова" надлежащую правовую оценку - как "факту антигосударственного и экстремистского характера". А вскоре это пожелание было подкреплено обращениями парламента Чеченской Республики к председателю Следственного комитета России и к генеральному прокурору - с просьбой провести "соответствующую проверку по данному факту".

Но судя по всему, испугали режиссера не только и не столько проверки правоохранителей. "Мои друзья мне говорят об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора, - пишет Сокуров в письме Валерию Фадееву. - Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке".

И справедливости ради, опасения Сокурова нельзя назвать совершенно беспочвенными. Существует не вполне познанная пока, но отчетливая закономерность: многие, очень многие из тех, кого Рамзан Ахматович называл "продажными мордами" и другими похожими нехорошими словами и кто не раскаялся, не повинился перед ним в своих прегрешениях и заблуждениях, кончали, мягко говоря, не очень хорошо.

Причем даже Кадыров признает неслучайность таких совпадений. Нет, он, разумеется, совершенно ни при чем. Но есть ведь в горских селеньях и другие неравнодушные и горячие парни. Вот как, например, глава Чечни доказывал недавно необходимость покарать СМИ и прочие деструктивные силы, расшатывающие, по его мнению, межнациональный мир в стране:

"Из тысяч преступлений, совершенных в разных уголках страны разными людьми, СМИ специально выбирают только те, где можно упомянуть уроженцев республик СКФО в негативном свете и начинают мусолить эту тему... Эту тенденцию нужно остановить... В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова. К этому давно пора подключить спецслужбы. Зачинщиков и провокаторов нетрудно найти, но это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство".

Правда, пресс-секретарь президента уверяет, что переживать Сокурову абсолютно не из-за чего: "Не произошло ничего, что требовало бы каких-либо извинений... Тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова... Какие-то якобы утверждения друзей о том, что что-то может угрожать в этой связи жизни, - это явная такая эмоциональная гипертрофированная реакция, не более того".

Однако чтение комментариев в инстаграм-блоге спикера парламента Чечни Магомеда Даудова - под постом с информацией об обращении чеченских депутатов в СКР и Генпрокуратуру по поводу провокационных высказываний Александра Сокурова - рождает несколько иные ощущения.

Среди прочих встречаются такие высказывания: "Этот режиссеришка, ИншаАллах, ответит по заслугам... Каждое его лживое слово не надо оставлять ему... Давно пора эту бездарную так называемую "элиту", представителей общества, на мыло..." Сокурова необходимо объявить врагом государства!" А один комментатор обратился к режиссеру в поэтической форме:

Не лезь туда, куда тебя не просят.

Тех, кто тебя не трогал, не суди.
Не суй свой нос в дела чужие. В гости,

Куда не приглашают - не ходи...

Не разжигай интриги и пожары

И масла ты в огонь не подливай.

Не то однажды по законам жанра

"Твое решение" от билайн до конца января со скидкой на год!

То маслице нальют под твой трамвай.

Парламент Чечни обратился к генпрокурору России из-за слов Сокурова

Нет, вполне возможно, что Дмитрий Песков прав. Что у страха глаза велики, и что даудовские подписчики на самом деле не желают режиссеру ничего дурного. Ну, по крайней мере, внесудебного. Но осмелимся предположить, что доподлинно неизвестно это и самому Дмитрию Сергеевичу.

Точно определить это можно лишь опытным путем: путем выяснения, что будет с Сокуровым, если пустить события, так сказать, на самотек. Позволить им идти своим ходом - без какого-либо вмешательства, заступничества, какой-либо защиты со стороны Кремля.

Заодно, кстати, выяснится и то, насколько прав - или неправ - Сокуров в своих "декабрьских тезисах". Впрочем, эксперимент этот при всей его научной ценности, признаем, крайне рискован.

Авторы: АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ

Источник - московский комсомолец
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