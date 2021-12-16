 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У еще одного избранного кыр-депутата (Саккараева) аннулировали мандат. Оказался гражданином Казахстана
20:11 18.12.2021

ЦИК отменил регистрацию кандидата Саккараева по Чуй-Кеминскому округу. Причина - гражданство Казахстана
ПОЛИТИКА
20:53, 18 декабря 20218955

Бишкек (АКИpress) – Центральная комиссия по выборам и проведению референдума 18 декабря отменила регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Чуй-Кеминскому округу №31 Медербека Саккараева.

Решение принято в связи с тем, что кандидат не предоставил в Центризбирком соответствующую информацию об отсутствии у него гражданства Казахстана.

ЦИК в связи с поступившей жалобой от кандидата по этому же округу Тынайбека Жансеитова о наличии у Саккараева гражданства Казахстана направила запросы в госорганы.

Также, как рассказала юрист ЦИК, поступило сообщение от ГУВД Чуйской области о том, что Управление миграционной службы полиции Алматы подтвердило гражданство Саккараева, в 2002 году ему был выдан паспорт, а о выходе из гражданства он в соответствующие органы не обращался.

В свою очередь представитель кандидата Саккараева предоставил справку из посольства Казахстана в Кыргызстане о том, что Саккараев не является гражданином Казахстана.

"В Минцифры сообщили, что Саккараев имеет паспорт гражданина Кыргызстана. Управление миграционной службы Алматы 21 ноября 2021 года сообщило о том, что Саккараев является гражданином Казахстана", - сообщила юрист ЦИК.

За отмену регистрации кандидата Саккараева проголосовали 10 членов ЦИК, 1 - против.

Итоги выборов депутатов в Жогорку Кенеш по Чуй-Кеминскому округу №31 не подведены. По данным ЦИК, Саккараев лидировал в округе с 10 152 голосами, после него идет кандидат Жансеитов с 8771 голосом.

ЦИК признала выборы депутатов ЖК по единому округу и 35 одномандатным округам (из 36 округов) состоявшимися.

Согласно законодательству, ЦИК должна подвести итоги выборов до 18 декабря.

Источник - kg.akipress.org
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