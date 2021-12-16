В Лондоне объявили режим ЧП из-за распространения штамма "Омикрон"

20:08 18.12.2021

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайное положение из-за распространения штамма "Омикрон". Выступление мэра транслировал телеканал Sky News.



"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение", - сказал Хан.



Он отметил, что в Лондоне происходит рост числа госпитализаций, больницы вскоре могут оказаться переполненными.



В Париже отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях



За последнюю неделю количество госпитализаций в Лондоне увеличилось на 28%.



Ранее сообщалось, что в Париже отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях из-за эпидемиологической ситуации.



Елизавета Сапкова