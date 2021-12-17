 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МГУ наградил Аскара Акаева Ломоносовской премией первой степени. За ученые заслуги
16:54 19.12.2021

19 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Аскар Акаев удостоен Ломоносовской премии

Совет МГУ решил наградить академика Аскара Акаева Ломоносовской премией первой степени. Об этом сообщается на сайте вуза.

Отмечается, что решение ученый совет МГУ принял единогласно. Аскар Акаев стал первым ученым из Средней Азии, удостоенным этой престижной премии.

Напомним, Аскар Акаев специализируется на квантовой электронике, оптической отработке информации, теории вычислений и макроэкономике. Он числится автором 150 научных работ, включая монографии, учебники, семь изобретений и 20 книг.

Аскар Акаев - первый президент Кыргызской Республики. Он был свергнут 24 марта 2005 года, после чего сбежал из страны со своей семьей. После многолетнего перерыва летом он прибыл в Бишкек. Однако приезд был связан с уголовным делом по "Кумтору" - бывшего главу государства допросили в ГКНБ.

Он опять прилетел в столицу 14 декабря. После допроса в ГКНБ бывший президент заключил сделку со следствием и дал признательные показания. За несколько дней визита он успел съездить на малую родину в Кеминский район и заехать в гости к теще в Талас.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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