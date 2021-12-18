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Американская машина изготовления мнений подавляет всех, - Е.Пустовойтова
07:59 19.12.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 18.12.2021
Почему в Европе не понимают, что происходит на самом деле

События вокруг взаимоотношений между Россией, Китаем и США все больше указывают на недостаток здравого смысла в действиях Вашингтона. Однако эти события подчинены определенной логике и направлены на достижение вполне конкретных целей.

Задолго до конца ХХ века свобода информации и выражения собственного мнения в США стали фикцией. После уотергейтского скандала, который привел к отставке президента Никсона, ЦРУ разработало операцию "Пересмешник", в ходе которой взяло под контроль сотни ведущих изданий страны. По мысли Аллена Даллеса, управление должно было бороться с "мировым коммунизмом" через зависимых журналистов и редакторов. Только особо доверенные авторы получали возможность публиковать свои предварительно одобренные тексты, и у таких авторов была широкая дорога. Так, звезда операции "Пересмешник" колумнист Джозеф Олсоп печатался в трехстах изданиях страны сразу. А тех газетчиков, которые не хотели соблюдать правила игры, запугивали, шельмовали, вышвыривали из профессии.

К концу ХХ века в США доминировали 11 источников распространения новостей: три телевизионных сети - АВС, CBS, NBC, три популярных журнала – "Тайм", "Ньюсуик", "U.S. Ньюс энд уорлд рипорт", три газеты – "Нью-Йорк таймс", "Вашингтон пост", "Уолл-стрит-джорнел", два информационных агентства – Ассошиэйтед пресс и Юнайтед пресс интернейшнл. Они же формировали новостную повестку в Европе.

Известный социолог и философ Ноам Хомски считает, что американские массмедиа сегодня имеют пять "фильтров", через которые не может дойти до читателя и на которых оседает независимая информация. Первый – это собственники СМИ: 90 % американских массмедиа контролируют всего шесть ТНК. Второй фильтр – диктат рекламодателей. Третий – интересы главных поставщиков новостей, которыми являются структуры типа Пентагона или Госдепа. Четвертый, по Хомски, это flak, вышибание из профессии через шельмование независимого журналиста общественностью, коллегами, работодателями, обиженными читателями. Пятый фильтр – это "образ врага", в отношении которого "все можно". Раньше это были коммунисты, сегодня – русские и китайцы.

Французская социологическая компания IFop недавно провела опрос, из результатов которого следует, что общественное мнение в европейских странах формируется в основном американскими СМИ, преимущественно четырьмя крупнейшими телеканалами. Если они утверждают, что какая-либо страна вмешивалась в выборы, европейцы согласно кивают головами. При этом европейское общество не понимает, что происходит на самом деле.

Очевидным образом сохраняется американское влияние на Европу и в компьютерных технологиях. Телевидение, Интернет, YouTube, iPhone – крупнейшие корпорации в этой сфере основаны в Штатах: Microsoft, Apple, IBM, Intel, Dell... США доминируют и на европейском облачном компьютерном рынке. Глобальная облачная инфраструктура создается американским капиталом, и именно она формируют мировоззрение европейской молодежи.

В итоге европейцев оказалось несложно убедить, что, например, Россию и Китай требуется изолировать. Не особо прислушиваясь к европейцам, американцы подрывают культурную автономию европейских стран. Делается это просто: в последние 20 лет американские телевизионные программы транслировались в 125 странах мира, в том числе 85 % детских программ, 81 % фильмов, около 75 % телевизионных программ, проданных на мировом рынке, были произведены в США. Даже у России 75 % кассовых сборов в кинотеатрах приходятся на американские фильмы. Это и есть влияние на молодежь.

Создав подавляющую конкурентов идеологическую машину изготовления мнений, США успешно обкатывают ее в Старом Свете, где повторение лжи из Вашингтона принимает подавляющий характер. Американская пресса стала шнековым прессом для выдавливания из информационного пространства любого мнения, противоречащего установке, спущенной из Вашингтона.

При этом не следует доверять и тем изданиям, которые рекламируются как "независимые" и "некоммерческие". Вот нью-йоркский Project Syndicate. Крупная некоммерческая трибуна, публикующая статьи, комментарии, аналитические материалы и объединяющая более пятисот источников информации в 156 странах мира. Среди постоянных авторов Project Syndicate есть известный профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs). Он может справедливо заметить, что "никакая глобальная структура не может быть стабильной и безопасной, если все стороны не признают законные интересы безопасности других сторон". Все верно, однако профессор стоит на дежурстве в информационной войне и, продолжая, он тут же пишет о "превышении полномочий России, которое заключается в аннексии Крыма в 2014 году и оккупации промышленного центра Украины в Донецке и Луганске и в постоянных усилиях Москвы по сохранению зависимости Украины от нее в отношении энергии, промышленных ресурсов и рынков". Как одно соединяется с другим? А никак! Просто информационная щель, через которую профессор Джеффри Сакс и Project Syndicate смотрят на проблему, задана Вашингтоном. А сквозь эту информационную щель происходящие события позволено видеть только так и никак иначе. И кстати: Project Syndicate – это, конечно, некоммерческая организация, она не зарабатывает, она оплачивается различными грантами. А среди грантодателей – и Сорос с его признанным нежелательным в России "Открытым обществом"**, и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Есть вопросы?

Источник - fondsk.ru
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