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Тайваньская "партия власти" не смогла выиграть предвыборный референдум, - В.Павленко
00:12 20.12.2021

19 декабря 2021
В условиях, когда агрессивная пропаганда так называемой "независимости" лидерами ДПП и их американскими хозяевами достигает апогея, когда происходит запугивание населения "пекинской угрозой" с перечислением количества боевых самолетов НОАК, совершающих маневры в пресловутой "опознавательной зоне" островной ПВО, итоги голосования - это провал правящей партии. Тайваньцы в эту пропаганду, как и в настойчивые призывы придти и поддержать ДПП, не поверили.

На китайском Тайване с неоднозначными, если не сказать двусмысленными результатами завершился очередной референдум по четырем вопросам, в отношении к которым позиции правящей проамериканской Демопрогрессивной партии (ДПП), этого филиала Демпартии США, и оппозиционного Гоминьдана, выступающего за сближение с Пекином, разделились кардинально. ДПП по всем четырем вопросам - достройке АЭС "Лунмэнь" близь Тайбэя, переносу терминала по приему СПГ в сторону от уникального водорослевого рифа Датань, импорту напичканной гормонами американской свинины и привязке последующих референдумов по срокам к всеобщим выборам - призвала голосовать против. Гоминьдан, наоборот, - за. С одной стороны, власть во главе с так называемой "президентшей" (юридически - главой администрации) Цай Инвэнь, спекулируя лозунгом "сильного Тайваня", а также интенсивно используя, как водится, административный ресурс, выжала незначительное большинство голосов, разделившихся почти поровну: в среднем от 3,9 млн голосов за до 4,1 млн против. Глава островного правительства Су Чжэньчан в связи с этим даже сделал бравурное и, мягко говоря, не соответствующее действительности заявление, что итоги плебисцита говорят о "поддержке большей частью населения политики нынешней администрации острова, а также об отсутствии мотивов оспаривать ее решения". С другой стороны, опровергает показной оптимизм г-на Су тот факт, что по всем четырем вопросам референдум признан несостоявшимся. Количество прибывших на участки жителей острова, несмотря на беспрецедентный накал рекламно-информационного давления на избирателей, не достигло 50%, но это не главное: по процедуре, чтобы решение по тому или иному вопросу было принято, за или против него должны проголосовать не менее 25% списочного состава избирателей. В условиях, когда общее количество голосующих на Тайване составляет немногим более 19,8 млн человек, чтобы отклонить каждый из пунктов, против которого агитировала ДПП, требовалось не менее 4,98 млн голосов, но этой цифры не набралось. Именно поэтому правящая ДПП и торопится конвертировать этот фактический провал своей пропагандистской машины в мифологический "успех". И показательно здесь, что заявить об "исторической перемоге" отрядили премьера. Нет сомнений, что если бы результат был бы юридически значимым или, на самый худой конец, с более серьезным, а не номинальным отрывом, то на подиум вышла бы сама "президентша". Однако "не срослось". Именно поэтому Цай Инвэнь, несмотря на приближение судьбоносного года местных выборов, решающей пробы сил перед "президентским" и парламентским голосованием, которые последуют через год и два месяца после них, от публичного дефиле по итогам референдума отказалась. Надо думать, трезво оценивая полученные результаты.

Каковы же настоящие итоги, если смотреть на них с точки зрения узловых моментов мировой политики, в центре которой в последние месяцы оказался Тайвань? Первое. По большому счету, жители острова не определились в своих предпочтениях между ДПП и Гоминьданом. В условиях, когда агрессивная пропаганда так называемой "независимости" лидерами ДПП и их американскими хозяевами достигает апогея, когда происходит запугивание населения "пекинской угрозой" с перечислением количества боевых самолетов НОАК, совершающих маневры в пресловутой "опознавательной зоне" островной ПВО, - это провал правящей партии. Тайваньцы в эту пропаганду, как и в настойчивые призывы придти и поддержать ДПП, не поверили, мудро рассудив, что идти и голосовать сейчас, обнаруживая свои симпатии задолго до "часа X", который настанет на выборах, - нецелесообразно. Возразят: референдум не касался партийных предпочтений. Еще как касался! И не случайно, что главные противоборствующие стороны заняли четкие, диаметрально противоположные позиции. А вот ряд попутчиков ДПП из "зеленой" (проамериканской) коалиции в этот клинч не вошли. И в отношении к четырем вопросам разделились. Так, партия "Новая сила", представляющая наиболее экстремистское и агрессивное крыло сторонников "независимости", выступающая за отказ тайваньцев от китайского первородства и их переоформление в некую "тайваньскую" нацию, по всем вопросам, кроме достройки АЭС, приняла гоминьдановскую позицию. И другой сателлит ДПП - Народная партия во главе с мэром Тайбэя Кэ Ваньчжэ, располагающая пятеркой мандатов в островном Законодательном юане (парламенте), в отношении вопросов поделилась надвое. Не хотят складывать все яйца в корзину "демократов"? Далеко не лучший симптом для "зеленых" за год до выборов. И ведь не секрет, что наибольшую скрытность в публичной демонстрации своих политических и электоральных предпочтений обычно показывают сторонники оппозиционных взглядов. Так что затеявшие плебисцит в расчете на укрепление своих позиций правящие "демократы" явно просчитались.

