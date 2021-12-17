Кыргызы кидаются камнями и бросаются на пограничников, - заявление ПС Таджикистана

08:02 19.12.2021

Погранвойска Таджикистана прокомментировали стрельбу на границе с Кыргызстаном



Предыстория: Военнослужащий Таджикистана применил оружие во время потасовки, - Погранслужба ГКНБ КР (видео)

CentralAsia (TJ) - Погранвойска ГКНБ Таджикистана прокомментировали причину выстрела в воздух со стороны таджикского пограничника в селе Сомониен джамоата Чоркух на границе с Кыргызстаном, передает НИАТ "Ховар".



"16 декабря примерно в 16:50 на участке погранзаставы Исфаринского пограничного отряда погранвойск ГКНБ Таджикистана в кишлаке Сомониен был зафиксирован факт ведения незаконного строительства со стороны граждан Кыргызстана", – сообщает пресс-центр Пограничных войск ГКНБ РТ.



Отмечается, что в целях пресечения противоправных действий кыргызских граждан начальник погранзаставы погранвойск Таджикистана организовал встречу с кыргызским коллегой.



"Однако в ходе переговоров граждане Кыргызстана прервали встречу и напали на таджикских пограничников, закидывая их камнями. Как и в предыдущих случаях, инициируя очередной инцидент, кыргызские граждане начали продвигаться вперед, угрожая жизни и здоровью таджикских пограничников", – отмечается в заявлении.



Также в ведомстве сообщили, что "начальник погранзаставы, оценив ситуацию, для пресечения развития конфликта, в строгом соответствии с установленными законом требованиями, произвел два предупредительных выстрела в воздух, тем самым остановив агрессивную толпу".



В заявление говорится, что прибывшие на место представители погранслужб двух стран договорились о совместном проведении расследования инцидента.