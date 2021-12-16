Популярный ЦА-веб-ресурс StanRadar сменил владельца и редактора. Главредом стала Ольга Сухаревская

12:06 18.12.2021

18 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Григорий Михайлов о своем выдворении из Кыргызстана и продаже сайта StanRadar



Накануне стало известно о том, что сайт StanRadar, специализировавшийся на новостях и аналитических материалах о Центральной Азии, сменил владельца. В интервью 24.kg основатель ресурса журналист Григорий Михайлов рассказал о причинах продажи, о своем запрете на въезд в Кыргызстан и о том, собирается ли он вернуться в страну.



- Григорий, вы оставили проект. Кто стал новым владельцем ресурса?



- Мы с командой не ушли из проекта - мы его передали на определенных условиях другой команде. Нового владельца сайта я называть не стану. Это будет некорректно. Если человек захочет - он сам представится. Могу лишь сказать, что новым главным редактором стала Ольга Сухаревская.



- Изменится ли редакционная политика издания?



- Думаю, что изменится. В какую сторону она поменяется? Не буду отвечать за другую команду. Это лишь мои предположения. Увидим это на практике.



- Что побудило вас оставить детище, над которым вы работали не один год?



- Это и усталость, и желание начать что-то кардинально новое. Чтобы начать новый проект, необходимо завершить или передать другим людям старый. StanRadar был моим сайтом с самого начала.



За 8 лет работы, я считаю, удалось добиться многого, но однажды приходит время завершать что-то старое и начинать новое.



В плане работы моего сайта, должен сказать большое спасибо редакции 24.kg и ее главе Асель Оторбаевой за качественные и интересные тексты, которые мы неоднократно перепечатывали со ссылкой на первоисточник.



- В медиасфере появились опасения, что вас могли вынудить продать ресурс...



- Это не так. Если не считать моего выдворения из Кыргызстана при Алмазбеке Атамбаеве, блокировок сайта в Кыргызстане и Узбекистане - в целом давления на редакцию почти не было.



- Вы обмолвились о новом проекте. Он так же будет нацелен на Центральную Азию и Кыргызстан?



- Вероятно, да. Я все так же остаюсь шеф-редактором ИА REGNUM по Кыргызстану. Достаточно хорошо разбираюсь в Центральной Азии, поэтому для меня наиболее просто и понятно запускать проекты именно по этому региону. Есть несколько вариантов, но StanRadar-2 я делать точно не планирую.



- Говоря о вашем выдворении из Кыргызстана в 2017-м. На какой срок вам запретили въезд?



- Когда тебя вносят в список в результате решения суда, он устанавливает срок. Далее эти данные попадают в базу пограничников. В моем случае решения суда не было.



Насколько мне известно, меня тупо внесли в черный список, без каких-либо пояснений - кем это решение принято и на какой срок.



В марте 2022 года будет 5 лет со дня моего выдворения. Возможно, я обращусь к нынешнему президенту Садыру Жапарову с просьбой разобраться в ситуации и снять запрет, незаконно установленный Атамбаевым.



- Вы хотели бы вернуться? Скучаете по республике?



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- Я прожил в Кыргызстане больше 15 лет. Здесь живут люди, которых я люблю - мои родственники, друзья, коллеги. Моя супруга, которая вынужденно покинула страну вслед за мной и до сих пор находится рядом, за что ей большое спасибо, выросла в Кыргызстане. Ее с родиной связывает еще больше вещей и обстоятельств. Мы будем рады открытию въезда в Кыргызстан. Вернемся ли в страну в этом случае или просто будем периодически приезжать, навещать близких, я пока не знаю.



Скучаю по Кыргызстану, людям, природе, запаху шашлыка, который накрывает Ахунбаева летом по вечерам.



Напомним, журналиста Григория Михайлова выдворили из Кыргызстана в марте 2017-го. Его остановили на улице сотрудники милиции и двое в штатском под предлогом проверки документов. Выяснилось, что у него просрочена регистрация. Подобное нарушение предполагало выплату штрафа в 10 тысяч сомов. Однако журналисту пояснили, что правила изменились и он должен срочно покинуть пределы страны. Вместе с ним Кыргызстан покинула супруга Евгения Ким.