В Россию притащили трофейный турецкий дрон "Байрактар". Где сбили - не уточняется

20:16 18.12.2021

В России разрабатывают средства уничтожения чужих беспилотников



В социальных сетях активно обсуждают информацию, которую обнародовал известный военный телерепортер Александр Рогаткин. Он подготовил сюжет о разработке в России средств борьбы с чужими беспилотниками. На выложенном в Сети фото запечатлен трофейный турецкий беспилотник "Байрактар" (Bayraktar TB2). Эти дроны доставили много бед армянским войскам во второй карабахской войне в прошлом году, а сейчас ими грозят непризнанным республикам Донбасса украинские войска.



О том, где именно был сбит "Байрактар", не сообщается. Известно, что эти беспилотники активно применялись турецкими специалистами в Ливии, Сирии, а также в Азербайджане. Ранее сообщалось, что несколько беспилотников удалось сбить в Ливии с помощью российских зенитных комплексов "Панцирь-С", которые стоят на вооружении войск маршала Хафтара.



Вряд ли "Байрактары" были сбиты в Карабахе. Иначе бы армянская сторона об этом не преминула сообщить.



С другой стороны, не важно, где российские специалисты получили трофей. Гораздо важнее получить дрон в более-менее нормальном состоянии, чтобы можно было изучить его электронные мозги. Судя по фото, обломки "Байрактара" в удовлетворительном состоянии.



Изучение бортовой аппаратуры беспилотника поможет лучше понять принцип управления, изучить средства связи и навигации. Это поможет выработать наиболее эффективные средства для обнаружения и уничтожения дронов. Например, с помощью зенитных ракетных комплексов или станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Задача – не праздная, учитывая, что Украина закупила партию "Байрактаров" в Турции и строит завод по их сборке под Киевом. Сейчас эти дроны совершают провокационные полеты вблизи Донбасса и Крыма.



Какие-то технологии, скрытые в "Байрактаре", например, канадские двигатели или американские навигаторы, могут быть использованы при создании российских беспилотников.



Это, кстати, общеизвестная практика. К примеру, в 70-е годы трофейная новейшая американская управляемая ракета класса "воздух – воздух" помогла специалистам ГосНИИ авиационных систем создать прекрасную советскую ракету К-8.



Военный журналист Рогаткин рассказал о разработке в России технологий борьбы с чужими дронами. Оказывается, для этого используются не только зенитные ракеты и пушки или средства РЭБ, но и беспилотники. Так, показательный беспилотный воздушный бой был организован над Крымом. В ходе него единственный российский тяжелый беспилотник "Орион" массой в одну тонну сбил с помощью управляемой мини-ракеты беспилотник вертолетного типа на дальности 4 километра. Некоторые эксперты, предполагают, что при этом были использованы принципиально новые ракеты, специально разработанные для дронов.



Сергей Вальченко