 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 18.12.2021
21:46  В Кыргызстане появится национальный совет по развитию туризма
20:30  Экс-през Украины Порошенко успел сбежать в Турцию, спасаясь от арестного листа
20:16  В Россию притащили трофейный турецкий дрон "Байрактар". Где сбили - не уточняется
20:13  Польский позор. Солдат рассказал, как убивали мигрантов на белорусской границе
20:11  У еще одного избранного кыр-депутата (Саккараева) аннулировали мандат. Оказался гражданином Казахстана
20:08  В Лондоне объявили режим ЧП из-за распространения штамма "Омикрон"
18:40  Рос-олигарх Роман Абрамович стал еще и гражданином Португалии. Как тамошний еврей-соотечественник

13:37  Апокалиптические риски Большой войны на Ближнем Востоке, - Вл.Овчинский
13:34  Поиск крайних: пузырь акций и внешняя политика США, - Сергей Ануреев
12:06  Популярный ЦА-веб-ресурс StanRadar сменил владельца и редактора. Главредом стала Ольга Сухаревская
12:01  Итоги Кырвыборов. Бывший чекист Жумадылов раскритиковал ГКНБ за давление на кандидатов
10:32  Суть переговоров Путина и Си Цзиньпина , - Александр Халдей
10:23  Будет больно. Рамзан Кадыров ответил "продажной морде" "маразматику" режиссеру Сокурову
10:05  Арестована рос-олигархиня Миримская. Оказалась редкой прохиндейкой и взяткодательницей
09:46  Армения и Турция во второй раз попытаются помириться, - Юрий Симонян
01:28  В Узбекистане заявили о высыхании самого крупного озера страны – Айдаркуль
00:42  Бой в Кочо-Бою. На кыргызо-таджикской границе опять стрельба
00:25  Тайна краха СССР, - последний председатель Госплана В.Щербаков
00:03  Вышел на русском труд швейцарского политолога Ги Меттана "Растерянный континент"
Пятница, 17.12.2021
21:15  В Кыргызстане в 2021 году самыми популярными именами новорожденных стали Мухаммад и Салиха
21:04  Виртуальная война Дяди Сэма, - Илья Титов
21:03  Имперский мирохозяйственный уклад уходит в прошлое, - Сергей Глазьев
18:58  Ввиду полного обвала лиры в Турции вынуждены приостановить, а затем и вырубить Стамбульскую биржу
18:26  Поднебесная винтокрылая империя. Китай намерен догнать ведущих производителей вертолетов, - А.Храмчихин
17:51  Немецкие "комрады" Путина не устают пакостить России, где только могут, - "Взгляд"
17:49  Турки всерьез воюют с российским оружием, - Юрий Мавашев
15:00  В России криптофермам пересчитают стоимость киловатта
13:53  ЦБ России повысил ставку до 8,5% - максимум с 2017 года
13:47  Валютный кризис в Турции углубляется после последнего снижения ставки Эрдоганом
13:14  Потенциал ГЭС в Центральной Азии в XXI веке
13:13  Агентство культурного наследия Узбекистана возглавил Шахриер Нуруллоев
13:11  Главная кладовая Казахстана: Атырауская область продолжает кормить страну?
13:10  Россия создаст био-лабораторию в Узбекистане (стандарт BSL-3)
13:04  Без газа. Запад сам себе стреляет в ногу, - В.Малышев
13:00  Колыбель ислама: в горном кишлаке Катта Лангар сохранилась и действует первая мечеть ЦентрАзии
12:59  Сможет ли юань вытеснить доллар
12:57  Сын Трампа: "Нам не хватило мозгов пойти на сделку с Москвой"
12:53  Акио Кавато: Кризис в Европе: за кулисами украинского тупика
10:20  "Героизм участников Декабрьских событий навсегда вписан в историю" - Токаев
10:05  Японцы используют Тайвань, как НАТО Украину. Как охладить "горячих японских парней", - А.Кошкин
09:46  Россия не станет поставлять оружие талибам
09:41  Москва и Пекин вышли на старт. Новые олимпийские прожекты, - С.Строкань
09:37  Враг не добит. Перспективы либерализма в России, - Николай Сорокин
09:26  У АфганЭмирата появился и.о. представителя при ООН - Насир Ахмад Фаик
09:18  В США скончалась младшая дочь Шарафа Рашидова - Светлана
00:38  Россию заподозрили в подготовке энергетической войны. Евросоюз планирует взять под контроль подземные хранилища, - "НГ"
00:17  США нагло не допускают к Олимпиаде рос-спортсменов
00:16  Второе рождение "Халифата": накануне реванша
Четверг, 16.12.2021
21:34  Бывший президент Афганистана Карзай объяснил, зачем "пригласил" талибов в Кабул после бегства Гани
21:15  Жители Донбасса стали россиянами второго сорта. Почему так? - "МК"
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В Лондоне объявили режим ЧП из-за распространения штамма "Омикрон"
20:08 18.12.2021

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайное положение из-за распространения штамма "Омикрон". Выступление мэра транслировал телеканал Sky News.

"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение", - сказал Хан.

Он отметил, что в Лондоне происходит рост числа госпитализаций, больницы вскоре могут оказаться переполненными.

В Париже отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях

За последнюю неделю количество госпитализаций в Лондоне увеличилось на 28%.

Ранее сообщалось, что в Париже отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях из-за эпидемиологической ситуации.

Елизавета Сапкова

Источник - МК
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