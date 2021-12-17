Как бывший президент Киргизии Атамбаев кичился богатством и раздавал посты своей прислуге

00:15 20.12.2021 "Он был мультимиллионером"



Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев входил в список самых богатых людей страны с начала 2000-х годов. В его собственности были предприятия не только на родине, но также в России и Турции. Он владел заводами, пансионатами, ресторанами и телеканалами. Атамбаев помогал своей прислуге занимать высшие государственные посты, но не обделял вниманием и свою семью: для родных он возвел трехэтажный дворец и построил роскошную дачу. Считается, что при правлении Атамбаева коррупция в стране достигла огромных масштабов. Какими богатствами успела разжиться семья экс-лидера Киргизии до его ареста - в материале "Ленты.ру" из цикла о политических деятелях разных времен.



"Он был предпринимателем, но точно не долларовым миллионером"



"Глава государства в интервью радио "Азаттык" оценил свое финансовое состояние в 10 миллионов долларов. Состояние президента США чуть больше семи миллионов", - писали киргизские СМИ, сравнивая Алмазбека Атамбаева с Бараком Обамой.



Атамбаев всегда любил кичиться своим богатством. В 2016 году на церемонии вручения верительных грамот нескольким иностранным послам он заявил, что его политическая карьера началась, когда он уже был мультимиллионером. Годом позже, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, он хвастался, говоря о себе в третьем лице.



Атамбаев никогда не воровал, он зарабатывал собственные деньги. Когда Атамбаев был мультимиллионером, многие из сегодняшних миллионеров только начинали бизнес

Алмазбек Атамбаев



Иногда он называл примерные цифры заключенных ранее сделок. "В прошлом году я заработал не 100 миллионов сомов (миллион долларов), а 111 миллионов сомов (1,31 миллиона долларов), я продал одно из своих предприятий", - вспоминал Атамбаев. В интервью президент обычно подчеркивал, что свое первое состояние он сколотил не на госслужбе, а на книгах, которые были в дефиците в 1989-2005 годах. Подробности заработка он не раскрывал, однако отмечал, что именно эти доходы якобы шли потом на покупку предприятий.



Бежавший в Россию предыдущий киргизский лидер Аскар Акаев впоследствии обвинил Атамбаева в присвоении 50 миллионов рублей, выделенных для Союза писателей первым президентом России Борисом Ельциным. Драматург Чингиз Айтматов, уехавший в Европу послом, жаловался, что дом писателей так и не отремонтировали, а сами авторы не получили выплат.



В ноябре 1992 года большое двухэтажное здание в центре Бишкека, принадлежащее Союзу писателей, преобразовали в акционерное общество. 70 процентов акций получила компания Атамбаева "Форум", а его близкий родственник Нурбек Шаршенов превратил помещение в ресторан.



Атамбаев также возглавлял "Корпорацию "Кыргызавтомаш"", а его сыновья стали учредителями "Автомаш-Энерго" и "Автомаш-Экол", участвовавших в государственных тендерах. Впоследствии Атамбаев продал свою долю и оставил управление компанией. Правозащитники в этом сомневались, считая, что с некоторыми партнерами он продолжил сотрудничать даже на посту президента. Помимо этого, за ним числились и другие заводы, а также два пансионата на Иссык-Куле, бары, рестораны, общественный фонд и два телеканала.



Депутат парламента Исхак Масалиев, который в 2000-е был политическим партнером Атамбаева на президентских выборах, уверен, что его состояние приумножилось исключительно на посту президента. "Тогда я не заметил у него огромного богатства. Он был предпринимателем, но точно не долларовым миллионером", - высказывался политик.



Успешный бизнес у Атамбаева сложился не только на родине. "Часть этих денег от книжного бизнеса я вкладывал, не буду скрывать, в России и Турции", - делился он. В свободной экономической зоне Измира у него было предприятие "Гульжанлар", которое принесло прибыль в десятки миллионов долларов. Имелась доля и в проекте "Анкара-газ": по словам Атамбаева, когда в Турции у него незаконно заморозили свыше 50 миллионов долларов, ему помог сам Реджеп Тайип Эрдоган.



Из автомеханика в мэра



Политикой Атамбаев решил заняться в 1990-х годах. Сначала он был членом парламента от Социально-демократической партии, потом попытался баллотироваться в президенты, присоединившись к оппозиции. Когда на него начались гонения, он уехал в Турцию, однако вернулся на родину в 2005 году и стал одним из лидеров "тюльпановой революции". С тех пор его карьера шла в гору: Атамбаев был министром экономики и промышленности, торговли и туризма, возглавлял кабинет министров. После свержения президента Бакиева в ходе апрельской революции он занял пост президента.



В 2017 году его шестилетний срок нахождения у власти истек, и через два года парламент лишил его неприкосновенности. Дворец Атамбаева штурмовали, а самого хозяина взяли под стражу. Но бывший лидер отрицал все выдвинутые против него обвинения.



Люди на территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, где 8 августа 2019 года прошла спецоперация по его задержанию



Скандалы сопровождали все президентство Атамбаева. Возмущение населения вызывали кадровые назначения главы государства: высокие государственные посты занимала личная прислуга Атамбаева



Например, головокружительную карьеру построил его водитель Икрамжан Илмиянов. Говорили, что он настолько предан боссу, что буквально спас ему жизнь, тайно переправив его в Таджикистан в начале 2000-х. Бывший начальник в долгу не остался. В течение шести лет его водитель занял место в списке 100 самых богатых людей Киргизии. В 2011 году он купил квартиру площадью 143,6 квадратного метра в центре Бишкека. Его дочери получили образование в частной школе во Флориде, стоимость года обучения в которой превышает 20 тысяч долларов. Официальный же годовой доход Илмиянова, согласно декларации, составлял 4,5 тысячи долларов.



