Апокалиптические риски Большой войны на Ближнем Востоке, - Вл.Овчинский

13:37 18.12.2021 Апокалиптические риски Большой войны на Ближнем Востоке

непреодолимое противостояние Израиля и Ирана



Владимир Овчинский



Бывший министр иностранных дел Израиля Шломо Бен-Ами в статье в Project Syndicate (16.12.2021) "Терпеть ядерный Иран" пишет, что у Израиля есть только плохие возможности остановить марш Исламской Республики к ядерной бомбе. "Фактически, даже если мировым державам удастся возобновить ядерную сделку 2015 года с Ираном, дипломатия может только отсрочить неизбежное". Неизбежным он считает то, что Иран станет ядерной державой.



Шломо Бен–Ами вспоминает: "В 1977 году тогдашний заместитель премьер-министра Израиля Игаэль Ядин спросил президента Египта Анвара аль-Садата, который в то время находился в исторической поездке в Иерусалим, почему египетская армия не двинулась на Синайские перевалы во время Йом Киппура 1973 года . . . "У вас есть ядерное оружие, разве вы не слышали", - ответил Садат.



"По сей день Израиль никогда официально не подтверждал существование ядерной программы. Тем не менее, худший секрет Израиля долгое время определял политику региона, в том числе сдерживая врагов Израиля...



...В 1967 году первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и Шимон Перес, который позже будет одновременно премьер-министром и президентом, выступили за то, чтобы Израиль испытал примитивное ядерное устройство, чтобы предотвратить нападение Египта...



... Но может ли это сдержать Иран?", вопрошает Шломо Бен–Ами.



Некоторые политики Израиля утверждают, что для того, чтобы удержать Иран от продолжения своей ядерной программы, Израиль должен отказаться от своей политики "ядерной непрозрачности".



Но другое мнение состоит в том, что если Израиль объявит о своих возможностях, то Иран в любом случае будет настаивать на своем ядерном движении. Иными словами, признание Израилем своего ядерного арсенала может придать законность стремлению Ирана создать ядерное оружие и побудить другие региональные державы, такие как Египет, Саудовская Аравия и Турция, последовать его примеру.



Шломо Бен–Ами полагает, что взаимное сдерживание, существовавшее во время холодной войны или даже сегодня в бинарном индийско-пакистанском конфликте, не сработало бы на Ближнем Востоке.



"Иран упорно продолжал свои ядерные усилия. Он пережил годы сокрушительных экономических санкций, ультрасовременную израильскую кибервойну против своей стратегической инфраструктуры, убийства ученых-ядерщиков и нападения на свои военные объекты на Ближнем Востоке.



Тем не менее, Иран сейчас как никогда близок к освоению полного ядерного топливного цикла. Более того, ему удалось сохранить свои прокси-армии на всем Ближнем Востоке и расширить свое стратегическое влияние от Йемена через Ирак и Сирию до Ливана".



"Начальная доктрина" Израиля - политика противодействия распространению, направленная на использование превентивных ударов для прекращения разработки потенциальными противниками оружия массового уничтожени, не остановит Иран", - делает вывод Шломо Бен – Ами. "Десять лет назад Израиль потратил миллиарды долларов на подготовку к массированному удару по ядерным объектам Ирана. Но этого удара так и не произошло".



Израильские воздушные удары действительно разрушили иракский ядерный реактор Осирак в 1981 году и аналогичную установку в Сирии в 2007 году. Но это были "хирургические операции". "Использование воздушных ударов для уничтожения хорошо рассредоточенных, хорошо замаскированных и хорошо защищенных ядерных объектов Ирана нереально, и эти усилия почти наверняка приведут к крупной войне", - считает Шломо Бен – Ами.



Хотя военный потенциал Израиля не имеет себе равных ни у одной другой ближневосточной державы, он все равно столкнется с серьезными угрозами. Иран, безусловно, ответит на нападение на свои ядерные объекты, нанеся ответный удар по израильским целям и, возможно, против стран, которые позволили Израилю использовать свое воздушное пространство для достижения Ирана.



Встает проблема подготовки израильского населения к неизбежному иранскому возмездию.



Как пишут израильские аналитики: "Мы не только неподготовлены, у нас даже нет четкого представления о том, к чему мы должны готовиться. Единственная статистика, с которой мы должны работать, - это та, которую бывший премьер-министр Эхуд Барак обнародовал десять лет назад , а именно, что число погибших будет менее 500, и что эксперты, работающие на ЦАХАЛ, оценили эту цифру как несущественную цифру около 300 погибших. Они сказали нам, что эта цифра основана на количестве ракет, которые Иран имел в то время, его пусковых возможностях, времени предупреждения, которое ЦАХАЛ сможет дать гражданским лицам, и недостаточной точности ракет".



Между тем, количество ракет, которые Иран может развернуть, безусловно, выросло. Но насколько? Увеличилась ли их способность к нацеливанию и разрушению? Будут ли эти несчастные жертвы в основном в окраинах Израиля? В крупных городах? Возможно, нужно пересмотреть цифры? Все эти вопросы сейчас главные в Израиле.



150 тысяч ракет против Израиля



Это число, к которому Израиль не готов, делают вывод израильские аналитики.



Между тем, ставленник Ирана в Ливане, "Хезболла", начнет развертывать свои 150 тысяч ракет, которые могут достичь любого уголка Израиля. Уязвимый тыл Израиля и, возможно, часть его жизненно важной инфраструктуры будут сильно поражены, прежде чем его военно-воздушные силы нейтрализуют "Хезболлу" в процессе разрушив Ливан.



