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Суть переговоров Путина и Си Цзиньпина , - Александр Халдей
10:32 18.12.2021

Александр Халдей
15 декабря 2021

Суть переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина можно выразить простыми словами: "Ну что, видел, как ЭТИ задергались?" "Видел". "Может, жахнем?" "Непременно жахнем, но не сейчас". Ну и пожелания держаться там и быть на связи. Причем, неважно, кто говорил первым, а кто отвечал. Это ничего не меняет.

Китай и Россия в долгосрочном периоде решают одинаковые задачи. Это трансфер, пятая колонна, собирание земель, сопротивление Западу, стервенеющему с каждым днем все сильнее. Путин в свое время дальновидно решил все территориальные вопросы с Китаем, сняв поводы для вражды, и теперь накоплен потенциал для союза, об который буржуины бились-бились, да только сами разбились. А своих Мальчишей-Плохишей каждая сторона выловит самостоятельно.

Китай ждет порка от Запада за Олимпиаду, куда не допустили радужную тусовку. После этого Китай переходит Рубикон в отношениях с Западом. Многое Китаю бы простили, но только не это. Недопуск радужных Китаем для Запада равносилен присоединению Тайваня. Не простят никогда, ударил в святое.

Мир продолжает ударными темпами разваливаться на полюса. США саммитом демократий провели недавно перекличку. В ответ Россия и Китай на созвоне сверили часы и карты и договорились, что те не дождутся. Позиция России накануне тайванских решений для Китая очень важна. США делают все возможное, чтобы не дать Китаю отказаться от военного решения проблемы Тайваня.

Тайвань для США и Китая – камень преткновения. Из Тайваня 200 километров до городов, составляющих 80% индустриального потенциала Китая. Одновременно Тайвань на пути всех товаропотоков между Азией на Западом. Понятно, почему Тайвань – это так важно для США и Китая. Вопрос, кто сморгнет первым, означает, кто будет править миром в ближайшие 200 лет. Если Тайвань за США, мир выстраивается под США, если за Китаем – под Китай. Не больше и не меньше.

Как в старых гонконгских кунгфу-боевиках, США и Китай кружат друг перед другом и не начинают драку, выжидая, когда противник первым дрогнет. Тут все дело в том, как начать. Одно начало ведет к победе, другое к поражению.

Для Китая и США роль России в противостоянии – ключ к победе. Нейтралитет России выгоден всем, но все ищут возможности сделать этот нейтралитет более благосклонным в свою пользу. Выбор России очевиден, она не с США. Но насколько она с Китаем, зависит от обстоятельств.

Диалоги Путина и Си Цзиньпина будут частым событием. Байден должен очень не отстать, чтобы в одно прекрасное утро не очутиться перед российско-китайским военным союзом. Потянуть такую проблему не хватит даже всей мощи НАТО. Для Путина важно действовать ювелирно точно, чтобы не ошибиться. Трансфер-2024 обретает все более багровые тона, так как происходит на фоне полыхающих зарниц. Предстоят очень серьезные решения.

Источник - zavtra.ru
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