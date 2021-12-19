Война с Ираном может застать Израиль врасплох, - И.Субботин

00:10 20.12.2021

У главного противника Тегерана нет сил на масштабную операцию

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

19.12.21



Израиль может оказаться не готов к полномасштабному силовому сценарию в отношении ядерной инфраструктуры Ирана. Такими опасениями делятся отставные и действующие официальные лица еврейского государства, прогнозируя, что подготовка операции займет как минимум два года. Ситуацию усложняет и улучшение оборонных возможностей Ирана, которое произошло за последнее десятилетие. Не исключено, что "рабочим" вариантом для израильской стороны остается организация точечных диверсий против ядерных объектов. Однако и она, несомненно, будет иметь свою цену.



Вопрос о том, будет ли организована полномасштабная операция против иранских позиций, возник на фоне публичных угроз со стороны израильского руководства. Ближневосточный союзник США обеспокоен ходом переговоров в Вене о восстановлении "ядерной сделки".



Иранские переговорщики, как стало известно недавно, дали принципиальное согласие на переустановку видеокамер, позволяющих инспекторам МАГАТЭ наблюдать за ядерной инфраструктурой в городе Кередж, и даже продемонстрировали сходное с международными посредниками понимание текста, который станет базой для возможной сделки. Однако израильтяне опасаются, что значительные уступки помогут Тегерану продолжить скрытое движение к военному атому.



В разговоре с американской New York Times несколько действующих и отставных высокопоставленных госдеятелей Израиля заметили, впрочем, что у их страны нет ресурсов, которые бы дали возможность разрушить или значительно замедлить ядерную программу Ирана. Один из собеседников газеты сообщил, что на подготовку полномасштабной кампании, которой часто угрожают власти Израиля в своих заявлениях, потребуется как минимум два года. Источник New York Times в разведсообществе уточнил, что такие потенциальные мишени на иранской территории, как объекты в Натанзе и Фордо, имеют разветвленную подземную инфраструктуру, и нанести им значительный ущерб трудно.



Отдельная проблема – нехватка самолетов-дозаправщиков. Возможность передачи топлива имеет решающее значение для авиации Израиля, которой в случае гипотетического силового сценария придется пересекать воздушное пространство некоторых арабских стран, опасающихся из-за уязвимости перед Ираном оказывать помощь его основному противнику. Недавно израильская межминистерская комиссия по вопросам закупки вооружений утвердила заказ у американцев четырех самолетов KC-46, способных находиться в воздухе до 11–12 часов и производить дозаправку десятков истребителей. Несмотря на уговоры, Вашингтон отказался разрешать вопрос досрочно: поставка KC-46 займет как минимум четыре года.



"Очень сложно, я бы даже сказал, почти невозможно начать кампанию, которая покроет все эти объекты, – говорит отставной генерал ВВС Израиля Релик Шафир. – В мире, в котором мы живем, единственные военно-воздушные силы, способные провести операцию (против иранской ядерной инфраструктуры. – "НГ"), – это ВВС США". По его словам, у Тегерана десятки ядерных заводов, некоторые находятся глубоко под землей, и израильтянам будет трудно быстро уничтожить их. Кроме того, как отмечает Шафир, у Армии обороны нет нужного числа крупных боевых самолетов, чтобы переносить новейшие бомбы, которые смогут уничтожить бункерную или тоннельную систему. И по особо защищенным объектам придется производить многочисленные удары, что может занять дни или даже недели.



Власти Израиля не спешат конкретизировать, где в их понимании проходят красные линии, которые могут спровоцировать применение силового сценария. На неофициальном уровне израильские чиновники допускают, что чашу терпения может переполнить возможное решение иранцев начать обогащать уран до уровня в 90%. Пока планка остается на уровне 60%. Регулярно появляющиеся детали прошлых точечных операций МОССАД не оставляют сомнений в том, что даже если не будет одобрена масштабная кампания против иранской ядерной инфраструктуры, диверсионные атаки продолжатся. В таком случае иранские власти будут вынуждены дать ответ.



В Израиле нет иллюзий по поводу того, к каким последствиям может привести силовой сценарий. Согласно прогнозам военной разведки, эскалация приведет к активизации в секторе Газа палестинской группировки ХАМАС, которая находится в тесных партнерских отношениях с Тегераном, и ливанской "Хезболлы". Соответствующие угрозы, как полагают в еврейском государстве, исходят и от сирийской арены, где действуют проиранские иррегулярные формирования. "Возможно, когда израильские самолеты попытаются приземлиться в Израиле, они обнаружат, что иранские ракеты уничтожили их взлетно-посадочные полосы", – говорит эксперт в сфере противоракетной обороны Таль Инбар, описывая сценарий войны.



Тем более что, согласно израильским разведданным, Иран за последнее десятилетие значительно улучшил свои оборонительные возможности. Республика смогла существенно нарастить силы с 2012 года, когда еврейское государство также просчитывало военные опции в отношении ядерной инфраструктуры регионального противника, подчеркивают официальные лица. А это значительно повышает риски.