Второе. Очень показательно, что итоги тайваньского референдума очень неохотно комментируют в США. Думается, что там хорошо отдают себе отчет в том, что, вопреки дешевой браваде ДПП, плебисцит "сыгран" вничью при определенном даже не "территориальном", а моральном перевесе гоминьдановской оппозиции. Занимающиеся Тайванем американские институты и "мозговые центры" получили пищу для размышлений и год времени на разработку контрстратегии. Но уже сейчас понятно, что активизация контактов США с мятежным островом, осуществляемая в русле конфронтации с КНР и демонстративного игнорирования американской стороной принципа одного Китая, - отнюдь не тот путь, который приведет патронируемую Белым домом ДПП к успеху в ноябре будущего года. Жители Тайваня - чем больше будет таких контактов и чем нахальнее американские чиновники и военные будут "отмечаться" в Тайбэе - получат возможность воочию убедиться во внешней управляемости собственной "демократической" администрации. Вряд ли им это понравится. С другой стороны - и в этом пресловутая "квадратура круга" - резкое сокращение таких контактов создаст у того же самого избирателя впечатление, что Вашингтон его "бросил", благо прецедентов такого его поведения немало. В любом случае проамериканские силы оказываются в проигрыше.

Третье. Ноябрьские выборы 2022 года в местные органы власти на острове пройдут через считанные дни после промежуточных выборов в Конгресс США. Учитывая теснейшую завязку ДПП на демократов, ослабление их позиций в палате представителей и/или Сенате больно ударит по позициям партии Цай Инвэнь. В отличие от Демпартии, республиканцы отнюдь не считают тайваньскую проблему приоритетом отношений с материковым Китаем и вряд и ради нее будут продолжать сформулированную Джо Байденом программу строительства альянсов. Конечно, до президентских выборах в США еще далеко. Но промежуточное голосование в ноябре будущего года - их генеральная репетиция, и если она покажет, что островные власти отползают на периферию американских интересов в регионе, то количество сторонников ДПП может резко убавиться, а сближения с материком - возрасти. Избирателю вообще свойственен куда больший реализм и здравомыслие, нежели идеологизированным и повязанным обязательствами политикам.

Четвертое. Думается, тайваньская общественность обратит внимание на "энергетический казус", заложенный в вопросах несостоявшегося референдума. Ясно ведь, что в одном "пакете" идут такие вопросы, как расконсервация строительства АЭС и требующий дополнительных усилий (и вложений) перенос терминала СПГ. Энергетический атом объективно снижает зависимость острова от газового импорта из США, в этом случае, если курс на развитие атомной энергетики продолжить, необходимость в таком терминале вообще может отпасть. И то, что правящая ДПП настаивает на скорейшем создании пункта внешнего газового импорта и при этом "давит" развитие внутренних энергоисточников, - о многом говорит. По крайней мере о том, что в определении курса ДПП очень сильна проамериканская не только политическая, но и лоббистско-компрадорская составляющая. "Отмазки" вроде протестов против захоронения на острове радиоактивных отходов в серьезный расчет браться не должны; при наличии доброй воли тайванских властей, которой дефицит у "демократов", но которая имеется у Гоминьдана, этот вопрос, в конце концов, без труда решается с Пекином.

Ну и отдельными темами, которые тайваньской стороной пока никак не проясняются, являются спецификация голосования в регионах, а также в крупных городах и провинции, а также настроения, складывающиеся в связи с плебисцитом в вооруженных силах. Между тем тайваньская армия, сохранившая тесные связи с Гоминьданом, неоднократно предоставляла основания усомниться в ее лояльности властям ДПП. И что будет дальше, как говорится, посмотрим.

19 декабря 2021
Владимир Павленко

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639948320
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