В 2016 году бывший автомеханик Атамбаева Албек Ибраимов стал мэром Бишкека. До этого при поддержке президента он возглавил Свободную экономическую зону "Бишкек", стал главой государственного концерна "Дастан", а потом - заместителем главы администрации президента. С 2013-го по 2016 год он работал председателем совета директоров международного аэропорта Манас. Журналисты выяснили, что в собственности Ибраимова имеются объекты недвижимости, не указанные в декларациях о доходах. Например, поместье площадью 50 гектаров в получасе езды от Бишкека. Усадьба окружена трехметровой кирпичной стеной, по периметру ее патрулировала вооруженная охрана. В 2018 году Ибраимова арестовали по обвинению в коррупции.



Телохранителя бывшего президента Эркина Мамбеталиева осудили и приговорили к пожизненному заключению за убийство восьми человек в 2008 году. Когда Атамбаев стал президентом, дело пересмотрели "из-за вновь открывшихся обстоятельств", однако каких именно - не пояснили. Мамбеталиева приговорили к 15 годам тюрьмы, а потом освободили по амнистии.



"Ресурсы супругов значительно увеличились во время его президентского срока"



Имя самого экс-президента фигурирует в самых разных делах - от незаконной приватизации муниципальной собственности до хищения средств от инфраструктурных проектов. Правозащитники из Open Democracy провели расследование, в ходе которого выяснилось, что в 2010 году на посту премьера временного правительства Атамбаев за год заработал 5,9 тысячи долларов. Всего же он, по официальным данным, накопил 111,2 тысячи долларов, а его жена Раиса - более 580 тысяч долларов.



Хотя роскошная собственность, которой владеют супруги, подтверждает: у них большие финансовые ресурсы, которые, очевидно, значительно увеличились во время его президентского срока

из расследования Open Democracy



О семье Атамбаева известно немного. Сам экс-глава государства был дважды женат. От первого брака он имеет четверых детей, от второго - сына и дочь Алию Шагиеву. К ней в последние годы было приковано особое внимание: Алия прослыла нетипичной наследницей постсоветского лидера. Она не занимала крупных государственных постов, не управляла корпорациями, не была замешана в громких скандалах или операциях с многомиллионной недвижимостью. Напротив, девушка постаралась максимально дистанцироваться от жизни золотой молодежи: сменила фамилию и долгое время скрывала свое происхождение.



Имя Алии впервые просочилось в СМИ пять лет назад, когда она вышла замуж за 24-летнего Константина Рязанова - русского программиста из простой семьи. За четыре года до брака молодые люди познакомились в интернете: завязалась переписка, вспыхнул роман. Скромную свадьбу они сыграли в одном из ресторанов Бишкека. На торжество пригласили всего 30 гостей. У супругов родились сын и дочь. Сейчас Шагиева, известная феминистка и борец за права животных, публикует в соцсетях свои картины и фотографии, путешествует, занимается благотворительностью.



Совсем по-другому живут ее родственники. К югу от Бишкека, в резиденции бывшего президента в Кой-Таш, располагается трехэтажный дворец Атамбаевых, построенный в 2016 году. "До избрания Атамбаева президентом его семья жила в невзрачном доме в пыльном восточном районе столицы", - отмечают в Open Democracy. В марте 2018-го он построил дачу площадью 300 квадратных метров на территории президентской резиденции в Бишкеке. Строительство обошлось в 1,3 миллиона долларов.



"Из музея исчез гранит и мрамор"



После отставки Атамбаева всплыли и другие подозрения в коррупции. Стало известно, что в 2014 году он решил сдать в аренду два вертолета Ми-24В и два вертолета Ми-8МТВ Уганде. Однако платить за услугу он попросил не официально, а через компанию, находящуюся в ОАЭ. Министр обороны Киргизии потребовал пересмотреть условия сделки через суд, военная прокуратура признала ее незаконной. Впрочем, к ответственности так никого и не привлекли.



В 2014 году началось строительство дороги Север-Юг, соединяющей Бишкек и Ош. Изначально проект планировали завершить через четыре года, в настоящий момент речь идет уже о 2022-м. С увеличением срока строительства выросла и стоимость трассы: сначала она составляла 850 миллионов долларов, сейчас - почти миллиард. К тому же власти выяснили, что мегастроительство начали, не предоставив детального проекта. "Киргизские власти и китайский подрядчик China Road and Bridge Corporation (CRBC) вступили в сговор с целью присвоения средств, завысив цены на многие товары", - писали местные СМИ.



Резиденция киргизского лидера "Ала-Арча" перед началом торжественной встречи президента России Владимира Путина в Бишкеке, 28 февраля 2017 года



Помимо этого, пять лет назад занимавший тогда пост президента Атамбаев запустил еще один амбициозный проект - реконструкции исторического музея в Бишкеке. Спустя два года оппозиционный депутат Каныбек Иманалиев заявил, что во время работ из бюджетных средств похитили миллионы. Стоимость проекта многим показалась завышенной. "Почти 400 тысяч евро потратили на дизайн и консультации, еще 224 тысячи евро - на мебель для музейного кафе и барную стойку. Помимо этого, с территории исчезли гранитные и мраморные блоки, изначально украшавшие музей", - докладывала пресса.



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Считается, что в период правления Атамбаева коррупция в стране достигла небывалых масштабов. Политическая карьера политика закончилась довольно печально: в 2020 году его признали виновным по статье "Коррупция" и приговорили к 11 годам тюрьмы, лишили имущества и всех государственных наград.



Ксения Архипова Источник - Lenta.ru

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