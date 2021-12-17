 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрШлендра Саакашвили уверяет, что Мишико отбили память в тюрьме
17:03 19.12.2021

Девушка Саакашвили рассказала о его проблемах с памятью
У экс-президента Грузии Саакашвили появились проблемы с памятью, рассказала его девушка

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начались проблемы с памятью, а также развиваются заболевания, которые могут привести к наступлению инвалидности. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины и его девушка Елизавета Ясько. Ее слова приводит РИА Новости.

"Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга", - поделилась она новостями о состоянии экс-президента. Ясько не стала уточнять, о чем именно идет речь, но пояснила, что это отражается на координации движений, а заболевания - очень серьезные.

Ранее в декабре Ясько рассказывала, что в тюремной больнице к Саакашвили применяют "психотропные пытки", а после голодовки у него оказался поврежден мозг. По ее словам, несколько недель назад политику прописали снотворное в больших дозах, после которого он начал жаловаться на тревогу, проблемы со слухом и зрением. О пытках говорил и адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 20 ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

Источник - Лента
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