Сергей Лукьяненко написал новый фэнтези-роман "Три дня Индиго" (анонс презентации)

00:55 19.12.2021

В Москве в Доме книги "Молодая гвардия" (Москва, ул. Б. Полянка, 28) 20 декабря в 18.00 в гостях Сергей Лукьяненко



• Новинка от создателя культовых бестселлеров "Ночной дозор", "Черновик" и "Порог".

• Продолжение романа "Семь дней до Мегиддо".

• "Старый-добрый Лукьяненко" вернулся! Фанаты приняли первую книгу трилогии на ура и сравнивают с лучшими произведениями автора.

• Сергей Лукьяненко - один из самых популярных современных писателей в России. Его книги переведены на 15 языков и продаются в 38 странах.

• Суммарный тираж книг Сергея Лукьяненко превышает 84 000 000 экземпляров.



Аннотация:

Прошло всего две недели с того момента, как Максим Воронцов стал Призванным и защитил Гнездо Измененных. Но события совершают новый и неожиданный поворот. На этот раз помощь Максима требуется могущественным и таинственным Продавцам… а наградой за эту помощь может стать то, чего он хочет больше всего на свете.

И этот путь уведет его далеко за пределы Москвы...