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|В Лондоне объявили режим ЧП из-за распространения штамма "Омикрон"
20:08 18.12.2021
Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайное положение из-за распространения штамма "Омикрон". Выступление мэра транслировал телеканал Sky News.
"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение", - сказал Хан.
Он отметил, что в Лондоне происходит рост числа госпитализаций, больницы вскоре могут оказаться переполненными.
В Париже отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях
За последнюю неделю количество госпитализаций в Лондоне увеличилось на 28%.
Ранее сообщалось, что в Париже отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях из-за эпидемиологической ситуации.
Елизавета Сапкова