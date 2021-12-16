Скончалась народная артистка Кыргызстана Валентина Гилка

00:56 19.12.2021

18 декабря на 81-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики Валентина Гилка. Об этом сообщили в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова.



Валентина Гилка в 1964 году окончила Харьковский театральный институт и была принята в труппу Закарпатского драматического театра актрисой. Позже была актрисой в Белгородском, Астраханском, Ивановском, Свердловском театрах. В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова Валентина Григорьевна служила с 1975 года.



"До последних дней жизни она продолжала творческую деятельность как выдающаяся актриса, режиссер и продюсер. По списку ее ролей можно изучать историю театра. Заслуги Валентины Григорьевны неизменно высоко оценивались государством и были отмечены рядом высоких наград и почетных грамот. В 2016 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Кыргызской Республики", в 2021-м - звание народной артистки Кыргызской Республики. Коллектив театра разделяет скорбь семьи усопшей и приносит искренние соболезнования", - рассказали в театре.



Церемония прощания состоится в понедельник, 20 декабря, в 10.00 в фойе ГНРТД имени Чингиза Айтматова.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА