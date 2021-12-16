Польский позор. Солдат рассказал, как убивали мигрантов на белорусской границе

20:13 18.12.2021

Польша опозорилась: Чечко Эмиль, простой солдат, рассказал о зверских убийствах на границе

Варшава обвиняла Минск в бесчеловечности, а сама покровительствовала расстрелам мигрантов и волонтеров



Александр Ситников



Государственный пограничный комитет Республики Беларусь на своем официальном сайте сделал заявление: "16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения".



Также сообщается, что задержанный является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью. Мужчина пояснил, что покинул свою часть из-за практики негуманного отношения с беженцами и попросил политического убежища в Республике Беларусь



В Польше разразился нешуточный скандал с далеко идущими последствиями. Уже полетели первые головы, а власти намекают на спецоперацию спецслужб Батьки. Несмотря на это, польские СМИ увидели нестыковки в официальной позиции Варшавы.



Так, газета Wyborcza Bialystok обратила внимание, что в самом начале, когда появились первые новости о Чечко Эмиле, чиновниками Минобороны Польши было сделано странное заявление, что пропавший солдат "погиб при выполнении приказа в окрестностях Наревки", около деревни, что расположена недалеко от границы с Белоруссией. Здесь, как известно, живут польские белорусы православной веры. Значит, без волосатой руки Батьки не обошлось.



Затем появилось новое сообщение: "Немедленно было предпринято масштабное, мероприятие по расследованию инцидента, в которое были вовлечены солдаты и все находящиеся на границе военнослужащие. Поиски продолжаются все время. Мы не подтверждаем информацию, появляющуюся в ряде СМИ о якобы побеге солдата в Беларусь. Проводятся необходимые действия".



Корреспонденты Wyborcza Bialystok по горячим следам пытались выяснить у своих источников в пресс-службе Минобороны Польши, что происходит на самом деле. Вот что они узнали в конце дня 16 декабря: "Один из наших собеседников (на условиях анонимности) сказал, что "здесь нельзя говорить о бегстве, речь идет о пропаже". Эти слова были поняты, как намек на то, что якобы белорусские спецслужбы выкрали польского солдата. Тем временем БелТА, уже сообщило о "дезертирстве, которое пытается скрыть польская сторона".



Спустя некоторое время глава Минобороны Польши Мариуш Блащак написал в соцсети Twitter: "У пропавшего солдата были серьезные проблемы с законом, и он уволился из армии. Его ни в коем случае нельзя было отправлять на погранслужбу. Я потребовал объяснений от тех, кто за это отвечает".



Потом поползли слухи, что Чечко Эмиль в минувшую субботу был задержан в городе Гижицко за езду после употребления алкоголя и марихуаны. Его якобы поймали в состоянии опьянения более 1,5 промилле, за что предусмотрена уголовная ответственность. Однако, как удивляется Wyborcza Bialystok, солдат продолжил службу на границе.



Похоже, "утка" не сработала, после чего в Минобороны Польши стали говорить, что Чечко Эмиль несколько месяцев назад избил мать, да так сильно, что в инцидент вмешалась военная жандармерия. По логике вещей, солдата, как минимум, не должны были отправлять на службу к границе. Ведь на "защиту Родины", если верить Polskie Radio, переведены лучшие "войска, в том числе прошедшие войну в Афганистане и Ираке".



17 декабря польский генерал Томаш Петровский, сказал: "Начинается сейчас создаваться образ, что польские солдаты допускают позорные деяния, запрещенные законодательством, что является абсолютной неправдой. Уже видно, что идут манипуляции с этим молодым человеком, что он будет использоваться в пропаганде против нас".



Чует кот, чье мясо съел. На польских форумах заявления Блащака и Петровского были высмеяны тамошними юзерами.



Manekin: "Скоро выяснится, что у него (Эмиля) проблемы с психическим здоровьем, его отец старый коммуняка, а дед даже в церковь не ходил".



fura17: "Я думал, что это Мацеревич (бывший глава Польской армии, прославился радикальными заявлениями конспирологического, антикоммунистического и антироссийского толка) попросил политического убежища в Беларуси. Жаль, что ошибся".



StaryObserwator: "Даже если принять за чистую монету эту историю о (алкогольных и наркотических) пристрастиях и проблемах этого солдата с законом, о которых якобы знало его начальство, то возникает вопрос, насколько лишенными были здравого смысла эти командиры, когда дали ему оружие? Что, у нас служат в элитных частях алкоголики и наркоманы?".



Тем временем в телеграм-канале "Беларусь 1" было размещено видеоинтервью Чечко Эмиля, который, в частности, сказал: "Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: „Куда вы их [мигрантов] ведете?" А пограничник попросту выстрелил ему в лоб… Я видел, как минимум, две такие ситуации".



Уже известно, что военная жандармерия Польши в отношении военнослужащего Эмиля Чечко, бежавшего в Беларусь, возбудила уголовное дело по пункту 3 статьи 339 Уголовного кодекса "дезертирство". Отмечается, что ему грозит от одного до десяти лет лишения свободы. С учетом уже данного интервью, дадут по максимуму.



Европейские СМИ, однако, замалчивают об инциденте с бегством Эмиля, а польские журналисты до сих пор не допущены в район границы, чтобы переговорить с солдатами 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. О том, что тамошнюю прессу не пускают в район миграционного кризиса, сообщил Рышард Терлецкий, председатель правящей парламентской фракции партии "Право и справедливость".



На вопрос, можно ли допустить в район "миграционного кризиса" польских журналистов, которые своими глазами увидели бы, что там происходит, Терлецкий заявил: "Я думаю, что нет. Эта ситуация очень сложная и нервная. Там солдаты испытывают большой стресс и напряжение. Можно было бы думать об отправке одной или другой команды, но, как войдут одни - захотят и другие. И, к сожалению, часть наших СМИ ведет себя очень безответственно".



Такой же позиции придерживается президент Анджей Дуда, который охарактеризовал ряд польских газет следующим образом: "О части оппозиции нужно сказать, что это пятая колонна, это враги внутренние".



Между тем, согласно опросу общественного мнения в Польше, опубликованному 25 ноября журналом Rzeczpospolita, 51,3% респондентов считают, что ситуация в зоне миграционного кризиса опасна прежде всего для самих беженцев. И вообще, многим полякам из так называемой пятой колонны стыдно за свою страну, чьи власти ведут себя негуманно по отношению к мигрантам.



Таким образом, заявления ведущих политиков Польши о "большом стрессе" пограничников, а также общественное мнение о смертельной опасности для беженцев на границе дают основания предположить, что и впрямь случались жестокие расправы над мигрантами и волонтерами, о которых рассказал Чечко Эмиль.