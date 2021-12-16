Экс-през Украины Порошенко успел сбежать в Турцию, спасаясь от арестного листа

20:30 18.12.2021

Бывший президент Украины покинул страну после предъявленных ему обвинений в госизмене

Азия и мир, политика 14:08, 18 декабря 2021 Просмотров: 6990



CentralAsia (CA) - Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул в пятницу Украину и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Эту информацию, ранее появившуюся в украинских СМИ, подтвердила партия Порошенко "Европейская солидарность".



"Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице "Европейской солидарности" в Facebook. В субботу и воскресенье Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает партия. Она также передает, что 20-21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина – НАТО".



"Европейская солидарность" сообщает, что Порошенко и Варфоломей договорились о встрече в ходе телефонного разговора 15 декабря. По данным партии, они намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной при участии Порошенко и Константинопольского патриарха.



Партия передает, что бывший президент Украины намерен принять участие в конференции в Польше по приглашению Сената, верхней палаты польского парламента. "Европейская солидарность" добавляет, что бывший президент Украины намерен провести встречи с представителями политических кругов Польши, но не уточняет, с кем.



Следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей. Указанное дело касается якобы незаконных поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014-го - начале 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук считает выдвинутые против него обвинения фальсификацией, пишет ТАСС.



Украинское издание "Страна" сообщило ранее, что Порошенко вылетел из Киева в пятницу вечером рейсом в Стамбул в 20:40 по местному времени. Издание утверждает со ссылкой на источник в следственных органах, что Порошенко купил билет на самолет в Стамбул в пятницу в 19:13 или же примерно через 15 минут после того, как на сайте "Страны" появилась информация о том, что его ГБР намерено вызвать его на допрос в понедельник, где следователи собираются предъявить ему обвинение по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса.



Подозрения в госизмене



В начале октября украинское руководство заподозрило бывшего президента страны в государственной измене. Украинские правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которые, по их словам, доказывают его вину в госизмене. На этих записях фигурировал и экс-президент.



Как утверждается, на этих записях зафиксированы телефонные разговоры Медведчука, в том числе с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. В этих разговорах упоминается Порошенко. Глава СБУ пообещал "отработать" причастность бывшего главы государства к делу, была начата проверка.



Сам Порошенко отверг обвинения о причастности к уголовному делу против Медведчука. По мнению соратников экс-президента, таким образом нынешнее руководство страны пытается "отвлечь внимание общества от преступлений власти".



"Петр Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов", - заявила партия "Европейская солидарность".



Экс-президент заявил, что госзакупки угля на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука были необходимы для "спасения шахтеров от голода" и борьбы с Россией. По его словам, вопрос о приобретении угля на востоке страны был решен в конце 2014–начале 2015 года.



Как отметил экс-президент, государству тогда необходимо было достать ресурсы на отопительный сезон "в любом месте". При этом он подчеркнул, что нынешнее руководство страны продолжает опосредованные закупки энергоносителей из России, в том числе за счет государственных средств.



"Почему за последние 2,5 года на 3,1 млрд долларов купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора?", - сказал Порошенко.