Amnesty International призвала расследовать все военные преступления амеров и талибов в Афганистане

15:40 19.12.2021

Международная организация Amnesty International заявляет, что за последние месяцы в Афганистане совершены "бесчисленные преступления и безжалостное кровопролитие со стороны "Талибана", а также смерти, вызванные действиями афганских и американских военных" и призвала Международный уголовный суд (МУС) расследовать все военные преступления в Афганистане.



В докладе этой организации, обнародованном в среду, 15 декабря, говорится, что "Талибан", вооруженные силы США и афганские силы безопасности несут ответственность за нападения, которые привели к обширным страданиям гражданского населения до того, как правительство страны рухнуло ранее в этом году".



Правозащитники собрали свидетельства пыток и внесудебных казней мирного населения со стороны талибов. Кроме того, Amnesty установила, что в результате четырех авиаударов погибли 28 человек. Три из этих ударов были предположительно нанесены США, один - афганскими военными. Несколько мирных афганцев погибли также в результате их наземных операций.



Однако ранее Карим Хан, главный прокурор Международного уголовного суда (МУС), заявил, что что суд сосредоточится на расследовании преступлений, совершенных "Талибаном" и "Исламским государством", и не планирует рассматривать инциденты, связанные с военными США и Афганистана.



Как следует из доклада Amnesty International, несмотря на объявленную амнистию, после захвата провинций талибы продолжали пытать и казнить представителей этнических и религиозных меньшинств, бывших афганских силовиков и чиновников. В частности, в документе упоминаются казни афганцев, связанных с бывшим правительством в уезде Спин-Болдак провинции Кандагар, а также убийства хазарейцев в провинциях Газни и Дайкунди.



"Полный масштаб убийств по всей стране до сих пор остается неизвестным, поскольку талибы отключили мобильную и телефонную связь или серьезно ограничили доступ в интернет во многих сельских районах", – заявили в организации.



В ходе 20-летней войны в Афганистане погибло десятки тысяч мирных жителей, хотя и официальной статистики по жертвам войны не ведется. По различным оценкам, общее число жертв боевых действий с 2001 по 2021 год может составлять от 180 до 370 тысяч человек.