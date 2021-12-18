В Кыргызстане появится национальный совет по развитию туризма

21:46 18.12.2021

Суббота, 18 декабря 2021 14:31

Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров



Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О поддержке развития туризма в Кыргызской Республике". Об этом сообщили в администрации главы государства.



Как уточняется, в целях повышения эффективности государственной поддержки субъектов туристической отрасли, совершенствования инструментов для привлечения внутренних и иностранных инвестиций в реконструкцию и развитие инфраструктуры (включая транспортную, коммунальную, инновационную, развлекательную, задействованную в сфере туризма) и увеличения туристического потенциала, руководствуясь статьей 71 Конституции, постановляется образовать национальный совет по развитию туризма.



Кабинету министров:



- создать в установленном порядке государственное учреждение "Фонд поддержки развития туризма в КР";



- разработать и утвердить положение о национальном совете по развитию туризма в КР.

Узнать больше: https://vesti.kg/politika/item/94398-v-kyrgyzstane-poyavitsya-natsionalnyj-sovet-po-razvitiyu-turizma.html - В Кыргызстане появится национальный совет по развитию туризма - VESTI.KG - Новости Кыргызстана