14 декабря 2021 года иранская газета The Tehran Times, выходящая на английском языке, опубликовала карты с целями, по которым Иран будет наносить удары по Израилю.



Материал озаглавлен "Одно неверное движение!". Имеется в виду, если Израиль будет вести себя как-то "не так", нападение Ирана неизбежно.



Карт опубликовано две - на одной цели на территории Израиля.



На другой места дислокации проиранских сил в Сирии и Ливане, откуда будет нанесен удар.



150 тысяч высокоточных ракет "Хезболлы", которых хватит, чтобы погрузить Израиль во тьму. Трех или четырех ударов высокоточных ракет по электростанциям достаточно, чтобы полностью их уничтожить. То же самое можно сказать о гидроэлектростанциях и других объектах израильской инфраструктуры.



Следует напомнить и об иранских баллистических ракетах (БР) "Хоррамшахр" с дальностью поражения до 2000 км., которые стали поступать в войска в 2017 году.



В то же время, иранский "континент" может выдержать любые израильские ракетные или даже ядерные удары. Самая маленькая иранская провинция равна Израилю по площади.



Кроме того, Иран располагает передовой радиолокационной системой местного производства "Бахман". Одной из ее характеристик является то, что она способна обнаруживать и идентифицировать все обычные самолеты, дроны и беспилотные летательные аппараты, летающие на малых высотах.



Израиль, как страна, готовящаяся вступить в войну, будет ожидать, что ее граждане запаникуют, будут внимательно проверять состояние своих убежищ, примерить противогазы, опустошить полки супермаркетов и получить билеты на самолет в любую точку мира.



Ожидалось, что правительство такой страны проведет общенациональные учения по гражданской обороне, репетируя эвакуацию гражданского населения. Больницы будут готовиться к массовым жертвам. Школы должны будут готовить своих учеников, направляющихся в убежища, быстро и упорядоченно. В программах общественного телевидения должно объясняться, где собраться, что делать и как укрыться.



Как ни странно, ничего этого не происходит.



Ормузский пролив



И вспомним давнюю угрозу Ирана! Он может перекрыть Ормузский пролив. Это можно сделать путем блокирования проливной зоны силами ВМФ Исламской республики (как действиями надводных, так и подводных сил), с помощью минных постановок, развертыванием в непосредственной близости от пролива частей и соединений ВВС, ракетных войск и вплоть до передислокации на прилегающие к фарватерам острова артиллерийских подразделений.



Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана и остается основным морским путем экспорта нефти и газа из этого региона в различные страны мира и США в том числе. Сейчас через него, по оценке КСИР, проходит 20% мировой нефти. По другим оценкам, этот показатель колеблется в районе 30–35%.



Перекрыть Ормузский пролив с целью заблокировать нефтяные поставки из Персидского залива Иран грозится многие годы. Еще во время войны с Ираком в 1980–1988 годах Иран неоднократно обещал перекрыть пролив, однако, даже несмотря на боевые действия, так и не решился это сделать.



Но сейчас угроза перекрытия пролива реальна. В декабре 2021 года прошли совместные учения военно-морских сил Ирана и Омана в территориальных водах Исламской Республики Иран в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 декабря 2021 года.



Учения состоялись после того, как обе стороны достигли соглашения о расширении военного сотрудничества.



В этих учениях приняли участие ряд военно-морских подразделений армии Исламской Республики Иран, подразделения ВМФ Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), подразделения ВМС правоохранительных органов, а также военно-морские формирования Султаната Оман при поддержке вертолетов и беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики Иран.



Разблокировать Ормузский пролив Соединенные Штаты в состоянии и в одиночку, и причем в достаточно короткие сроки. Но будут ли они это делать сейчас, при Байдене? Большой вопрос.



Насколько длительной может быть война?



Израильские аналитики полагают, что Израиль не может вести длительные войны, даже если у него есть международная поддержка. Война на истощение против Ирана, даже если она не приведет к невыносимым человеческим жертвам, потребует огромных денег, нанесет серьезный ущерб качеству жизни и потребует экстренного повышения налогов. Но гражданам Израиля не были показаны какие-либо прогнозы, которые предсказывали бы масштабы ущерба и потерь, которых им следовало бы ожидать при таком сценарии.



Иранская бомба как реальность



Переговоры в Вене еще могут привести к соглашению. Но поскольку лидеры Ирана в значительной степени убеждены в том, что ядерное оружие является их лучшей защитой, Израиль считал, что единственный надежный способ помешать Ирану освоить цикл обогащения и, в конечном итоге, создать действующее ядерное оружие, заключается в смене режима. Такова была позиция ключевых разведывательных органов Израиля поколение назад, когда ядерная программа Ирана еще только зарождалась.



Но эта ложная концепция вместо того, чтобы разжигать народное восстание против иранского правительства, как упорно верили в нее разработчики, укрепила позиции сторонников жесткой линии в иранском руководстве, которые теперь контролируют все основные институты режима.



***



Шломо Бен – Ами делает вывод, который часть израильской политической элиты может посчитать предательством: "Учитывая, насколько стойкой оказалась Исламская Республика, кажется, что мир, возможно, в конечном итоге должен будет мириться с иранской ядерной бомбой, точно так же, как он научился жить с арсеналом Индии и Пакистана".



Думается, что в Израиле этот вывод не поддержат ведущие политические игроки, принимающие решения о возможной войне. Для них принятие реальности иранской ядерной бомбы будет равносильно политической смерти.



Поэтому Израиль, даже при отсутствии поддержки США, может пойти на военный конфликт с Ираном. Но ущерб, нанесенный войной еврейскому государству, может быть столь значительным, что мир придется подписывать на условиях Тегерана. Источник - Завтра

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