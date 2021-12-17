Байские замашки. Как джалал-абадцев заставляют встречать кортеж кыр-преза Жапарова

17:58 19.12.2021

Без пяти минут Гурбангулы. Как жителей Джалал-Абада заставили встречать кортеж



В социальных сетях распространяется видео, где жители Джалал-Абадской области встречают кортеж президента, стоя на обочине дороги.



На кадрах видно, как люди машут флажками в то время, как проезжают машины из кортежа Садыра Жапарова.







Пользователи Facebook возмущены подобным поведением властей и требуют наказать чиновников, заставивших местных жителей выйти на улицу.



Отметим, президент находится с рабочей поездкой в Джалал-Абадской области. В регионе глава государства принял на вооружение Погранслужбы ГКНБ беспилотные летательные аппараты "Байрактар", посетил социальные объекты и встретился с жителями Сузакского района.



Аида ДЖУМАШОВА