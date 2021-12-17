В 2024 в США начнется гражданская война, - прогнозирует Каган (муж Нуланд)

07:56 19.12.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 17.12.2021 |

Новый маккартизм: демократы готовят гражданскую войну

Из политического небытия возвращается Хиллари Клинтон



На фоне падающих рейтингов Демпартии США и президента Байдена контролируемый демократами конгресс активизировал преследование сторонников Дональда Трампа, недавно заявившего о своем желании участвовать в выборах 2024 года.



Вслед за бывшим адвокатом Трампа Руди Джулиани и бывшим главным стратегом Белого дома (при Трампе) Стивеном Бэнноном фигурантом федерального расследования может стать глава аппарата Трампа Марк Медоус.



Медоус, как и Бэннон, попал в жернова комиссии конгресса по расследованию событий 6 января. Получив повестку с вызовом в конгресс, Медоус долго ее игнорировал, но после того, как Минюст США предъявил уголовные обвинения Бэннону за отказ явиться в конгресс, Медоуз согласился на сотрудничество со следствием и передал конгрессменам более 9 тысяч страниц документов, включая переписку по SMS и электронной почте, а также обещал дать показания. Через несколько дней, однако, он отказался от сотрудничества, ссылаясь на привилегию исполнительной власти (правовой принцип, разработанный для защиты документов Белого дома) и подал на палату представителей в суд, требуя признать повестку назначенного заседания незаконной. 14 декабря палата представителей рекомендовала Минюсту предъявить Медоузу уголовные обвинения за неуважение к Конгрессу США.



Члены комиссии опубликовали личную переписку Медоуса за 6 января 2021 года. Из нее следует, что для Трампа и его соратников штурм Капитолия стал полной неожиданностью и окружение Трампа призывало президента как можно скорее осудить эти беспорядки.



Однако демократы не хотят смириться с тем, что протесты 6 января были стихийной реакцией граждан на сомнительные итоги президентских выборов. Ведь тогда им придется объяснить, на каком основании участники тех событий удерживаются в федеральной тюрьме Вашингтона, где их подвергают "моральным и физическим" пыткам.



Обращение с обвиняемыми в штурме Капитолия настолько выходит за рамки общепринятого, что даже сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Дик Дурбин осудили эту незаконную практику. "Одиночное заключение - это форма наказания, которая является жестокой и психологически разрушительной, - заявила Уоррен, - и мы говорим о людях, которые еще ни в чем не были осуждены".



Трамписты



В Минюсте заявили, что предъявят обвинения также движениям Proud Boys ("Гордые парни") и Oath Keepers ("Хранители присяги"), которые якобы участвовали в захвате Капитолия.



По сути, комиссия конгресса, поставив на конвейер охоту на ведьм, став аналогом созданной в 1934 году и действовавшей в течение 40 лет Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности сенатора Джозефа Маккарти.



В условиях падения рейтинга Байдена демократы стараются отправить в тюрьму как можно больше сторонников Трампа, оправдывая это угрозами национальной безопасности. Так, в эфире телеканала MSNBC политолог Джон Хейлеманн заявил, что, по его расчетам, 30 миллионов американцев готовы уже сейчас с оружием в руках бороться за возвращение президентского поста Трампу. Он добавил, что эти сторонники Трампа представляют "массовое движение за политическое насилие".



Фото: REUTERS/Gaelen Morse



В пронизанной паническими интонациями статье Бартона Геллмана в журнале The Atlantic утверждается, что Трамп, опираясь на подрывные технологии, готовит новый переворот в ходе президентских выборов 2024 года, а события 6 января были лишь тренировкой. Геллман пишет, что "Трамп начал крестовый поход с целью кражи результатов будущих президентских выборов и что близка перспектива краха американской демократии". По мнению автора публикации, Трамп и его сподвижники продвигают своих единомышленников в избиркомы штатов, чтобы обеспечить подсчет голосов в свою пользу после скандалов вокруг голосования по почте в 2020 году. Было бы странно, если бы республиканцы этого не делали.



Из политического небытия вернулась Хиллари Клинтон. В эфире телеканала NBC она предупредила, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться в президенты в 2024 году и что его победа "будет иметь ужасные последствия для Соединенных Штатов". "Я думаю, что это может стать концом нашей демократии, – сказала Клинтон. – …Я хочу, чтобы люди поняли, что это решающий момент".



Внезапный выход Клинтон на публичную сцену воспринимается как ее стремление вновь принять участие в будущих партийных праймериз демократов на фоне рекордно низкого рейтинга Байдена.



В стане демократов наблюдается заметная растерянность по вопросу о будущем кандидате в президенты. "Демократы, озабочены низкой популярностью Байдена", – пишет Breitbart, анализируют шансы других возможных кандидатов в президенты, в том числе министра транспорта Пита Буттиджича, губернатора Северной Каролины Роя Купера, губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, бывшего мэра Нового Орлеана Митча Ландри или даже сенаторов Элизабет Уоррен и Эми Клобучар.



Сам Байден уже заявил, что пойдет на второй срок вместе с Камалой Харрис.



И все равно добрая половина американцев не верит в честность выборов 2020 года. Половина сторонников Трампа и 40% избирателей Байдена поддерживает идею "национального развода", то есть разделения Америки на красную (за республиканцев) и синюю (за демократов).



Сегодня движение BLM, обретающее все более нацистские черты, призывает своих сторонников бойкотировать "белые" компании и переводить деньги в банки, принадлежащие черным, чтобы положить конец господству "белых супрематистов".



На фоне такого разделения общества и ожесточения разделившихся частей становится реальным прогноз известного американского политолога, одного из авторов проекта "Новый американский век" Роберта Кагана, который в The Washington Post прогнозирует большой вооруженный конфликт в США в ближайшие три-четыре года, способный закончиться свержением правительства и развалом страны на воюющие друг с другом части.



"Соединенные Штаты движутся к своему величайшему политическому и конституционному кризису со времен Гражданской войны, с реальными шансами в течение следующих трех-четырех лет столкнуться с массовым насилием, распадом федеральной власти и разделением страны на враждующие красные и синие анклавы", – пишет Каган.



Толчком к началу гражданской войны, считает Каган (он муж Виктории Нуланд), могут стать президентские выборы 2024 года.