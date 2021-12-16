 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Итоги Кырвыборов. Бывший чекист Жумадылов раскритиковал ГКНБ за давление на кандидатов
12:01 18.12.2021

17 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Госкомитет национальной безопасности не должен был вызывать в приемную политиков Ахматбека Келдибекова и Бектура Асанова, чтобы объяснять им работу программного обеспечения ЦИК. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил член национального проекта "Келечекке жол" и экс-сотрудник ГКНБ Таалайбек Жумадылов.

"Келечекке жол" - это национальный проект на основе четырехстороннего соглашения между ЦИК, госорганами, политическими партиями и общественными организациями. Отмечается, что впервые мониторинг парламентских выборов велся по такому принципу.

"Вообще у меня, как у бывшего чекиста, очень много вопросов к моей родной конторе. Потому что есть масса вопросов, которые требуют решения. Это вопросы - борьба с терроризмом, предотвращение его проникновения на территорию республики, безопасность страны. Вызывать Ахматбека Келдибекова, Бектура Асанова или других для того, чтобы объяснять в приемной ГКНБ им алгоритм работы программного обеспечения ЦИК - не совсем правильно. Эти вопросы должен был решать министр цифрового развития Дастанбек Догоев - сопредседатель главы Генштаба по выборам. Он мог все политические партии, недовольных граждан собрать либо в министерстве, либо в отеле и разъяснить всем, что было на самом деле", - сказал Таалайбек Жумадылов.

По его словам, после ситуации с вызовом политиков в ГКНБ, у народа возникло мнение, что после посещения здания спецслужб "все политики перевоспитываются и переубеждаются".

"ГКНБ в этом смысле необходимо было вести себя более осторожно и заниматься непосредственно своими прямыми обязанностями", - заключил Таалайбек Жумадылов.

Отметим, ранее в интернете опубликовали видео Ахматбека Келдибекова, где он подвергает сомнению прозрачность работы технического оборудования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Затем его вызывали в ГКНБ и объяснили работу программного обеспечения и технического оборудования ЦИК КР.

С критикой в адрес властей тогда также выступил кандидат от партии "Ата Мекен" Бектур Асанов. Его также вызвали на допрос. Однако подробности в спецслужбе не сообщили.

В Кыргызстане прошли выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша. ЦИК утвердила результаты выборов кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Перевыборы состоятся в Свердловском избирательном округе № 29. Там большинство набрал кандидат "против всех" и голосование признано несостоявшимся.

Источник - 24.kg
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