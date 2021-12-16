Рос-олигарх Роман Абрамович стал еще и гражданином Португалии. Как тамошний еврей-соотечественник

18:40 18.12.2021

Бизнесмен Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Господин Абрамович натурализовался по закону о гражданстве, указав себя потомком общины сефардских евреев. У него также есть российский и израильский паспорта.



Сначала о том, что Роман Абрамович получил португальское гражданство, сообщил таблоид Publico. Затем эту информацию подтвердил РБК источник в окружении бизнесмена. Он отметил, что господин Абрамович ведет благотворительную деятельность, "которая чтит еврейское наследие во многих странах, включая Португалию и Литву, где у него также есть семейные корни".



Forbes оценивает состояние бизнесмена в $14,5 млрд (12-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России). Он также занимает 145-е место в рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires журнала Forbes.



"Господин Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство",- сообщил источник.



По его словам, Роман Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть его семьи приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. "Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах",- сказал собеседник РБК.



Представитель Millhouse, которая управляет активами господина Абрамовича, отказался от комментариев.



По данным швейцарских Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, бизнесмен в 2016 году запрашивал вид на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале. Затем он отозвал запрос, но спустя год подал его вновь. Согласно законодательству, отозванный запрос не может быть разморожен. Роману Абрамовичу предложили подать новое ходатайство, но, по данным изданий, бизнесмен не подал его.